Sürpriz nişan!

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Âşık Veysel Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Özer ile Güllüoğlu Baklavaları’nın sahibi, akademisyen Prof. Dr. İbrahim Güllü, şık bir törenle nişanlandı.

The Ritz-Carlton İstanbul’da gerçekleşen törende çiftin nişan yüzüklerini Mustafa Süzer ve İstanbul Valisi Davut Gül taktı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen davete iş ve sanat dünyasından seçkin isimler katıldı.

50 yaşındaki Çiğdem Özer ve 60 yaşındaki Prof. Dr. İbrahim Güllü’yü ortak dostları Cennet Süzer tanıştırmış. Kısa sürede güçlü bir bağ kuran çift, ilişkilerini resmiyete taşımaya karar vermiş.

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Kültürel mirasa sahip çıkma konusundaki çalışmalarıyla bilinen Çiğdem Özer ile iş dünyasının duayen ismi İbrahim Güllü’nün düğünü önümüzdeki aylarda yapılacak.

Marsilya şimdi İstanbul!





“La Casa de Papel”in asi ruhu, Türk yapımlarına göz kırpıyor! Dizide soğukkanlılığı ve zekâsıyla dikkat çeken ‘Marsilya’ karakterine hayat veren Luka Peroš’u artık sık sık Türkiye’de göreceğiz! Hırvat asıllı başarılı oyuncu, Türkiye ve Orta Doğu’daki kariyerini Emre Akbaş temsilciliğinde sürdürecek.

Geçtiğimiz sezon “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisindeki performansıyla Türk izleyicisinin gönlünü çelen Peroš, bundan böyle yerli projelerde daha fazla yer alacak. Merakla bekliyoruz...

Masal gibi bir düğün





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Yeme-içme sektörünün ünlü ismi Mert Çakırhan, ortaklarından olduğu Nadide’de masal gibi düğünle Aleyna Çakırhan ile dünya evine girdi. Romantik atmosferi ve ince düşünülmüş organizasyonuyla öne çıkan gece, davetlilere adeta bir yaz masalı yaşattı. Cemiyet dünyasından pek çok ismin katıldığı törende, müzik ve eğlence gece boyunca hiç eksik olmadı. Balayı için rotasını Maldivler’e çeviren çifte, ben de ömür boyu mutluluklar diliyorum.



Erdal- Belkıs Aksoy - Banu Aksoy - Batu Aksoy

İstanbul’un yeni İtalyan’ı

Aksoy Grubu’nun Conrad İstanbul bünyesinde açtığı Monteverdi Ristorante, yaz sezonuna “merhaba” dedi. Gastrovista Art organizasyonu ve Batu–Banu Aksoy kardeşlerin ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, Türkiye’nin tek kadın İtalyan şefi Nicole Scandella’nın hazırladığı özel menü büyük beğeni topladı. Emine Sabancı Kamışlı, Berna Tokar, Mustafa Taviloğlu, Arzu Kaprol ve Tarık Kayar gibi isimlerin katıldığı gecede, DJ setinin başında ise Tai Tayfun vardı.



Emine Sabancı Kamışlı - Songül Hatısaru



Eda Aksoy - Ömer Taviloğlu - İnci Aksoy

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6 Haziran’da başlıyor!

İpek Bağrıaçık ve Caner Tanrıverdi’nin başrollerini paylaştığı yeni dikey dizi “Ele Güne Karşı”, 6 Haziran’da sosyal medyada izleyiciyle buluşuyor.

Aslı Uçar Berkeban ile Cihan Berk Berkeban’ın imzasını taşıyan komedi türündeki proje; modern ilişkiler, flört kültürü ve şehirli bireylerin içsel çatışmalarını mizahi bir dille işliyor. Mehmet Koray Yıldız yapımcılığında hayata geçen dizide, her bölüm farklı bir “ilk buluşma” hikâyesini anlatacak.