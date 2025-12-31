Trabzon’da anlamlı ödül

Haberin Devamı

Festivalin en anlamlı anlarından biri, usta oyuncu Erol Günaydın anısına verilen özel ödül oldu. Kızı, ünlü menajer Günfer Günaydın, Jüri Özel Ödülü’nü “İyi Ölüm” filmine babası adına oğlu Güneş ile birlikte takdim etti.

Oyunculuğuyla birçok projede dikkat çeken Ekin Türkmen ise festivalin Ulusal Kısa Film Yarışması’nın jüri üyeleri arasında yer aldı. 24–28 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen festivalde Türkmen, kısa filmlerin anlatım gücü, cesareti ve sinemanın dönüştürücü etkisini değerlendiren jüri ekibinde görev aldı.



Ekin Tükmen

Trabzon Film Festivali, ilk yılında güçlü içeriği ve zengin programıyla kentin kültür ve sanat hayatına kalıcı bir katkı sunmayı hedefliyor.



Güneş - Günfer Günaydın

Miniklere yılbaşı coşkusu

27–28 Aralık tarihlerinde düzenlenen BT Shop x Academy BigChefs Christmas Kids Party, minik misafirlerine masal tadında, renkli ve neşe dolu anlar yaşattı. Academy BigChefs’in sıcak atmosferi ve BT Shop’un özenle hazırladığı etkinliklerle gerçekleşen organizasyon, çocuklar kadar ailelerden de büyük ilgi gördü.



Etkinliğe Arda-Melodi Elbirliler Türkmen, Pelin Akil, Aslı Tandoğan, Gizem Hatipoğlu, Büşra Yurtgül, Mina Arıcan, Terim Arıcan ve Demet Aslan gibi sevilen isimler de katıldı. Christmas Kids Party, bol sürprizli ve bol gülümsemeli anlarıyla yeni yıl öncesi unutulmaz bir buluşmaya dönüştü.

Yeni kliniğe özel davet

Dr. Ezgi Eryılmaz ve Dr. Barış Keklik, Nişantaşı’nda hayata geçirdikleri yeni kliniklerinin açılışını yeni yıl davetiyle birlikte kutladı.



İş ve sanat dünyasından seçkin isimlerin katıldığı organizasyon, canlı müzik ve DJ performansları eşliğinde gerçekleşti. Modern mimarisi ve şık detaylarıyla dikkat çeken klinik davetlilerden tam not alırken, özenle hazırlanan ikramlar ve sıcak atmosfer geceye keyif kattı.

Palandöken’de dönüşüm



Türkiye’de turizmin gelişimine 60 yıldır eşlik eden Dedeman Hospitality, kış turizmiyle kurduğu güçlü bağın simge yapılarından Dedeman Palandöken Otel’de hayata geçirilen kapsamlı dönüşümü basın mensuplarıyla paylaştı. Etkinlikte, otelin köklü mirasıyla yeni dönem vizyonu bir arada tanıtıldı. Toplam 187 odası bulunan otel, güncel konfor beklentilerine uygun olarak yeniden tasarlandı.







