Uskumruköy’ün yeni sakinleri

Ekranların sevilen oyuncusu Eda Ece, komedi senaryosu yazmaya başladı. Yapımcı Fatih Aksoy’dan olumlu yanıt alan Ece, tıpkı Gülse Birsel ve Gupse Özay gibi kendi komedisini yazan oyuncular kervanına katılacak.

Başarılı oyuncu Eda Ece; Gülse Birsel ve Gupse Özay’ın izinden gidiyor! Bir komedi dizisi yazan Eda Ece’nin en büyük hayali, kendi yazdığı komediyle ekranlarda olmak. Yıllar önce Londra’dayken yazmaya başladığı senaryosuna uzun soluklu dizi projesi nedeniyle ara veren güzel oyuncu, şimdilerde yeniden yazmaya başlamış.

Yapımcı Fatih Aksoy ile yönetmen Neslihan Yeşilyurt’a yazdıklarını gösteren ve onay alan Eda Ece, tatil sonrası bir aksilik çıkmazsa yeni dizisinin çalışmalarına başlayacak.

Senaryo yazmayı çok seven Ece, yazdıklarının çevresi tarafından beğenilmesinden ötürü çok mutlu. Ancak ekran önünden tamamen kamera arkasına geçmeyi ise şimdilik düşünmüyor. Öncelikle “oyuncu” olduğunu da her fırsatta

vurguluyor.

Gündoğan’dan Yalıkavak’a geçiyor

Cemiyetin ünlü ismi Burcu Şendir, Gündoğan’ın sırtlarında bulunan yazlığını sattı, onun yerine Yalıkavak’ın popüler projelerinden Seba Taş Evleri’nden yeni bir ev aldı. Taş Evler projesi, Yalıkavak’ın en güzel yerinde konumlanıyor. Şimdiden çok sayıda Bodrum tutkunu ünlü isim buradan ev aldı bile.

Müstakil havuzlu ve beş odalı villayı 1 milyon dolara alan Burcu Şendir’in, haziran ayında teslim edilecek yeni evinin iç dekorasyonu için harıl harıl hazırlık yaptığını öğrendim. Güzel günlerde oturması dileğiyle...

Evde oyun keyfi