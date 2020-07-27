Türkiye’nin tanıtımı için buluştular

Demet Sabancı Çetindoğan’ın yönetim kurulu başkanlığı üstlendiği Turkey One Derneği üyeleri karantina sonrası ilk toplantılarını Divan Brasserie Bebek’te yaptı.
Yönetim kurulu başkanlığını Demet Sabancı Çetindoğan’ın üstlendiği Turkey One Derneği, önceki gün bir araya gelerek, karantina sonrası ilk toplantısını yaptı. Derneğin Onursal Başkanı Çiğdem Simavi’nin de hazır bulunduğu Divan Brasserie Bebek’teki toplantıda, yönetim kurulu üyeleri Özlem Gençoğlu ve Hediye Güral Gür ile birlikte yeni projeler üzerine fikir alışverişi yapıldı.
Çiğdem SİMAVİ
Türkiye’nin kültürel mirasını markalaştırarak dünyaya tanıtmak amacıyla kurulan Turkey One Derneği, daha önce Göbeklitepe’yle ilgili çalışmalar yapmış, Gaziantep Mozaik Yolu gibi tarihi mirasımızı tanıtan birçok projeyle imza atmıştı. Toplantı sonrası Semahat Arsel de Divan Brasserie Bebek’e gelerek, Çiğdem Simavi ile buluştu. Birlikte tatile çıkacak olan ikili, uçağa binmek üzere araçlarına binip yola koyuldu. Demet Sabancı Çetindoğan ise Divan’dan ayrılmadan önce ailesi ve dostları için çikolata aldı.
Annesini yemeğe çıkardı
Cemiyetin yakından tanıdığı Vepa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Önder Öztarhan, önceki gün annesi Deniz Öztarhan ile Bebek’teydi. Uzun süren ev karantinasından sonra ilk kez annesini yemeğe çıkaran Önder Bey, sıra dışı pantolon seçimiyle dikkatleri üzerine çıktı. Annesiyle bir balık restoranına giden Öztarhan, ilk kez dışarıda birlikte sosyalleştiklerini söyledi.
Yeni sezona yeniliklerle girdi
Ali ve Erkan Ünal kardeşlerin 5 yıldır işletmesini yürüttüğü Moon Beach & Hotel, her geçen yıl kendini geliştirmeye devam ediyor. Atmosferiyle Mikonos’u anımsatan mekan, hem beyaz kumsal hem çimen hem de ahşap iskelede güneşlenme ve denize imkanı da sunuyor. Benim en çok beğendiğim yeri ise hamakları!
Doğal sazlar ve natürel malzemelerle donatılmış dekorasyon huzur veriyor.
Yemekleri ise anlatılmaz yaşanır cinsten... Taş fırından çıkan lahmacun ve pide çeşitlerinin müdavimleri çok!
Hafta sonu servis edilen dönerinin de öyle! Ayrıca Türk ve Akdeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden, tecrübeli şef Ali Ateş’in seçtikleriyle harmanlanmış bir menüye sahip olan Lunetta Restaurant da bu yazı itibariyle her akşam Moon Beach & Hotel’in iskelesinin üzerinde hizmet vermeye başladı. Muhteşem günbatımı manzarasına karşı iyi bir yemek isterseniz, aklınızda bulunsun.
Sinemayı özledik!
Pandemi yüzünden sinemada film izlemeyi özledik! Ancak salonların hâlâ kapalı olması nedeniyle açık hava sinemaları revaçta.
Büyük şehirlerden sonra Bodrum’da da açık havada sinema keyfi başladı. Küdür Koyu’nda bulunan Avantgarde Yalıkavak, açık hava film gösterimlerine ev sahipliği yapıyor.
Yarın akşam “Great Gatsby”, 30 Temmuz Perşembe akşamı ise çocuk animasyon filmi “The Incredibles” gösterilecek. Ace Restaurant’ta akşam yemeği sonrası, bahçede mindere kurulup yaz mevsiminin en keyifli aktivitelerinden birinin tadını çıkartabilirsiniz...
