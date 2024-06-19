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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Ünlü isimlerin bayram ve Babalar Günü kutlamaları

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Burak ve Melis Hatipoğlu çifti, çocuklarıyla birlikte Bodrum’da tatilin keyfini çıkardı. Aslı Gümüşel, eski eşi Metin Şen ve çocuklarıyla birlikte dostlarını da yanına alarak bayramı kutladı.

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Ünlü iş insanı Cem Hakko, çocukları Pia Hakko Yeşil ve Can Hakko ve torunlarıyla birlikte Bolu’daki çiftliğinde huzurlu bir Babalar Günü geçirdi.

Ünlü isimlerin bayram ve Babalar Günü kutlamaları

Cemiyetin ünlü ismi Serra Tokar ise oğlu Ali Merzeci’yi vatani görevini yapmak üzere askere uğurlarken duygusal anlar yaşadı.

Ünlü isimlerin bayram ve Babalar Günü kutlamaları

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit’le birlikte Çeşme’de tatil yaparken yorucu geçen sezonun yorgunluğunu attı.

Ünlü ressam Ahmet Güneştekin de bayram ve Babalar Günü’nü çocuklarıyla birlikte kutlayarak sanattan uzaklaşmadan özel anlar yaşadı.

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Ünlü isimlerin bayram ve Babalar Günü kutlamaları

Mehmet Ali Hatemi ve eşi Zeynep Hatemi de bayram tatilini Bodrum’da geçiren isimler arasındaydı.

Ünlü isimlerin bayram ve Babalar Günü kutlamaları

Işıl Reçber, ailesiyle birlikte Bodrum’daki yazlığında keyifli anlar yaşarken, Gül Gölge ise bayram tatilini Paris’te geçirdi.

Ünlü isimlerin bayram ve Babalar Günü kutlamaları

Şehnaz Tuna, sevimli köpeğiyle bayram gezmesine çıkarak bayramı neşeli bir şekilde kutladı.

Ünlü isimlerin bayram ve Babalar Günü kutlamaları

Her biri farklı yerlerde ve farklı şekillerde bayramın tadını çıkaran ünlü isimler, bu özel günlerde sevdikleriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Ünlü isimlerin bayram ve Babalar Günü kutlamaları
Melis-Burak Hatipoğlu

Ünlü isimlerin bayram ve Babalar Günü kutlamalarıGül Gölge

Aslı Gümüşel, eski eşi Metin Şen ile Ercan Saatçi, Selim-Eda Kosif’in de aralarında olduğu dostlarıyla bayramı kutladı.

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Ünlü isimlerin bayram ve Babalar Günü kutlamaları


#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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