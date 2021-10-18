Tarkan yeni şarkıyla geliyor

Dağhan Doğruer, sevgilisi Dila Tarkan’ın yeni yaşı için Antalya’da 70 kişilik bir parti veriyor. Bu hafta sonu yapılacak partinin konsepti 90’lı yıllar olacak.

Türkiye’nin tekstil devlerinden Dilasima Group’un varislerinden Dila Tarkan, yeni yaşını çok özel bir partiyle kutlamaya hazırlanıyor. Üç yıldır beraber olduğu sevgilisi Dağhan Doğruer, Tarkan için Antalya’daki Kaya Palazzo Hotel’de bu hafta sonu 90’lar konseptli bir parti organize ediyor.

Aslında Doğruer, sürpriz organizasyonda kendi yeni yaşını da kutlayacak. Her ikisi de 30 yaşına girecek olan sevgililerin doğum günleri birbirine çok yakınmış. Dağhan Doğruer, iki gün sürecek doğum günü kutlamasına hem yurt dışından hem de yurt içinden 70 yakın arkadaşını davet etmiş.

İlk gün, DJ’lerin 90’lar şarkılarıyla konukları eğlendireceği partinin ikinci gününde genç şarkıcı Ayla Balyemez sahne alacakmış. Ben bu haberle sürprizi biraz bozmuş oluyorum galiba ama genç çifte şimdiden mutlu yaşlar diliyorum…

Yeni koleksiyonunu davetle tanıttı

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Merve İpek Öztürk, yarattığı çocuk giyim markası Mio Design’ın yeni sezonu için Momo Bebeköy’de bir lansman yaptı. Lansman davetine Gizem Hatipoğlu, Burcu Kara, Seda Erdim, Serap Korkmaz Aslan, Ece Vahapoğlu, Seren Fosforoğlu, Didem Uzel gibi birçok ünlü sima katıldı. Galeries Lafayette, Brandroom gibi seçkin satış noktalarında ilgi gören markanın Nişantaşı’nda da bir showroom’u var. Sağlıklı kumaş içerikleriyle ilgi gören Mio Design, gelirinin bir kısmını ÇİDER (Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği)’ne bağışlıyor.

Bebek’te kahvaltı buluşması