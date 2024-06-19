Ünlü isimlerin bayram ve Babalar Günü kutlamaları

Haberin Devamı

Ünlü iş insanı Cem Hakko, çocukları Pia Hakko Yeşil ve Can Hakko ve torunlarıyla birlikte Bolu’daki çiftliğinde huzurlu bir Babalar Günü geçirdi.





Cemiyetin ünlü ismi Serra Tokar ise oğlu Ali Merzeci’yi vatani görevini yapmak üzere askere uğurlarken duygusal anlar yaşadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit’le birlikte Çeşme’de tatil yaparken yorucu geçen sezonun yorgunluğunu attı.

Ünlü ressam Ahmet Güneştekin de bayram ve Babalar Günü’nü çocuklarıyla birlikte kutlayarak sanattan uzaklaşmadan özel anlar yaşadı.

Haberin Devamı





Mehmet Ali Hatemi ve eşi Zeynep Hatemi de bayram tatilini Bodrum’da geçiren isimler arasındaydı.

Işıl Reçber, ailesiyle birlikte Bodrum’daki yazlığında keyifli anlar yaşarken, Gül Gölge ise bayram tatilini Paris’te geçirdi.





Şehnaz Tuna, sevimli köpeğiyle bayram gezmesine çıkarak bayramı neşeli bir şekilde kutladı.





Her biri farklı yerlerde ve farklı şekillerde bayramın tadını çıkaran ünlü isimler, bu özel günlerde sevdikleriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadılar.



Melis-Burak Hatipoğlu

Gül Gölge

Aslı Gümüşel, eski eşi Metin Şen ile Ercan Saatçi, Selim-Eda Kosif’in de aralarında olduğu dostlarıyla bayramı kutladı.

Haberin Devamı







