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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
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Teoman’ın romanı dizi oluyor

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Türk rock müziğinin ikonik isimlerinden Teoman, geçtiğimiz mayıs ayında yayımladığı romanı “Sayın Bay Rock Yıldızı” ile edebiyat dünyasında da kendine yer bulmuştu.

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Şimdi ise bu roman, mini dizi olarak dijital platformlarda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapım şirketiyle senaryo geliştirme aşamasında olan projenin süpervizörlüğünü de bizzat Teoman üstleniyor.

Teoman’ın romanı dizi oluyor

Roman, 46 yaşında bir rock yıldızı olan Timur’un hayatına odaklanıyor. Timur, yalnızlık ve boşluk duyguları içinde, orta yaş krizleri ve yaratıcı tıkanıklıklarla mücadele ederken; aynı zamanda 4 yaşındaki kızına iyi bir baba, yaşlanan annesine ise destek olmaya çalışıyor.

Teoman’ın romanı dizi oluyor

Roman, Teoman’ın hayatıyla paralellikler taşırken, dizinin yaratım süreci ve oyuncu seçimi gibi detaylar ise henüz belli değil. Teoman’ın yaratıcı süpervizör olarak yer aldığı bu projede “Sayın Bay Rock Yıldızı”nı kimin canlandıracağını ben de çok merak ediyorum.

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Hermès’ten özel davet aldı

Teoman’ın romanı dizi oluyor

Dünyaca ünlü moda devi Hermès, yalnızca sayılı özel müşterilerine sunduğu indirim günleri için bu yıl Eftelya Taşdemir’i davet etti. Ünlü televizyoncu Ferruh Taşdemir’in eşi olan Eftelya Taşdemir, saç bakım markası Alerma’nın kurucularından biri. Başarılı iş kadını, 6-10 Kasım tarihlerinde Miami’deki Ice Hotel’de düzenlenecek bu seçkin etkinliğe katılacak. Paris, Londra, New York ve Miami gibi dünya metropollerinde senede bir kez gerçekleşen özel davete yalnızca Hollywood yıldızları ve ünlü blogger’lar gibi VIP konuklar katılabiliyor.

İzmir’de moda buluşması

Teoman’ın romanı dizi oluyor

Burberry’nin Daniel Lee imzasını taşıyan 2024 sonbahar-kış koleksiyonu, İzmir İstinyePark mağazasında özel bir davetle modaseverlerle buluştu. Moda direktörü ve stil danışmanı Ceylan Atınç’ın stil önerileriyle zenginleşen etkinliğe birçok ünlü isim katıldı.

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Teoman’ın romanı dizi oluyor

İngiliz kırsalından esinlenen tasarımlarıyla dikkat çeken marka, yeni sezon koleksiyonunu konuklara sunarken, Atınç’ın keyifli anlatımıyla davet unutulmaz bir moda deneyimine dönüştü.

İlhamı Japonya’dan

Teoman’ın romanı dizi oluyor

Sanatçı Erkut Terliksiz’in, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün yaptığı “DOKİ-DOKİ” isimli resim sergisi, DG Art Project’te sanatseverlerle buluştu. Terliksiz’in heyecan, korku, aşk ve endişe gibi duyguları renkli ve üç boyutlu figürlerle ifade ettiği eserler, izleyiciyi içine çeken bir duygu dünyası sunuyor. Japon anime kültürüne göndermeler taşıyan ve adını kalp atışını betimleyen Japonca “DOKİ-DOKİ” ifadesinden alan sergi, 28 Kasım’a kadar ziyaret edilebilir.

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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