Türkiye’nin tanıtımı için buluştular
Demet Sabancı Çetindoğan’ın yönetim kurulu başkanlığı üstlendiği Turkey One Derneği üyeleri karantina sonrası ilk toplantılarını Divan Brasserie Bebek’te yaptı.
Yönetim kurulu başkanlığını Demet Sabancı Çetindoğan’ın üstlendiği Turkey One Derneği, önceki gün bir araya gelerek, karantina sonrası ilk toplantısını yaptı. Derneğin Onursal Başkanı Çiğdem Simavi’nin de hazır bulunduğu Divan Brasserie Bebek’teki toplantıda, yönetim kurulu üyeleri Özlem Gençoğlu ve Hediye Güral Gür ile birlikte yeni projeler üzerine fikir alışverişi yapıldı.
Çiğdem SİMAVİ
Türkiye’nin kültürel mirasını markalaştırarak dünyaya tanıtmak amacıyla kurulan Turkey One Derneği, daha önce Göbeklitepe’yle ilgili çalışmalar yapmış, Gaziantep Mozaik Yolu gibi tarihi mirasımızı tanıtan birçok projeyle imza atmıştı. Toplantı sonrası Semahat Arsel de Divan Brasserie Bebek’e gelerek, Çiğdem Simavi ile buluştu. Birlikte tatile çıkacak olan ikili, uçağa binmek üzere araçlarına binip yola koyuldu. Demet Sabancı Çetindoğan ise Divan’dan ayrılmadan önce ailesi ve dostları için çikolata aldı.
Annesini yemeğe çıkardı
Cemiyetin yakından tanıdığı Vepa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Önder Öztarhan, önceki gün annesi Deniz Öztarhan ile Bebek’teydi. Uzun süren ev karantinasından sonra ilk kez annesini yemeğe çıkaran Önder Bey, sıra dışı pantolon seçimiyle dikkatleri üzerine çıktı. Annesiyle bir balık restoranına giden Öztarhan, ilk kez dışarıda birlikte sosyalleştiklerini söyledi.
Yeni sezona yeniliklerle girdi
Ali ve Erkan Ünal kardeşlerin 5 yıldır işletmesini yürüttüğü Moon Beach & Hotel, her geçen yıl kendini geliştirmeye devam ediyor. Atmosferiyle Mikonos’u anımsatan mekan, hem beyaz kumsal hem çimen hem de ahşap iskelede güneşlenme ve denize imkanı da sunuyor. Benim en çok beğendiğim yeri ise hamakları!
Doğal sazlar ve natürel malzemelerle donatılmış dekorasyon huzur veriyor.
Yemekleri ise anlatılmaz yaşanır cinsten... Taş fırından çıkan lahmacun ve pide çeşitlerinin müdavimleri çok!
Hafta sonu servis edilen dönerinin de öyle! Ayrıca Türk ve Akdeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden, tecrübeli şef Ali Ateş’in seçtikleriyle harmanlanmış bir menüye sahip olan Lunetta Restaurant da bu yazı itibariyle her akşam Moon Beach & Hotel’in iskelesinin üzerinde hizmet vermeye başladı. Muhteşem günbatımı manzarasına karşı iyi bir yemek isterseniz, aklınızda bulunsun.
Sinemayı özledik!
Pandemi yüzünden sinemada film izlemeyi özledik! Ancak salonların hâlâ kapalı olması nedeniyle açık hava sinemaları revaçta.
Büyük şehirlerden sonra Bodrum’da da açık havada sinema keyfi başladı. Küdür Koyu’nda bulunan Avantgarde Yalıkavak, açık hava film gösterimlerine ev sahipliği yapıyor.
Yarın akşam “Great Gatsby”, 30 Temmuz Perşembe akşamı ise çocuk animasyon filmi “The Incredibles” gösterilecek. Ace Restaurant’ta akşam yemeği sonrası, bahçede mindere kurulup yaz mevsiminin en keyifli aktivitelerinden birinin tadını çıkartabilirsiniz...