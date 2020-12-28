Tulum’da ‘Rüzgar’ gibi esiyor

Acun Ilıcalı, Kuruçeşme’deki lüks villasını işadamı Mustafa Aktaş’a satmıştı. Aktaş paranın yarısını peşin ödemiş, kalanını ise takas yoluyla karşılamıştı. Gizliliğini koruyan bu takasın, Ulus Yeşil Evler’deki tripleks villa ile yapıldığı ortaya çıktı! Ilıcalı, şimdi o villayı da satışa çıkardı.

Bir süre önce Kuruçeşme’deki villasını 16.8 milyon dolara satan Acun Ilıcalı, o satıştan takas yoluyla sahip olduğu Ulus Yeşil Evler’deki tripleks villayı da satışa çıkardı. Boşanırken Şeyma Subaşı’na verdiği iddia edilen Kuruçeşme’deki villayı işadamı Mustafa Aktaş’a satan Ilıcalı, bu satış için Aktaş’tan 8.4 milyon dolar nakit ile Ulus’taki villayı almıştı.

Eylül ayında yapılan satışın ardından Ilıcalı, Aktaş’tan aldığı villayı da elinden çıkarmak için harekete geçti. Üç katlı, havuzlu villa için 5 milyon dolar isteyen ünlü televizyoncu, 3.4 milyon dolar zarar etmiş gibi görünüyor.

Dijital platformu için harıl harıl çalışan Ilıcalı, gayrimenkullerini nakde çevirerek belki de yatırımını büyütmeyi hedefliyordur...



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