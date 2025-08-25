Sürpriz projeyle ekrana dönüyor

Haberin Devamı

Kısa süre önce Kıbrıs’ta çekilen “Kuki Oyuncağım Konuştu” filminde rol alan Ateş, şimdi de “Benim Adım Aylamaz” dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak. NS Production imzalı dizide başrolü üstlenecek olan güzel oyuncu, Mevlüde karakterine hayat verecek. Çekimleri Üsküp’te gerçekleşecek projede Ateş, izleyicileri daha önce görmedikleri bir yönüyle şaşırtacak.

Aktivist ruh, anne kalbi!

Cemiyet hayatının sevilen ismi Derin Mermerci, sosyal medyada paylaştığı bu tatlı kareyle takipçilerinin kalplerini eritti. Son yıllarda sokak hayvanları için gönüllü bir aktivist gibi çalışan Mermerci, ruh yorgunluğu yaratan bu tempoda en büyük desteği kızlarından alıyor. Ünlü ismin, kızları Lal ve Mila ile paylaştığı samimi anlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Tabak kırmalı kutlama

Ünlü moda tasarımcısı Nihan Buruk, yeni yaşını dostlarıyla birlikte Yunan tavernasında düzenlenen keyifli bir kutlamayla karşıladı. Şık elbisesiyle dikkat çeken Buruk, eğlenceli anların yaşandığı gecede doyasıya eğlendi. Nihan Buruk’un tabak kırarken renkli karelerini, yakın dostu Mehmet Davran sosyal medyada paylaşınca ünlü modacıya sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı yağdı. Nice yıllara…

Anlamlı atölye

Six Senses Kaplankaya, sürdürülebilirlik vizyonunun yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de fark yaratmaya devam ediyor. Tesiste düzenlenen “İyilik Kolyeleri Atölyesi”, sanat, dayanışma ve sosyal faydayı bir araya getirdi. Gazeteci Ayşe Arman’ın yönlendirmesiyle gerçekleşen atölyede misafirler, kendi elleriyle hazırladıkları iyilik kolyeleriyle Pi Kadın Kanserleri Derneği’ne destek oldu.

