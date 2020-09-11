Uraz’dan “Müslüm Baba” sürprizi

19 Eylül’de Vadi Açıkhava’da yapılacak “Murathan Mungan Şarkıları-Senfonik” konserine sürpriz bir isim daha eklendi! Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, yıldızlarla dolu konserde sahneye çıkarak daha önce Müslüm Gürses’in seslendirdiği bir şarkıyla sürpriz yapacak.
“Maskeli Balo”, “Telli Telli”, “Eskiden”, “Aşk Tesadüfleri Sever”, “Olmasa Mektubun” gibi ezbere bilinen Murathan Mungan imzalı şarkılar, senfonik düzenlemelerle dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yeni Türkü’nün solisti Derya Köroğlu ve Kalben’in birlikte sahne alacakları projede, sanatçılara Alper Kömürcü yönetiminde 30 kişilik İstanbul Akademi Orkestrası eşlik edecek. Gecenin konuk sanatçıları ise Gülden Karaböcek ve Ceylan Ertem olacak. Şimdi konuk sanatçılara sürpriz bir isim daha eklendi. Son yılların en sevilen oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu da o gece sahneye çıkarak, daha önce Müslüm Gürses’in seslendirdiği bir Murathan Mungan şarkısını söyleyecek.
Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de beğeni toplayan genç oyuncu, öğrendiğime göre yoğun ajandasına rağmen teklifi severek kabul etmiş.
“Sefirin Kızı” dizisinin çekimleri için Bodrum’da bulunan Kaygılaroğlu, dizi setinden izin alarak konser için 19 Eylül’de İstanbul’a gelecek. Günlerce konuşulacak bu benzersiz konser için biletler tükenmek üzere, acele etmenizi tavsiye ederim.
Ben yerimi ayırttım bile!
Bu arada konser alanı için de birkaç kelime etmeden geçemeyeceğim. Vadi Açıkhava, müthiş bir konser mekanı. Geniş, ferah oturma alanları sosyal mesafeye son derece uygun.
Zaten Covid-19 nedeniyle kapasitesinin çok altında, sınırlı sayıda seyirci kabul ediyor.
Derin’in minik stil ikonları
Cemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, yaz tatilinin ardından yeniden şehre döndü. Önceki gün Nişantaşı’nda karşılaştığım Mermerci, ikiz kızları Lal ve Mila ile St. Regis’e yemeğe gelmişti.
Kızların, buranın hamburgerini çok sevdiklerini söyleyen Derin Hanım, sonrasında onlarla birlikte Nişantaşı sokaklarında kısa bir tur attı. Stiliyle yakından takip edilen ve birçok markayla işbirliği yapan Derin Mermerci’nin 5 yaşındaki kızlarının da şimdiden stil ikonları olma yolunda ilerlediğini söyleyebilirim...
Kapadokya’da otel açıyor
Dünyanın en sıra dışı coğrafyalarından Kapadokya, ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Bölgeye âşık olanlardan biri de genç oyuncu Hilmi Cem İntepe.
Başrolü Jessica May’le paylaştığı “Maria ile Mustafa” dizisinin çekimleri için uzun süredir Kapadokya’da bulunan Hilmi Cem, buraya yatırım yapmaya karar verdi. Konak satın alan genç oyuncu, 12 odalı bir butik otel açmak için kolları sıvadı. Çekimlerden arta kalan zamanını bu işe ayıran İntepe, tutkuyla bağlandığı Kapadokya’ya yerleşecek gibi görünüyor...
Doğum günü için anlamlı hediye
Arzu Sabancı geçtiğimiz günlerde yeni yaşına girdi. Önce ailesiyle, sonra da dostlarıyla küçük kutlamalar yapan Sabancı, kendisine hediye alınmaması, onun yerine bir derneğe bağışta bulunulması ricasında bulundu.
En anlamlı hediyeyi ise oğlu Hakan Sabancı’nın da destek verdiği SosyalBen’den aldı. Vakıf, Arzu Sabancı adına bir grup çocuğu bir seramik atölyesinde ağırlayarak onları sanatla tanıştırmış. Gönderilen mektupta bulunan QR kodunu telefonunda okuttuğunda açılan video ile Sabancı, o gün çocukların yaşadıkları sevince ortak olmuş.
Videoyu ben de izledim... Sanat dolu bir gün geçiren çocuklar, videonun sonunda “İyi ki doğdun Arzu Abla” diyor ve onun için hazırladıkları seramik hediyeyi gösteriyor. Bu interaktif hediye kimin aklına geldiyse bravo.
Gerçekten çok güzel bir fikir, bayıldım...
Michelin yıldızlı şef Türkiye’de
Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şef Michael Riemenschneider, Avrupa ve Amerika’da kazandığı büyük başarılardan sonra Türkiye’ye yerleşti.
Riemenschneider, özel lezzetleriyle bizi tanıştırmak için Acarkent’te bir mekan açmaya hazırlanıyor.
Bugüne dek kazandığı engin mutfak bilgisini ve tecrübesini Türkiye’deki şeflere aktarmak istediğini belirten şef, bunun için workshop’lar düzenleyeceğini ve markalarla işbirlikleri çerçevesinde özel çalışmalar yapacağını da söylüyor.
“MasterChef” programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mehmet Yalçınkaya ile de işbirliği yapan Michael Riemenschneider, Mehmet Şef’le mutfak akademisi MYK Gastro Arena’da eğitimler verecek.
