Vefatının 5. yılında özlemi dinmiyor

Etiler’den Ulus’a taşınarak sosyeteye komşu olan güzel oyuncu Eda Ece, kiraladığı evi o kadar beğenmiş ki satın almaya karar vermiş!

Televizyonun ünlü ismi Eda Ece, geçtiğimiz ay Etiler’den Ulus’a taşınmıştı. Alan Hakko, Mustafa Sandal, Osman Çarmıklı, Yasemin Aloğlu gibi ünlü isimlerin oturduğu siteyi çok beğenen Ece, oturduğu evi satın almış.

Siteyi, nezihliği, çeşitli sporların yapılabildiği kulübü ve concierge hizmetiyle çok beğenen güzel oyuncu, oturduğu dairenin sahibi olmak istemiş.



Oynadığı diziyle hem Türkiye’de hem dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece, kazandığı parayla iyi bir yatırım yapmak istediğinden bu kararı almış. Birikimlerini değerlendiren güzel oyuncuya ben de “güle güle oturun” temennisinde bulunmak istiyorum...



Sevgilisi yemek yemeyi sevmiyor!

Grace Brands markasının “Çay Sohbetleri”nde Duygu ve Sanem İçil’e konuk olan ünlü blogger Melodi Elbirliler, özel hayatına dair bilgiler verdi.

Geçtiğimiz yıldan beri ekranların sempatik şefi Arda Türkmen’le birlikte olan Elbirliler, sevgilisinin aksine mutfakla arasının hiç iyi olmadığını söyleyerek, yumurta bile kıramadığını anlattı. Güzel blogger, üstüne üstlük yemek yemeyi bile sevmediğini söyledi!