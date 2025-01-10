Umudun adı Derin oldu

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Derneğin kurucuları arasında cemiyet ve iş dünyasından ünlü isimler Rana Erkan Tabanca, Deniz Ketenci, Zeynep Kocabıyık, Zeynep Madra ve Mermerci’nin annesi Ender Mermerci yer alıyor. Toplamda 7 kurucu üye ile kurulan dernek, sahipsiz hayvanlar için büyük projelere imza atmayı hedefliyor.





Derneğin geleceğiyle ilgili olarak konuştuğum Derin Mermerci, “Çok güzel hayallerimiz var, Rabbim yardımcımız olsun. 42 dönümlük bir yer kuruyoruz, henüz detayları veremiyorum ama çok güzel olacak” dedi.





Dernek, terk edilmiş hayvanlara yaşam alanları oluşturmayı, sahiplendirme süreçlerini hızlandırmayı ve toplumun bu konuda farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Ayrıca, istismar ve ihmale uğrayan hayvanları kurtarmak için projeler geliştirecek. Derin Mermerci ve ekibi, hayvan dostları için umut dolu bir gelecek inşa etmeye kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Tebrikler...

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Mert Alaş’tan görkemli davet

Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş’ın yarattığı içki markası, Golden Globe Ödülleri öncesinde Los Angeles’ta düzenlenen özel bir kutlama partisi ile gündeme damgasını vurdu.

Chateau Marmont’ta gerçekleşen etkinlikte, 2024’ün en iyi performans gösteren oyuncu ve aktrislerinin fotoğrafları sergilendi. Mert Alaş’ın çektiği ve Angelina Jolie, Nicole Kidman, Ariana Grande, Demi Moore, Selena Gomez, Zendaya gibi 40 yıldızın yer aldığı bu özel fotoğraflar, sanat dünyasına adeta görsel bir şölen sundu. Keyifli geçen partiye, içki markasının ortakları Nevbahar Koç ve Esra Tümen de katıldı.

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Golden Globe’da Nobu buluşması

Süzer Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Golden Globe Ödül Töreni’ne katıldı.

Sahibi olduğu The Ritz-Carlton Hotel’e, Nobu restoranını getiren Süzer, törende Nobu’nun sahibi olan ünlü şef Nobu Matsuhisa ile de bir araya geldi. İkili, uzun süredir görüşemedikleri için hasret giderdi. Şef Nobu Matsuhisa, ortağı ünlü oyuncu Robert De Niro ile birlikte İstanbul Nobu’nun açılışında da bulunmuştu. Törende Baran Süzer’e ünlü model Madison Wyborny eşlik etti.