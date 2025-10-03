×
Mehmet Üstündağ

Spor ve sanat dünyasını buluşturan aşk!
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ

Spor ve sanat dünyasını buluşturan aşk!

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın oğlu Cenk Üstündağ, genç oyuncu Şira Sahilli ile aşk yaşıyor. Yaklaşık 6 aydır birlikte olan çiftin, ortak arkadaş çevresinde tanışarak yakınlaştığı öğrenildi.

Miss Turkey 2021 üçüncüsü olan Şira Sahilli, son dönemde oyunculuk kariyerinde yükselişte. Beren Saat’e olan benzerliğiyle dikkat çeken Sahilli, yeni projeleriyle adından daha çok söz ettirecek gibi görünüyor.

Spor ve sanat dünyasını buluşturan aşk

Cenk Üstündağ ise spor dünyasının tanıdık simalarından biri. Türkiye Espor Federasyonu yönetim kurulu üyesi olan Üstündağ, aynı zamanda sahibi olduğu reklam ajansıyla sporcuların ve takımların marka yönetiminde önemli işlere imza atıyor

Spor ve sanat dünyasını buluşturan aşk

Işıltılı kariyerleri ve uyumlarıyla dikkat çeken çift, magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi aday!

Spor ve sanat dünyasını buluşturan aşk

Keyifli buluşma

Cemiyet hayatının gözde ismi Feryal Gülman, turizm dünyasının başarılı iş kadını Hande Sezer ile geçtiğimiz hafta Akasya AVM’deki KidZania İstanbul’da bir araya geldi.

Spor ve sanat dünyasını buluşturan aşk

Yakın dostlarının da katıldığı buluşmada iki arkadaş neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Sohbet ve bol kahkahalar eşliğinde keyifli zaman geçiren Gülman ve Sezer, ardından birlikte öğle yemeği yiyerek KidZania’dan ayrıldı.

Yaza veda turnuvası

senCard’ın geleneksel olarak düzenlediği senCard Games 2025 Yaza Veda Turnuvası, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Spor ve sanat dünyasını buluşturan aşk

25 marka ve 35 takımın katıldığı organizasyonda, plaj voleybolu ve plaj futbolu müsabakaları büyük heyecana sahne oldu. Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan’ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada her iki branşta da şampiyonluğu Pegasus Hava Yolları elde etti.

Bebek’te özel açılış

Spor ve sanat dünyasını buluşturan aşk

Bebek’teki hareket stüdyosu Mad Enough’ın açılışı, cemiyetin ünlü isimlerini bir araya getirdi. Nilsu Eriş, