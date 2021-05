Tatile kaldığı yerden devam

Oyuncu çift Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, bu yaz tatili için farklı bir program yaptı! Çift, 7 yaşındaki oğulları Can ile birlikte bu kez karavan tatili yapacak.

Ekranın sevilen çifti Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, örnek aile yaşantılarıyla da halkın gözdesi. 16 yıldır evli olan çift, mütevazı yaşam tarzlarıyla dikkat çekiyor. 7 yaşındaki oğulları Can ile birlikte seyahat etmeyi çok seven ikili, pandemi nedeniyle bu tutkularına ara vermek zorunda kalmıştı. Kasabalı, TRT Belgesel kanalı için çektiği "Şehirden Uzakta" isimli programı için yıl boyunca Anadolu'yu köy köy gezerken, Sedef Avcı oğlu Can ile birlikte İstanbul'da kalmıştı. Çift, şimdi bugünlerin acısını çıkartmak için güzel bir tatil planladı!Pandemi nedeniyle kalabalık yerlere gitmek istemeyen çift, bir karavan kiralayıp, yola çıkacak. Belirli bir rota izlemek yerinde keyiflerine göre hareket edecek olan aile, bu macera dolu yolculuğa çıkmayı iple çekiyor.

Cunda aşıkları

Cemiyetin ünlü ismi Uğur Güven, sekiz aydır birlikte olduğu Brezilyalı model Carla Araujo ile Cunda’da tatil yapıyor. Ülkesinde hem tanınmış bir model hem de seyahat blogu yazarı olan Araujo, bir süredir Türkiye’den bildiriyor! İstanbul’dan paylaşımlar yapan model, şimdi takipçilerine Cunda’yı tanıtıyor. Havaların ısınmasıyla Uğur Güven’in Cunda’daki evinde soluğu alan çift, tüm yazı burada geçirmeyi planlıyor.

Kendi markasını kurdu

Işın Karaca, pandemi döneminde kızı ve erkek arkadaşı Can Yapıcıoğlu ile yerleştiği Urla’da müzik üretmeye devam ederken, diğer taraftan sürpriz projelerle sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.