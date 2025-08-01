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Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Tarım yapmaya başladı!

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Tuba Ünsal, Çanakkale’de aldığı tarlalarda tarım yapmaya başladı. Evinin bahçesine de küçük bir tarla kuran oyuncu, “Temiz gıda lüks değil, bir hak” diyerek kendi yiyeceğini üretiyor.

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Tarıma merak saran ve bu süreci bilinçli yürütmek isteyen Tuba Ünsal, “Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği” eğitiminin ilk modülünü tamamladığını söyledi.

Tarım yapmaya başladı

Tarıma olan ilgisini böylece bir adım öteye taşıyan oyuncu, Ayvacık’ta biri 26, diğeri 9.5 dönüm olmak üzere iki arazi satın alarak sürdürülebilir tarım projelerine başladı. “Dünyada hâlâ bir gıda politikası yok.

Tarım yapmaya başladı

Temiz ve güvenilir gıdaya ulaşmak her geçen gün daha da zorlaşıyor” diyen Ünsal, bu nedenle hem kendisi hem de çocukları için sağlıklı üretim yapma sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.

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Tarım yapmaya başladı

Ormanlarımızın yandığı, tarım alanlarının azaldığı bugünlerde böyle haberler duymak iyi geldi... Hayırlı olsun...

Şantiyeyi gezdi

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri Alara Koçibey, Tuvana Büyükçınar ve Emine Kütük ortaklığında kurulan 3 Homes, Missoni’nin ikonik desenlerini Bodrum’a taşıdı.

Tarım yapmaya başladı

Yalıkavak’taki özel konut projesinde, doğayla bütünleşen tasarımlar Montes by Missoni ile yeni bir yaşam kültürüne dönüşüyor. Şantiye sürecinden kareler paylaşan Alara Koçibey, “Bir hayalin gerçeğe dönüşümünü yaşamak tarifsiz bir heyecan” dedi. Tebrikler...

Tarım yapmaya başladı

Yeni yaşını kutladı

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden ve Thanx Mimarlık’ın kurucusu Zeynep Yılmaz, yeni yaşını kızları ve yakın dostlarıyla birlikte Bodrum’da kutladı.

Tarım yapmaya başladı

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Sade ama anlam yüklü kutlamada duygularını sosyal medyada paylaşan Yılmaz, “Yaş almak değil, doğum günü kutlamak da değil; en önemlisi ne kadar sevildiğimi hissetmekti” diyerek kendisine ulaşan herkese teşekkür etti. Ben de bu vesileyle Zeynep Yılmaz’ın yeni yaşını kutluyor, mutluluklar diliyorum...

Tarım yapmaya başladı

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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