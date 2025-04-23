Tartışmalı o isim İstanbul’a geliyor!

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3 Eylül’de Parkorman’da sahne alacak Marilyn Manson’un konseri, şimdiden tartışma yaratmış durumda. Biletler 2 bin 500 TL’den satışa çıkıyor ama esas konuşulan müziği değil, Manson’ın kirli geçmişi.

1990’lardan bu yana sahnede şok etkisi yaratan tarzı, kadın düşmanlığı ve şiddetle ilişkilendirilen kimliğiyle tanınan Marilyn Manson, sadece “provokatif” değil, aynı zamanda hakkında ciddi istismar suçlamaları olan bir figür.

2021’de nişanlısı oyuncu Evan Rachel Wood, Manson’ın kendisini yıllarca psikolojik ve cinsel şiddete maruz bıraktığını açıkladı. Ardından bir düzineden fazla kadın benzer iddialarda bulunarak davacı oldu. Bazı davalar uzlaşmayla sonuçlandı, bazıları düşse de evindeki ‘tecavüz odası’ gibi detaylar hâlâ zihinlerde.

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Bunca skandala rağmen Manson, “One Assassination Under God” (Tanrı’nın Huzurunda Suikast) turnesiyle dünya sahnelerinde. İstanbul konseri ise bu turnenin Avrupa ayağında yer alıyor.

En dikkat çekici detaylardan biri: Konser 14 yaş ve üzeri için açık. 18 yaş altı katılımcılar ebeveyn eşliğinde içeri girebiliyor. Oysa Türkiye’de, bazı yerli sanatçıların dahi konserleri 18 yaş sınırıyla düzenleniyor. Hakkında bu denli ciddi istismar iddiaları bulunan biri için böyle bir esneklik tanınması benim canımı sıktı!

‘Gigi’ Bodrum’a geliyor





Paris, Saint-Tropez ve Dubai’nin ikonik mekânlarından Gigi Rigolatto, bu yaz Mandarin Oriental Bodrum’da özel bir pop-up ile misafirlerini karşılamaya hazırlanıyor. RIKAS Hospitality Group ve Paris Society iş birliğiyle hayata geçirilen proje, “La Vita Alla Grande” yani hayatı en iyi şekilde yaşama felsefesini Bodrum’a taşıyor. Bu iş birliği, 2026 yazında Mandarin Oriental Bodrum’da Gigi Rigolatto’nun kalıcı lokasyonunun açılmasıyla daha da pekişecek.

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Yapay zekâ heykeli





Yeni medya sanatının öncüsü OUCHHH Studio, Art Dubai 2025’te dünyanın ilk yapay zekâ iklim verisi heykeli olan ‘Mother Earth Dubai’nin prömiyerini gerçekleştirdi.

Sanatçılar Ferdi Alıcı ve Eylül Duranağaç Alıcı’nın liderliğinde 45 kişilik bir ekip tarafından hayata geçirilen eser, üç kıta arasında bağlantı kurarak NASA’ya ait 20 uydudan gelen iklim verilerini gerçek zamanlı olarak işledi. Proje, DG Art Project & Gallery temsilciliğinde ve PH Partners teknolojik iş birliğiyle sunuldu.

17’nci kez açılıyor

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından üniversiteli gençleri güçlendirmek ve onların sosyal fayda yaratan projelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen TOG Bazar, “Bir Günle Bin Hayale Ortak Ol” sloganıyla yarın Divan Kuruçeşme’de Yapı Kredi Crystal ana sponsorluğunda Boyner’in co-sponsorluğunda kapılarını açıyor!

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17’nci kez kapılarını açan TOG Bazar’dan elde edilen gelirin tamamı Toplum Gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk eğitimlerine ve projelerine kaynak olacak.