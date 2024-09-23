Üçüncüsü de kız!

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Eski milli kaleci ve Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel, ailelerini büyütmeye devam ediyor. 13 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çift, üçüncü kez anne baba olmanın heyecanını yaşıyor. 10 yaşında Yade ve 7 yaşında Yeda isminde iki kız çocukları olan Volkan ve Zeynep Demirel’in, üçüncü bebeklerinin de kız olacağını öğrendim.





Önceki gün evliliklerinin 14’ncü yılını kutlayan çift, bu özel günü de farklı bir şekilde geçirdi. Romantik bir akşam yemeği yerine, Volkan Demirel eşini Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiye götürerek, farkını ortaya koydu!





Şimdi ise gözler, Demirel çiftinin ailelerine katılacak üçüncü kız bebekte. Çiftin kızlar krallığına bir üyenin daha katılacak olması, aileyi daha da renklendirecek gibi görünüyor...

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Eserlerini Londra’da sergileyecek

9-13 Ekim tarihleri arasında Londra Saatchi Gallery’de yapılacak sanat dünyasının en önemli fuarlarından biri olan Focus London 2024’e, Galerie D’art La Visione ile birlikte katılan Zübeyde Çelik, ‘Hasat Zamanı’ ve ‘Yükseliş’ adlı eserlerini Londra’daki sanatseverlerle buluşturuyor.

Türk resim sanatının özgün çalışmalarını sergileyen Çelik, 10 parçadan oluşan peyzaj ağırlıklı eserlerinde başak tarlaları ve toplayıcı hayatı ustaca betimliyor. Sanatçı, fuarın ardından 13-17 Kasım tarihlerinde Lütfü Kırdar Istanbul Art Fair’de de sanatseverlerle buluşacak.

Yeni yaşını Bodrum’da kutladı

Dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck, yeni yaşını bu kez Bodrum’da kutladı. Yakın dostları ve ailesini Türkiye’nin gözde tatil beldesi Bodrum’a davet eden Puck, misafirlerini kendi restoranı Spago Bodrum’da ağırladı.

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Lezzet dolu bir kutlamaya ev sahipliği yapan şef, Bodrum’un eşsiz manzarası eşliğinde özel menüsüyle misafirlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Puck, bu özel günde sevdikleriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, gastronomi tutkunları da Bodrum’daki Spago’nun büyüsüne bir kez daha hayran kaldı.

“Diyalog” sanatına davet

Bodrum Yalıkavak’taki MGallery Hotel, DG Art Project iş birliğiyle dikkat çeken bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

Küratör Zeynep Öztürk liderliğinde hazırlanan “Diyalog” sergisi, sezon boyunca sanatseverlerle buluşacak. Sergide, Devrim Erbil, Ozan Oganer, Şahin Demir ve Yasin Uysallar gibi dört önemli sanatçının eserleri yer alıyor. MGallery Hotel, sadece bu sergiye ev sahipliği yapmakla kalmayıp otelin sanat koleksiyonunu da sergiliyor. Otel sahibi Murat Delibalta, bu etkinliğe büyük katkı sağlayarak sanatın geniş kitlelere ulaşmasına destek veriyor. “Diyalog” sergisi, sezon sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

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