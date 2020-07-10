Tebligatı almamak için sudan çıkmıyor

Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum’da tatil yaparken, evine tebligat üstüne tebligat gidiyor! Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Hanım, hem otomobiline zarar verdiği hem de koruma kararına uymadığı gerekçesiyle Erken’e iki ayrı dava açtı.
Artık daha fazla yazmayayım diyorum ama Ece Erken’le ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor! Ünlü sunucunun, evli avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşadığını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız.
Erken, sonrasında yaptığı açıklamalarda Şafak Bey’in boşandığını söylemişti. Ancak belgelerle bunun doğru olmadığını kanıtlamıştım.
Ece Erken, aldığı tepkiler üzerine Beyaz TV’deki işinden istifa edip sessizliğe gömüldü. Bir süre sonra da “Bu süreç bana ağır geldi ve ayrıldım. Herkesin mutlu olmasını diliyorum” diyerek ilişkisine nokta koyduğunu söyledi. Tahmin edebileceğiniz gibi bu açıklaması da doğru değildi, ikili o dönem görüşmeye devam ediyordu.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eşi Benan Hanım’dan boşanmasıyla ilişkilerini yeniden gözler önünde yaşamaya başlayan çift, geçtiğimiz günlerde tatil için Bodrum’a gitti.
OTOMOBİLİNE ZARAR VERMİŞTİ
Ece Erken sevgilisiyle tekne tatili yaparken, İstanbul’daki evine tebligat üzerine tebligat gidiyor. Ünlü sunucu durumdan haberdar, ancak tebligatları teslim alan kimse yok!
Bunun nedeni ise Erken’in hukuki süreci geciktirmek istemesi...
Ece Erken, bir süre önce Benan Hanım’ın kapısına kadar giderek otomobiline zarar vermiş, görüntüleri güvenlik kameralarına da yansımıştı. Benan Hanım olay nedeniyle Erken’e dava açtı ve ünlü sunucunun evine geçtiğimiz günlerde tebligat gönderildi.
Ayrıca mahkemenin verdiği koruma kararına uymayarak Instagram üzerinden taciz mesajlarına devam ettiği gerekçesiyle Erken hakkında ayrı bir dava daha açıldı.
Erken, tatilde olduğu için tebligatların kendisine ulaşmadığını gerekçe gösterecek belki ama bu haberimden sonra daha fazla kaçamayacak sanırım...
Lüks siteyle davalık oluyor
İstanbul-Arnavutköy’de 25 günde kurduğu maske fabrikasıyla gündeme gelen işadamı Uğur Akkuş, şimdilerde bir dava ile karşı karşıya...
2019 yılında evlendiği Ebru Şallı’nın küçük oğlu Pars, geçtiğimiz nisan ayında 2 yıldır mücadele ettiği lenfomaya yenik düşmüştü.
Akkuş, Şallı’ya moral olsun diye cemiyet hayatının ünlü isimlerinin tercihi olan Bodrum-Türkbükü’ndeki ultra lüks Mandarin Oriental sitesinden 5 milyon Euro’luk bir ev almış, hatta geçen hafta eşiyle burada tatil yapmıştı. Ancak işadamının son dakika fikir değiştirip evi almaktan vazgeçtiği ortaya çıktı!
Evi almak için sözleşme imzalayan Uğur Akkuş, bir ön ödeme yapmadığı gibi cayma bedeli olan 500 bin Euro’yu da ödemiyormuş. Site yönetimi, kendilerine hiçbir şekilde yanıt vermeyen Akkuş’a şimdilerde dava açmaya hazırlanıyor.
Alaçatı’nın en yenisi
Bu yaz sezon, koronavirüs nedeniyle bir hayli geç başladı. Birçok işletme, karantina dönemini yenilenme faaliyetleriyle geçirerek yeni sezona hazırlandı. O mekanlardan biri de Alaçatı’daki Scatola Beach’ti...
Porto Beach Resort bünyesinde hizmet veren Scatola, sosyal mesafe kurallarına ve hijyen standartlarına uygun olarak kapılarını açtı.
İşletmesini Kutsi ve Sercan Süer kardeşlerin üstlendiği Scatola, beach bar bölümünde İstanbul ve Mikonos’un önde gelen DJ’lerini ağırlayacak. Mekanın yemekleri de müziğin ve Alaçatı’nın ruhuna çok uygun; kabuklu deniz ürünleri ağırlıklı menüde farklı İtalyan lezzetlerini tatmak mümkün...
Bu uygulama tutar!
Pandemiyle birlikte hayatımız kökten değişirken, koronavirüs kendi sektörünü yarattı. Artık maskesiz bir hayat düşünemiyoruz! İstanbul’da sokakta maskesiz dolaşmak bile yasakken, Bodrum sokaklarında kurallar o kadar sıkı değil ama bir mekana girdiğinizde mutlaka maskenizin olması gerekiyor.
Maskesi sıcaktan nemlenen ya da yanında maske taşımayanlar için de müthiş bir uygulama var. Yalıkavak Marina’nın girişinde duran bir otomat, 1 TL karşılığında maske ihtiyacınızı karşılıyor. Sakız ya da gofret gibi atıştırmalıkların satıldığı otomatlar, artık sektörün yeni ihtiyacına doğru evrim geçirmiş. Kimin aklına geldiyse, vallahi bravo!
