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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Üçüncü kez baba oluyor

15 Mayıs 2020

Onur Saylak’ın 3 yıldır aşk yaşadığı menajer Gözde Yılmaz hamile! Saylak’ın Tuba Büyüküstün’le evliliğinden olan ikiz kızları Toprak ve Maya’ya kardeş geliyor.

Üçüncü kez baba oluyor

Magazin kulisleri bomba bir haberle çalkalanıyor. 6 yıl evli kaldığı, ikiz çocuklarının annesi Tuba Büyüküstün’den 2017’de boşanan Onur Saylak yeniden baba oluyor.
3 yıldır menajerlik yapan Gözde Yılmaz’la birlikte olan ünlü oyuncu, üçüncü kez baba olacağı için heyecanlı.
2012 yılında Paris Konsolosluğu’nda nikâh defterine imza atan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, ikiz kızları Toprak ve Maya’ya rağmen evliliklerini kurtaramamış, 6 yıl sonra boşanmıştı.
Büyüküstün daha sonra işletmeci Umut Evirgen’le yeni bir aşka yelken açtı. Onur Saylak cephesinde ise sessizlik hakimdi. Ta ki Saylak 3 yıl önce gönlünü menajer Gözde Yılmaz’a kaptırana kadar. İş arkadaşlığı zamanla aşka dönüşen çift, 2 yıldır Saylak’ın Bağdat Caddesi’ndeki evinde birlikte oturuyor.

Üçüncü kez baba oluyor


EVLİLİK İÇİN ACELE ETMİYORLAR

Aldığım duyumlara göre Gözde Hanım, henüz 2 aylık hamile. Ve çift nikâh masasına oturmak için acele etmiyor.
Bu haber bana oldukça tanıdık geldi. Tuba Büyüküstün de 2012 yılında nikâh masasına oturduğunda ikizlerine hamileydi. Ve Büyüküstün de Onur Saylak’ın “Gönülçelen” dizisindeki rol arkadaşıydı.
İş arkadaşlığı zamanla aşka dönüşmüştü. Sanki tarih tekerrür ediyor gibi! Bu arada geçtiğimiz günlerde 43’üncü yaşını kutlayan Onur Saylak için sevgilisi manalı bir paylaşım yaptı ve “Binlerce ‘iyi ki’lerim oldu sana dair, her gün yenileri ekleniyor” dedi.
Çifte ben de mutluluklar diliyor, bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını temenni ediyorum.

Üçüncü kez baba oluyor

Gözde Yılmaz, Onur Saylak’ın doğum gününü sosyal medyada şu mesajla kutladı: “Her gün dönüp o ilk güne tebessümle bakıyor, ‘iyi ki’ diyorum. Binlerce ‘iyi ki’m oldu sana dair. Her gün de yenileri ekleniyor. İyi ki sen. Nice yaşlarında.”

Çağatay ‘Barbaros’ olacak

Çağatay Ulusoy, yeni dizisinde ‘Barbaros Hayreddin Paşa’ olacak. 2 ay sonra çekimlerine başlanacak dönem dizisi için sakal bırakmaya başlayan Ulusoy, Osmanlı Donanması’nın ‘Kaptan-ı Derya’sına hayat verecek.

Üçüncü kez baba oluyor

Çağatay Ulusoy, TRT’de yayınlanacak yeni bir Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor. Dizide Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kaptan paşası Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatı anlatılacak. Başrolü üstlenen Ulusoy, çekimlerine 2 ay sonra başlanacak yapım için sakal bırakmaya başladı bile!
Dizinin yapımcısı ise Es Film. TRT için daha önce “Payitaht Abdülhamid”, “Osmanlı Subayı”, “Filinta” ve “Zeyrek ile Çeyrek” isimli dizileri çeken Es Film, Osmanlı dönemi konusunda oldukça tecrübeli.
Yapım şirketinin bugüne kadarki en büyük prodüksiyonlarından biri olacak bu yeni dizinin deniz sahneleri için şimdilerde Ümraniye’de devasa bir plato kuruluyor. Platonun inşası, Malta’daki büyük havuz ve deniz platoları örnek alınarak yapılıyor.
Heybetli bir cüsseye sahip olan Barbaros Hayreddin Paşa’yı canlandırmak için kilo alacak olan Çağatay Ulusoy, sakallarını da kızıla boyatacak.
Adını İtalyanca “kızıl sakal” anlamına gelen “barba rossa” lakabından alan Paşa, görkemli kızıl sakallarıyla meşhurdu.
Çekim hazırlıklarını sürdüren dizi ekibi, şimdilerde Çağatay Ulusoy’a eşlik edecek bir kadın oyuncu arayışında.

İngilizlere yemek dağıttılar

Cemiyet hayatının renkli isimlerinden Cennet Süzer, bir süredir kızları Esli Teker ve Enci Teker Roccogrande ile birlikte İngiltere’de yaşıyor. Tüm dünya koronavirüs illetiyle mücadele ederken, İngiltere bu virüsten en çok darbe yiyen ülkeler arasında.

Üçüncü kez baba oluyor

Cennet Süzer, 18 yıl önce 52 yaşında kanserden kaybettiği kocası Cumhur Teker anısına her ölüm yıldönümünde lokma döktürüyor ve mevlit okutuyordu. 
Bu yıl eşinin ölüm yıldönümünde Türkiye’de olamayan Cennet Hanım, Londra’da hayır yapmaya karar verdi ve kızlarıyla hazırlattığı gıda kolilerini oradaki evsizlere, ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Üçüncü kez baba oluyor

Türkiye’de yaşayan oğlu Evren Teker de buradaki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu. Cennet Hanım ve ailesini tebrik ediyorum. Yardımın dini ve ırkı olmadığını bir kez daha gösterdikleri için...

Üçüncü kez baba oluyor

Torunu için özel izin aldı

Cemiyetin ünlü ismi Bilgün Dereli torunu Şira’nın hasretine dayanamadı, valilikten aldığı özel izinle Ayvalık’a gitti.
Cem Boyner’le evliliğinden dünyaya gelen üç kızının en küçüğü olan Emine Boyner Kürşat’ı ziyarete giden Dereli, torununu görmek uğruna salgına rağmen seyahat etmeyi göze aldı.

Üçüncü kez baba oluyor

Bilgün Hanım, yarın başlayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağını da orada geçirecek. Aile işlerini devam ettiren ikiz ablaları Elif ve Ayşe Boyner’in aksine eşi Ali Kürşat ve kızı Şira ile sakin bir hayat süren Emine Boyner Kürşat, annesinin bu ziyaretiyle mutluluğa boğulmuş.
2012’de Fatma-Mustafa Kürşat çiftinin oğulları Ali Kürşat’la evlenen Emine Boyner, İstanbul yerine Ayvalık’ta yaşamayı tercih etmişti. Kürşat Ayvalık Zeytinyağları’nın sahibi olan eşiyle çiftlik hayatı yaşayan Boyner, ‘Atölye Patika’ adında bir sanat merkezi açmıştı. Emine Hanım şimdilerde ahşap boyama ve seramik gibi el sanatlarının yanı sıra doğal sabun üretimiyle ilgileniyor.

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