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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Uzaklaştırma bitti kapıya dayandı

22 Mayıs 2020

Magazin dünyasının sansasyonel çiftlerinden Günay Musayeva ve Taha Tatlıcı arasında sular durulmuyor. Daha önce de şiddet haberleriyle gündeme gelen çift, bir kez daha karakolluk oldu.

Duyduğuma göre Günay Musayeva, kendisini dövdüğü ve tehdit ettiği gerekçesiyle Taha Tatlıcı’dan şikayetçi olmuş. Ünlü manken, sevgilisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı çıkarttırmış.
Ancak Tatlıcı, 1 aylık süre biter bitmez soluğu Musayeva’nın evinde almış.

Uzaklaştırma bitti kapıya dayandı

“Ne olur beni kurtarın” diyerek komşularından yardım isteyen Musayeva, evden çıkmayı başarınca yeniden karakola koşmuş, kapısına kadar gelip tehditlerine devam eden Tatlıcı hakkında ikinci bir şikayette bulunmuş. Taha Tatlıcı’nın daha önce de Günay Musayeva ve oğluna şiddet uyguladığı haberleri basına yansımıştı. Şiddetin her türlüsüne karşıyım ama çocuğa ve kadına yönelik şiddet kırmızı çizgim. Umarım Tatlıcı, genç bir kadına, bir anneye yaşattıkları için gerekli cezayı alır.

Tedavisi evde sürüyor

Spor dünyasının koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Geçen hafta Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Aldığım haberlere göre; Çebi’nin durumu iyiye gittiği için tedavisine evde devam ediliyormuş.

Uzaklaştırma bitti kapıya dayandı

Eşi ve çocuklarının testi negatif çıktığından, Ahmet Bey evde kendisini izole etmiş. Ayrı bir odada kalan ve ailesiyle temasta bulunmayan Çebi’nin durumu her gün doktorları tarafından takip ediliyormuş. Tedavinin ardından 14 gün daha karantinada kalacak olan Başkan, tüm bu süreçten sonra ailesiyle yeniden kucaklaşabilecek. Kendisine acil şifalar diliyorum.

Kesenin ağzını açtı

Cemiyet hayatının renkli isimlerinden Gül Dürüst, özel hayatında çalkantılı günler yaşayan oğlu Kerem Dürüst’ün konforu için kesenin ağzını açtı.
Gül Hanım, Türkbükü’ndeki Mi Casa Sitesi’nden iki ev satın aldı.
Uzaklaştırma bitti kapıya dayandı

Yani anne-oğul için bir yaz klasiği olan Bodrum, artık “ev konforunda” olacak.
İki katlı yapıdaki iki daireyi de alan ve her biri için 1 milyon 250 bin lira ödeyen Gül Dürüst’ün başka bir planı daha var. Guletlerini yaklaşık 6 yıl önce satan Gül Hanım, şimdi de oğlu için bir gulet almak istiyormuş ve bunun için de görüşmelere başlamış.

Uzaklaştırma bitti kapıya dayandı

Kıl payıyla sokakta

Cemiyet hayatında “Süslü” lakabıyla anılan Osman Çarmıklı, 65 yaş sınırına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından kıl payıyla ‘kurtuldu’.

Uzaklaştırma bitti kapıya dayandı

Şık tarzıyla her zaman dikkatleri üzerine çeken işadamı, salgın başladığı günden bu yana kurallara harfiyen uyanlardan. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda alışveriş yaparken objektife yansıyan Osman Bey’in sadece 45 gün gibi bir farkla 65 yaş yasağından muaf olduğunu öğrendim.

Uzaklaştırma bitti kapıya dayandı

 

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