Uraz’dan “Müslüm Baba” sürprizi
19 Eylül’de Vadi Açıkhava’da yapılacak “Murathan Mungan Şarkıları-Senfonik” konserine sürpriz bir isim daha eklendi! Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, yıldızlarla dolu konserde sahneye çıkarak daha önce Müslüm Gürses’in seslendirdiği bir şarkıyla sürpriz yapacak.
“Maskeli Balo”, “Telli Telli”, “Eskiden”, “Aşk Tesadüfleri Sever”, “Olmasa Mektubun” gibi ezbere bilinen Murathan Mungan imzalı şarkılar, senfonik düzenlemelerle dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yeni Türkü’nün solisti Derya Köroğlu ve Kalben’in birlikte sahne alacakları projede, sanatçılara Alper Kömürcü yönetiminde 30 kişilik İstanbul Akademi Orkestrası eşlik edecek. Gecenin konuk sanatçıları ise Gülden Karaböcek ve Ceylan Ertem olacak. Şimdi konuk sanatçılara sürpriz bir isim daha eklendi. Son yılların en sevilen oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu da o gece sahneye çıkarak, daha önce Müslüm Gürses’in seslendirdiği bir Murathan Mungan şarkısını söyleyecek.
Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de beğeni toplayan genç oyuncu, öğrendiğime göre yoğun ajandasına rağmen teklifi severek kabul etmiş.
“Sefirin Kızı” dizisinin çekimleri için Bodrum’da bulunan Kaygılaroğlu, dizi setinden izin alarak konser için 19 Eylül’de İstanbul’a gelecek. Günlerce konuşulacak bu benzersiz konser için biletler tükenmek üzere, acele etmenizi tavsiye ederim.
Ben yerimi ayırttım bile!
Bu arada konser alanı için de birkaç kelime etmeden geçemeyeceğim. Vadi Açıkhava, müthiş bir konser mekanı. Geniş, ferah oturma alanları sosyal mesafeye son derece uygun.
Zaten Covid-19 nedeniyle kapasitesinin çok altında, sınırlı sayıda seyirci kabul ediyor.
Derin’in minik stil ikonları
Cemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, yaz tatilinin ardından yeniden şehre döndü. Önceki gün Nişantaşı’nda karşılaştığım Mermerci, ikiz kızları Lal ve Mila ile St. Regis’e yemeğe gelmişti.
Kızların, buranın hamburgerini çok sevdiklerini söyleyen Derin Hanım, sonrasında onlarla birlikte Nişantaşı sokaklarında kısa bir tur attı. Stiliyle yakından takip edilen ve birçok markayla işbirliği yapan Derin Mermerci’nin 5 yaşındaki kızlarının da şimdiden stil ikonları olma yolunda ilerlediğini söyleyebilirim...
Kapadokya’da otel açıyor
Dünyanın en sıra dışı coğrafyalarından Kapadokya, ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Bölgeye âşık olanlardan biri de genç oyuncu Hilmi Cem İntepe.
Başrolü Jessica May’le paylaştığı “Maria ile Mustafa” dizisinin çekimleri için uzun süredir Kapadokya’da bulunan Hilmi Cem, buraya yatırım yapmaya karar verdi. Konak satın alan genç oyuncu, 12 odalı bir butik otel açmak için kolları sıvadı. Çekimlerden arta kalan zamanını bu işe ayıran İntepe, tutkuyla bağlandığı Kapadokya’ya yerleşecek gibi görünüyor...
Doğum günü için anlamlı hediye
Arzu Sabancı geçtiğimiz günlerde yeni yaşına girdi. Önce ailesiyle, sonra da dostlarıyla küçük kutlamalar yapan Sabancı, kendisine hediye alınmaması, onun yerine bir derneğe bağışta bulunulması ricasında bulundu.
En anlamlı hediyeyi ise oğlu Hakan Sabancı’nın da destek verdiği SosyalBen’den aldı. Vakıf, Arzu Sabancı adına bir grup çocuğu bir seramik atölyesinde ağırlayarak onları sanatla tanıştırmış. Gönderilen mektupta bulunan QR kodunu telefonunda okuttuğunda açılan video ile Sabancı, o gün çocukların yaşadıkları sevince ortak olmuş.
Videoyu ben de izledim... Sanat dolu bir gün geçiren çocuklar, videonun sonunda “İyi ki doğdun Arzu Abla” diyor ve onun için hazırladıkları seramik hediyeyi gösteriyor. Bu interaktif hediye kimin aklına geldiyse bravo.
Gerçekten çok güzel bir fikir, bayıldım...
Michelin yıldızlı şef Türkiye’de
Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şef Michael Riemenschneider, Avrupa ve Amerika’da kazandığı büyük başarılardan sonra Türkiye’ye yerleşti.
Riemenschneider, özel lezzetleriyle bizi tanıştırmak için Acarkent’te bir mekan açmaya hazırlanıyor.
Bugüne dek kazandığı engin mutfak bilgisini ve tecrübesini Türkiye’deki şeflere aktarmak istediğini belirten şef, bunun için workshop’lar düzenleyeceğini ve markalarla işbirlikleri çerçevesinde özel çalışmalar yapacağını da söylüyor.
“MasterChef” programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mehmet Yalçınkaya ile de işbirliği yapan Michael Riemenschneider, Mehmet Şef’le mutfak akademisi MYK Gastro Arena’da eğitimler verecek.