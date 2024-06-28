Türkiye’nin konser şampiyonu Tarkan!

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Saygın ekonomi dergisi Forbes, 5 yıllık aradan sonra yeniden Türkiye’de yayında… Hazırladıkları listelerle bilinen derginin Türkiye edisyonu da geri dönüşünü harika haberlerle taçlandırmış. İş dünyasının milyarderlerini ekonomi gazetecilerine bırakıyorum, benim ilgimi tabii ki “Konser Zenginleri” listesi çekti!





Türkiye’nin konser zenginlerini araştıran dergi, yaptıkları hesaplamalarla Tarkan’ın 12 milyon Euro’luk bir gelirle listenin birinci sırasında olduğunu ortaya koydu. Her konserinin bileti günler öncesinden tükenen ve en pahalı yurt dışı konserlerine gittiği bilinen Megastar’ın birinci sırada olmasına hiç şaşırmadım!

İkinci sıradaki ismin Cem Adrian olmasına daha çok şaşırdım desem yanlış olmaz. Muazzam sesinin arkasında, muazzam da bir “business” varmış meğer! Rutini reddeden Adrian, hıncahınç dolan konserlerinin yapımcısı da kendisi olduğundan 6 milyon Euro’luk geliriyle listenin en çok kazanan ikinci ismi olmuş. Tebrikler...

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İlk 10 konser şampiyonu

1- Tarkan 12.083.881 Euro

2- Cem Adrian 6.060.915 Euro

3- Serdar Ortaç 5.398.260 Euro

4- Edis 5.210.527 Euro

5- Sıla 4.491.764 Euro

6- Yıldız Tilbe 4.377.469 Euro

7- Duman 4.000.523 Euro

8- Gülşen 3.592.425 Euro

9- Gökhan Türkmen 3.485.539 Euro

10- Mahmut Orhan 3.145.317 Euro

Yeni görev

2021’de ‘Medlook’ polikliniğini kuran Handan Yavuz, iş hayatında olduğu kadar sosyal yaşamında da insanlara katkı sağlamak adına çeşitli vakıf ve derneklerde görev alıyor. TOÇEV, Koruncuk, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi daha birçok sivil toplum kuruluşu ile iş birliği yapan Yavuz, şimdide Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı yönetimine seçildi. Onlarla kendi bilgi birikimlerini paylaşan Yavuz, kadınlara sağlıklı yaşam, anti-aging’in yanı sıra yeni kurduğu ağız ve diş sağlığı bölümünde destek sunacak.

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Yüzük taktılar

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Şehnaz Tuna, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Ceyhan Çandır ile evlenme kararı aldı.

Şubat 2023’ten beri birlikte olan çift, ilişkilerini bir adım ileriye taşımaya karar verdi. Bayramda romantik bir sürprizle Şehnaz Tuna’ya evlenme teklifi eden Ceyhan Çandır, aldığı ‘evet’ yanıtıyla mutluluğunu perçinledi. Çift, evlenme teklifinin ardından kendi aralarında sade bir nişan töreni gerçekleştirdi. Ben de mutluluklar diliyorum.