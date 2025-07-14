Turne arası evleniyorlar

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Mayıs ayında nişanlanan çift, 3 Ağustos’ta Beşiktaş Belediyesi Nikah Sarayı’nda dünyaevine girecek.

Haziran ayında Avrupa turnesiyle büyük ses getiren Ali Rıza Tanyeli, temmuz ayı boyunca Türkiye turnesine hız kesmeden devam ederken, düğünün ardından kısa bir balayı planlıyor. Çift, eylül ayında turneye kaldıkları yerden devam edecek.

Kız kıza tatilde

Ünlü oyuncu Eda Ece, yoğun geçen sezonun ardından kafa dinlemek için yakın arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan’ın gözde adalarından Leros’a gitti.

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Sosyal medyada paylaştığı neşeli karelerle dikkat çeken Eda Ece’ye, yakın dostları diyetisyen Misra Ascı ve Deniz Yağmur Öğüt eşlik ediyor. Üçlü, deniz ve güneşin tadını çıkarırken enerjik ve samimi halleriyle takipçilerinden beğeni topladı.

Atlas’la keyif zamanı

Başarılı iş insanı Barış Baran Aras, oğlu Atlas ile birlikte çıktığı tatilden samimi kareler paylaştı.

Boşanma sürecinin ardından oğluyla vakit geçirmeye özen gösteren Aras, baba-oğul bağını güçlendirdikleri tatil pozuyla takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Anlamlı kutlama

Ünlü sanatçı Alişan, yeğeni Ceylan’ın 11’inci yaş gününü duygusal bir mesajla kutladı.

Ailece katıldıkları doğum günü kutlamasında mutluluk pozları veren Alişan, paylaşımında “Amcasının küçük aşkı seni çok seviyorum Ceylan’ım” ifadelerine yer verdi. Takipçilerinden büyük beğeni toplayan paylaşım, Alişan’ın ailesine olan bağlılığını ve kardeşinin çocuklarına gösterdiği vefayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Aile tatili

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Cemiyetin ünlü ismi Neslişah Düzyatan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla yürekleri ısıttı.

Eşi Engin Altan Düzyatan ve çocuklarıyla birlikte deniz keyfi yapan Neslişah Hanım, tatil anlarını takipçileriyle paylaştı. Tekne turuna çıkan Düzyatan ailesi, sıcak yaz günlerinin tadını çıkarırken, fotoğraflarındaki mutluluk da gözlerden kaçmadı.