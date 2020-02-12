Uzakdoğu’da kâbusu yaşadı

İpek Bağrıaçık ve Tufan Kılıç’ın mutlu başlayan Uzakdoğu tatilleri kâbusa döndü. Konakladıkları otelde kavgaya tutuşan çift, camı çerçeveyi yere indirdi!
Oyuncu İpek Bağrıaçık ile sevgilisi Tufan Kılıç, soğuk kış günlerinde sıcak bir tatil yapmak için Uzakdoğu’ya gitti. 20 Ocak’ta Tayland’ın gözde tatil merkezi Phuket Adası’na uçan çift, Patong plajında bulunan Otel Andakira’ya yerleşti.
Ancak deniz, kum, güneş eşliğinde keyifli başlayan tatil, bir anda kâbusa dönüştü. Nedeni bilinmeyen bir şekilde kavgaya tutuşan çift, konakladıkları oteli ayağa kaldırdı. Tufan Bey öfkesine yenik düşünce olay daha da şiddetlendi, otel odasında cam çerçeve yere indi.
Odadan gelen sesler üzerine güvenlik görevlileri duruma müdahale ederek çifti yatıştırdı. Ancak duyduğuma göre bu kavga ikili arasındaki tüm ipleri koparmış, her ikisinin de barışmaya niyeti yokmuş...
1000 dolarlık hasar
Kavgaya müdahale eden otel görevlileri, savaş alanına dönen odada hasar tespiti de yaptı.
Alçı duvarların yumruklarla delik deşik edildiği odada 1000 dolarlık hasar olduğu belirlendi.
Çıkarılan faturayı ödeyen Tufan Kılıç’a başka bir oda verildi.
İpek Bağrıaçık ise başka boş oda bulunamayınca lobide iki gün geçirmek zorunda kaldı.
Ayrı ayrı döndüler
İpek Bağrıaçık, lobideki iki günün ardından tatilinin son günlerini geçirmek için başka bir otele yerleşti. Romantik bir tatil planlarken kavga edip ayrılan çift, Türkiye’ye de ayrı uçaklarla döndü.
Liseli âşıklar gibi
Merhum tiyatrocu Levent Kırca’yla yaşadığı ilişkinin ardından ortalarda pek görünmeyen Aslı Çetiner, yeni bir aşka yelken açtı. Aslı Hanım gönlünü İstanbul Jazz Center’ın eski sahibi Aytek Sermet’e kaptırdı. Çift geçen hafta Nişantaşı’nda liseli âşıklar gibi el ele dolaşırken görüntülendi.
Ayrılık kısa sürdü
Bir dönemin gece hayatına damgasını vuran Nurettin Hasman, ‘İkoncan’ lakabıyla tanınan Eda Taşpınar’la ilişkisinin sona ermesinin ardından inzivaya çekilmişti.
Ayrılık sonrası gece hayatına ara veren Hasman’ı parıltılı yaşama geri döndüren, takı tasarımcısı Zeynep Fıratoğlu’yla ilişkisi oldu. 4 yıldır birlikte olan çift, geçtiğimiz günlerde ani bir kararla ilişkilerini noktalamış.
Ancak ayrılığa dayanamayan sevgililer, kısa süre içinde barışmış.
Geçtiğimiz gün barışmalarını kutlamak adına baş başa yemeğe çıkan çift, ilişkilerini bundan sonra da gözlerden uzak yaşamak istiyormuş...
2 ay sonra baba olacak
Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden işadamı Emir Tamer’i babalık heyecanı sardı. Emir Bey’in geçen yıl Hotel Les Ottomans’da aile ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle evlendiği Ayça Hanım, yaklaşık 2 ay sonra bir kız bebek dünyaya getirecek. Şu sıralar sık sık doğacak bebekleri için alışverişe çıkan çift, evlerini de kızlarına göre dekore ediyor.
Uzakdoğu’da kâbusu yaşadı
İpek Bağrıaçık ve Tufan Kılıç’ın mutlu başlayan Uzakdoğu tatilleri kâbusa döndü. Konakladıkları otelde kavgaya tutuşan çift, camı çerçeveyi yere indirdi!
Oyuncu İpek Bağrıaçık ile sevgilisi Tufan Kılıç, soğuk kış günlerinde sıcak bir tatil yapmak için Uzakdoğu’ya gitti. 20 Ocak’ta Tayland’ın gözde tatil merkezi Phuket Adası’na uçan çift, Patong plajında bulunan Otel Andakira’ya yerleşti.
Ancak deniz, kum, güneş eşliğinde keyifli başlayan tatil, bir anda kâbusa dönüştü. Nedeni bilinmeyen bir şekilde kavgaya tutuşan çift, konakladıkları oteli ayağa kaldırdı. Tufan Bey öfkesine yenik düşünce olay daha da şiddetlendi, otel odasında cam çerçeve yere indi.
Odadan gelen sesler üzerine güvenlik görevlileri duruma müdahale ederek çifti yatıştırdı. Ancak duyduğuma göre bu kavga ikili arasındaki tüm ipleri koparmış, her ikisinin de barışmaya niyeti yokmuş...
1000 dolarlık hasar
Kavgaya müdahale eden otel görevlileri, savaş alanına dönen odada hasar tespiti de yaptı.
Alçı duvarların yumruklarla delik deşik edildiği odada 1000 dolarlık hasar olduğu belirlendi.
Çıkarılan faturayı ödeyen Tufan Kılıç’a başka bir oda verildi.
İpek Bağrıaçık ise başka boş oda bulunamayınca lobide iki gün geçirmek zorunda kaldı.
Ayrı ayrı döndüler
İpek Bağrıaçık, lobideki iki günün ardından tatilinin son günlerini geçirmek için başka bir otele yerleşti. Romantik bir tatil planlarken kavga edip ayrılan çift, Türkiye’ye de ayrı uçaklarla döndü.
Liseli âşıklar gibi
Merhum tiyatrocu Levent Kırca’yla yaşadığı ilişkinin ardından ortalarda pek görünmeyen Aslı Çetiner, yeni bir aşka yelken açtı. Aslı Hanım gönlünü İstanbul Jazz Center’ın eski sahibi Aytek Sermet’e kaptırdı. Çift geçen hafta Nişantaşı’nda liseli âşıklar gibi el ele dolaşırken görüntülendi.
Ayrılık kısa sürdü
Bir dönemin gece hayatına damgasını vuran Nurettin Hasman, ‘İkoncan’ lakabıyla tanınan Eda Taşpınar’la ilişkisinin sona ermesinin ardından inzivaya çekilmişti.
Ayrılık sonrası gece hayatına ara veren Hasman’ı parıltılı yaşama geri döndüren, takı tasarımcısı Zeynep Fıratoğlu’yla ilişkisi oldu. 4 yıldır birlikte olan çift, geçtiğimiz günlerde ani bir kararla ilişkilerini noktalamış.
Ancak ayrılığa dayanamayan sevgililer, kısa süre içinde barışmış.
Geçtiğimiz gün barışmalarını kutlamak adına baş başa yemeğe çıkan çift, ilişkilerini bundan sonra da gözlerden uzak yaşamak istiyormuş...
2 ay sonra baba olacak
Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden işadamı Emir Tamer’i babalık heyecanı sardı. Emir Bey’in geçen yıl Hotel Les Ottomans’da aile ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle evlendiği Ayça Hanım, yaklaşık 2 ay sonra bir kız bebek dünyaya getirecek. Şu sıralar sık sık doğacak bebekleri için alışverişe çıkan çift, evlerini de kızlarına göre dekore ediyor.