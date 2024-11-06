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Evrim Alasya, Urla’da villa aldı

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Kerem Alışık ile birlikte olduğu iddia edilen ünlü oyuncu Evrim Alasya, Urla’nın Uzunkuyu Köyü’nden 15 milyon TL’ye villa satın aldı.

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Ünlü oyuncu Evrim Alasya, doğası ve sakinliğiyle bilinen Urla Uzunkuyu Köyü’nde 15 milyon TL’ye villa satın aldı. Zeytinlikler ve çam ağaçlarıyla çevrili yemyeşil bir köy olan Uzunkuyu, bağ evleri ve ünlü Köstem Zeytinyağı Müzesi ile tanınıyor. Son yıllarda bölgenin popülerleşmesiyle birlikte pek çok yeni villa projesi hayata geçirilmişti.

Evrim Alasya, Urla’da villa aldı

Belli ki Evrim Alasya da hem birikimlerini değerlendirmek hem de yoğun iş temposundan nefes almak için Uzunkuyu Köyü’nün huzurlu atmosferinde bir yaşam kurmayı seçti. 

Evrim Alasya, Urla’da villa aldı

Öte yandan, Kerem Alışık ile aşk yaşadığı iddialarıyla da gündemde olan oyuncu, bu konuda soru soran magazincileri terslemişti. Oysa ikili, geçen hafta birlikte Londra tatilinde ve ardından Caddebostan’da el ele görülmüştü. “Aşk Biter mi?” adlı tiyatro oyununda birlikte sahne alan Alasya ve Alışık, ilişkileri hakkında sessiz kalmayı sürdürüyor.

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Evrim Alasya, Urla’da villa aldı

30’uncu yaşa sürpriz parti

İş insanı Erdinç Acar, sevgilisi Sezgi Sena Akay’ın 30’uncu yaş gününü unutulmaz kılmak için Levent’teki Oda by Venge’nin üst katını kapattı ve yakın dostlarını davet ederek sürpriz bir parti düzenledi.

Evrim Alasya, Urla’da villa aldı

Oyuncu ve model Akay, Acar’ın organize ettiği bu özel gecede arkadaşlarıyla keyifli anlar geçirirken, sosyal medya hesabında paylaşım yaparak sevgilisine içten bir teşekkür etti: “30 yaşımın en güzel hediyesi olduğun için… Gülen yüzünle, kalbinle benim her şeyim olduğun için… Bu özel gece için sana çok teşekkür ederim sevgilim. İyi ki hayatıma geldin.” Ünlü çiftin romantik kutlaması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ben de Sezgi Hanım’a yeni yaşında mutluluklar diliyorum…

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Birlikte kutladılar

Ökten Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat Emin Ökten, eşi Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve eski milli basketbolcu Bahar Çağlar Ökten ile birlikte doğum günlerini kutladı.

Evrim Alasya, Urla’da villa aldı

Doğum günleri arasında birkaç gün fark bulunan çift, 250 yıllık Olden 1772’de bir araya geldi. Bahar Çağlar Ökten’e gecenin en büyük sürprizi ise Basketbol Federasyonu yönetimine seçildiği haberinin kutlama sırasında kendisine ulaşması oldu. 

Bu da Nişantaşı çikolatası!

Dubai çikolatasının modası geçti, şimdi Nişantaşı çikolatası zamanı! Nişantaşı’ndaki butik çikolata atölyesi Makbush Chocolatier, Belçika çikolatasını yaratıcılıkla harmanlayarak hazırladığı acı biberli, şampanyalı, fesleğenli gibi sıra dışı tatları gurme çikolata tutkunlarına sunuyor.

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Evrim Alasya, Urla’da villa aldı

Marka, Nişantaşı’ndaki mağazasında satış ve üretim yaparken, Bodrum Anthaven Marina’da açtığı gelato konseptiyle de çikolataseverleri buluşturuyor. Makbule Cengiz’in kurduğu Makbush, el yapımı çikolatalar, özel hediye kutuları ve kişiselleştirilmiş seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Kız Kulesi’nde şık davet

Lacoste, yeni kreatif direktörü Pelagia Kolotouros’un tasarladığı ilk koleksiyon olan “New Women Silhouette” i Kız Kulesi’nde düzenlediği özel bir davetle kutladı. 

Evrim Alasya, Urla’da villa aldı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen etkinlikte, Lacoste’un kadın gücünü ve zarafetini öne çıkaran koleksiyon, İstanbul’un simgelerinden Kız Kulesi’nin büyüleyici atmosferinde tanıtıldı. Geceye Hande Doğandemir, Damla Altun, Aslı Sümen, Anıl Altan gibi ünlü isimlerin de yer aldığı birçok özel davetli katıldı.

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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