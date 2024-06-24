Talihsiz kaza!

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Geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, talihsiz bir kaza yaşadı. Balmumcu’da benzinciye girmeye karar veren bir sürücü, orta şeritten sağa doğru kırınca, sağda motoruyla seyir halinde olan İbrahim Çelikkol’a çarptı.

Sağdan birden gelen otomobili fark edemeyen Çelikkol, çarpmanın etkisiyle yere düştü ve kaburgaları ile omzunda yaralanmalar meydana geldi.





Kazanın ardından hem otomobil sürücüsü hem de çevredekiler Çelikkol’a yardıma koştu. Kaburgalarından ve omzundan hafif yaralanan oyuncunun yardımına sevgilisi Natali Yarcan da geldi.

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Yarcan, Çelikkol’u alarak bir sağlık kurumuna götürdü. Şans eseri, Çelikkol’un yaralanmalarının ciddi olmaması herkes için büyük teselli oldu. Geçmiş olsun!



Matias Pina Barrueco - Daniele Trombelli - Loris Melis

Latin esintili davet

Maxx Royal Bodrum Resort bünyesinde Latin lezzetleri sunan Casa Sol Restaurant, özel bir etkinlikle açıldı. Günbatımında yapılan, tropik ülke lezzetlerinin yer aldığı etkinlikte Bodrum tutkunları bir araya geldi. Etkinlikte ayrıca dünyanın en iyi 50 Barı listesinde yer alan 1930 Kokteyl Bar’ının ünlü barmenleri Matias Pina Barrueco, Daniele Trombelli ve Loris Melis’in hazırladığı kokteyller de sunuldu.



Zeynep-Mehmet Ali Hatemi

300 metre yükseklikte yürüdü

Yakışıklık şarkıcı Gökhan Keser, önceki gün Emaar Skyview’de eğlencenin tadını çıkarttı. 360 derece İstanbul’un eşsiz manzarasını izleyen Gökhan Keser, daha sonra ise deniz seviyesinden 300 metre yüksekte olan 27 metre uzunluğundaki Avrupa’nın en uzun cam yürüyüş rotası olan Skywalk’da yürüyüş yaptı. Burada sevgilisi Çiğdem Batur’u arayan ve görüntülü telefonla izleten Gökhan Keser, “Böyle bir deneyim yok” dedi. Keser, yakında yeni şarkısı “Yalan”ı yayınlayacağını da duyurdu.

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