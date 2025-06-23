Ünlü çift anlaşmalı olarak boşandı!

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Barış Baran Aras ve Elif İnci Aras’ın birkaç yıl önce evlilik protokolü imzaladığı biliniyordu; bu nedenle anlaşmanın içeriği kamuoyunda merak konusuydu.

Her zamanki gibi doğrusunu benden öğrenin! İşte o protokolün detayları:

◊ Mahkeme kararına göre; Barış Baran Aras, oğlu Atlas için aylık 400 bin TL iştirak nafakası ödeyecek ve çocuğun tüm eğitim, sağlık ve sosyal giderlerini karşılayacak. Eski eşine ise her ay 150 bin TL tutarında ev gideri desteği sağlayacak.

◊ Ayrıca Elif İnci Aras’ın şirkette, evden çalışmaya devam etmesi koşuluyla 150 bin TL maaş ödemesi de sürdürülecek.

Ancak Elif İnci Aras’ın bu şirkette herhangi bir hissesi ya da yönetimsel bağı bulunmuyor.

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◊ Çiftin birlikte yaşadığı Beykoz’daki ev ise Atlas’a bırakıldı. Baba Barış Baran Aras, oğlunun alıştığı ortamdan kopmaması için bu kararı verdi.

Elif İnci Aras, oğluyla birlikte aynı evde yaşamaya devam edecek ve konutun tüm giderlerini kendisi karşılayacak.

Protokoldeki dikkat çekici detaylardan biri de Elif İnci Aras adına kayıtlı olan ve Yalıkavak Marina’da demirli 25 metrelik lüks teknenin tüm mali haklarının Barış Baran Aras’a devredilmesi oldu. Bu devrin ardından adı ‘Elif İnci’ olan yatın ismi söküldü.

Uzaklaştırma kararı verildi

Davadan 1 gün önce bir başka gelişme yaşandı! Barış Baran Aras’ın, Beykoz 3. Aile Mahkemesi’ne başvurarak Elif İnci Aras hakkında koruma ve uzaklaştırma talebinde bulunduğunu ve talebin mahkeme tarafından kabul edildiğini öğrendim.

Kararın neden alındığı net değil ama yapılan itirazın reddedilmesiyle birlikte söz konusu tedbirler yürürlükte kalmış.

Eski eşler belli ki bu anlaşmayla birlikte sulh sağlamış, öncelikleri de oğulları Atlas zaten... Her ikisi için de hayırlı olmasını dilerim...

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İtalya’da Kerem Bürsin rüzgârı

Kerem Bürsin, Milano Moda Haftası’nda adeta fırtına gibi esiyor! Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Montblanc’ın “Let’s Write” etkinliğinde Hollywood yıldızlarıyla boy göstermişti.

Önceki gün ise Dolce & Gabbana defilesine katılarak karizmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Oynadığı dizilerle İtalya’da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bürsin, seyahati boyunca İtalyan hayranlarının da ilgi odağı oldu. Hayranları, oyuncunun kaldığı otelin önünde adeta kamp kurarak onu görebilmek için saatlerce bekliyor. Milano’da adeta Kerem rüzgârı esiyor!

Bodrum’da buluştular

Bodrum’un sevilen buluşma noktası Karma, önceki akşam sanat dünyasından isimleri ağırladı. Sıcak atmosferiyle dikkat çeken mekânda eski dostlar bir araya geldi.

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Gecenin en dikkat çeken buluşması, Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray ile sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli arasında yaşandı. İkiliye Ahmet Mümtaz Taylan ve Aylin Livaneli de eşlik etti.