Tebligatı almamak için sudan çıkmıyor
Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum’da tatil yaparken, evine tebligat üstüne tebligat gidiyor! Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Hanım, hem otomobiline zarar verdiği hem de koruma kararına uymadığı gerekçesiyle Erken’e iki ayrı dava açtı.
Artık daha fazla yazmayayım diyorum ama Ece Erken’le ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor! Ünlü sunucunun, evli avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşadığını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız.
Erken, sonrasında yaptığı açıklamalarda Şafak Bey’in boşandığını söylemişti. Ancak belgelerle bunun doğru olmadığını kanıtlamıştım.
Ece Erken, aldığı tepkiler üzerine Beyaz TV’deki işinden istifa edip sessizliğe gömüldü. Bir süre sonra da “Bu süreç bana ağır geldi ve ayrıldım. Herkesin mutlu olmasını diliyorum” diyerek ilişkisine nokta koyduğunu söyledi. Tahmin edebileceğiniz gibi bu açıklaması da doğru değildi, ikili o dönem görüşmeye devam ediyordu.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eşi Benan Hanım’dan boşanmasıyla ilişkilerini yeniden gözler önünde yaşamaya başlayan çift, geçtiğimiz günlerde tatil için Bodrum’a gitti.
OTOMOBİLİNE ZARAR VERMİŞTİ
Ece Erken sevgilisiyle tekne tatili yaparken, İstanbul’daki evine tebligat üzerine tebligat gidiyor. Ünlü sunucu durumdan haberdar, ancak tebligatları teslim alan kimse yok!
Bunun nedeni ise Erken’in hukuki süreci geciktirmek istemesi...
Ece Erken, bir süre önce Benan Hanım’ın kapısına kadar giderek otomobiline zarar vermiş, görüntüleri güvenlik kameralarına da yansımıştı. Benan Hanım olay nedeniyle Erken’e dava açtı ve ünlü sunucunun evine geçtiğimiz günlerde tebligat gönderildi.
Ayrıca mahkemenin verdiği koruma kararına uymayarak Instagram üzerinden taciz mesajlarına devam ettiği gerekçesiyle Erken hakkında ayrı bir dava daha açıldı.
Erken, tatilde olduğu için tebligatların kendisine ulaşmadığını gerekçe gösterecek belki ama bu haberimden sonra daha fazla kaçamayacak sanırım...
Lüks siteyle davalık oluyor
İstanbul-Arnavutköy’de 25 günde kurduğu maske fabrikasıyla gündeme gelen işadamı Uğur Akkuş, şimdilerde bir dava ile karşı karşıya...
2019 yılında evlendiği Ebru Şallı’nın küçük oğlu Pars, geçtiğimiz nisan ayında 2 yıldır mücadele ettiği lenfomaya yenik düşmüştü.
Akkuş, Şallı’ya moral olsun diye cemiyet hayatının ünlü isimlerinin tercihi olan Bodrum-Türkbükü’ndeki ultra lüks Mandarin Oriental sitesinden 5 milyon Euro’luk bir ev almış, hatta geçen hafta eşiyle burada tatil yapmıştı. Ancak işadamının son dakika fikir değiştirip evi almaktan vazgeçtiği ortaya çıktı!
Evi almak için sözleşme imzalayan Uğur Akkuş, bir ön ödeme yapmadığı gibi cayma bedeli olan 500 bin Euro’yu da ödemiyormuş. Site yönetimi, kendilerine hiçbir şekilde yanıt vermeyen Akkuş’a şimdilerde dava açmaya hazırlanıyor.
Alaçatı’nın en yenisi
Bu yaz sezon, koronavirüs nedeniyle bir hayli geç başladı. Birçok işletme, karantina dönemini yenilenme faaliyetleriyle geçirerek yeni sezona hazırlandı. O mekanlardan biri de Alaçatı’daki Scatola Beach’ti...
Porto Beach Resort bünyesinde hizmet veren Scatola, sosyal mesafe kurallarına ve hijyen standartlarına uygun olarak kapılarını açtı.
İşletmesini Kutsi ve Sercan Süer kardeşlerin üstlendiği Scatola, beach bar bölümünde İstanbul ve Mikonos’un önde gelen DJ’lerini ağırlayacak. Mekanın yemekleri de müziğin ve Alaçatı’nın ruhuna çok uygun; kabuklu deniz ürünleri ağırlıklı menüde farklı İtalyan lezzetlerini tatmak mümkün...
Bu uygulama tutar!
Pandemiyle birlikte hayatımız kökten değişirken, koronavirüs kendi sektörünü yarattı. Artık maskesiz bir hayat düşünemiyoruz! İstanbul’da sokakta maskesiz dolaşmak bile yasakken, Bodrum sokaklarında kurallar o kadar sıkı değil ama bir mekana girdiğinizde mutlaka maskenizin olması gerekiyor.
Maskesi sıcaktan nemlenen ya da yanında maske taşımayanlar için de müthiş bir uygulama var. Yalıkavak Marina’nın girişinde duran bir otomat, 1 TL karşılığında maske ihtiyacınızı karşılıyor. Sakız ya da gofret gibi atıştırmalıkların satıldığı otomatlar, artık sektörün yeni ihtiyacına doğru evrim geçirmiş. Kimin aklına geldiyse, vallahi bravo!