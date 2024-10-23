Sürpriz aşk!

Haberin Devamı

Aldığım duyumlara göre, ünlü oyuncu Kerem Bürsin, sosyete dünyasının tanınmış isimlerinden Melisa Sabancı Tapan ile sürpriz bir aşk yaşıyor! İkili, mayıs ayı sonunda, dünyaca ünlü fotoğrafçımız Mert Alaş’ın İstanbul’da düzenlediği ve sosyeteyle magazin dünyasını buluşturan partisinde tanışmıştı.



İlk etapta arkadaşça görüşmeye başlayan çift, kısa süre sonra flört etmeye başlamış.





O dönem Bürsin’in, Melisa Sabancı Tapan’a olan ilgisi partide de dikkat çekmiş ve dedikodular başlamıştı.



Hatta o geceden sızan bir fotoğraf, Bürsin’in ilgisini açıkça ortaya koyuyordu. Görünüşe göre, oyuncunun ilgisi devam etmiş ve bu arkadaşlık aşka dönüşmüş!



Çift, birbirlerini sosyal medyada takip ediyor ancak henüz ‘like’ aşamasına gelmeyerek ilişkilerini gizli tutmaya özen gösteriyor.



Zaten Kerem Bürsin’in ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden bir yapısı olduğunu benim köşemin yakın takipçileri biliyordur… Ben, ilişkilerinin sağlamlaşmadan el ele görüntü vermeyecekleri düşünüyorum.



Fakat üç aydır birlikte olan çiftin, bu gizemi daha fazla koruyabileceklerini de sanmıyorum!

Haberin Devamı

Düğün mayıs ayında

Vakko’nun üst düzey yöneticilerinden Moris Kohen, 1,5 yıldır birlikte olduğu Pınar Hacıarifoğlu ile hafta sonu Alaçatı’daki Stay Hotel’de nişanlandı.

Düğünün mayıs ayında gerçekleşeceği söylenirken, nişan partisinde çift, dostlarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı.

Partiye katılanlar arasında Burak Hatipoğlu, Ralf Tezman, Emre Kütük, Volkan Büyükhanlı, Levent Ceylan ve Mehmet Mutlu gibi cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimleri yer aldı.

Nişanda samimi ve şık bir atmosfer hâkim olurken, eğlenceli anlar gece boyu devam etti. Özellikle damadın yakın arkadaşı Kenan Doğulu’nun sahneye çıkıp sürpriz bir performans sergilemesi, geceye damgasını vurdu.

Haberin Devamı

Ünlü tasarımcı ‘geleceği’ anlattı

Dünyaca ünlü tasarımcı Sacha Lakic, Türkiye’nin önde gelen dekorasyon yayınlarından All Decor’a verdiği röportajda geleceğin tasarımını anlattı.

Eda Kırlangıç’a röportaj veren Lakic, tasarımlarında endüstriyel estetiği, yüksek teknoloji ve fütüristik unsurlarla harmanlıyor. Ünlü isim, uzay teknolojilerini ve aerodinamik çizgilerle nasıl sınırları zorladığını anlattı.

Kutlama yaptılar

Başarılı iş insanı Atalay Demirbaş, eşi Yasemin Demirbaş’la gayrimenkul danışmanlık şirketi Demlak’ın yükselen başarı grafiğini, Timur Gümüştekin-İlgen Gümüştekin ve Zehra Karaca ile kutladı. İş dünyasında adından söz ettiren Demlak, kısa sürede sektörde önemli bir yer edinerek, başarılarını pekiştirmeye devam ediyor. Bu özel anı kutlamak için düzenlenen yemek, samimi bir atmosferde gerçekleşti. Demirbaş çifti, emeği geçenlere teşekkür etti.

Haberin Devamı

Sihirli gösteri

Sihir dünyasının seçkin isimleri Luis de Matos, Darcy Oake, Yu Hojin, James More ve Enzo Weyne, “C’est la Magie” adlı yeni bir gösteriyle 6 Şubat’tan itibaren İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde sahne alacak. Sihirle zihinleri zorlayacak gösterinin biletleri Biletinial’da satışta.

Yerelin izinde

Metro Türkiye’nin “Yerelin İzinde” projesi kapsamında Coğrafi İşaret tescilli Manisa Sultani çekirdeksiz üzümünün hikâyesini İstanbul’a taşıdı. Alaf Kuruçeşme’de düzenlenen tadım yemeğinde, Türk mutfağının önemli şefleri Murat Deniz Temel ve Mustafa Otar’ın hazırladığı menü davetlilere sunuldu.



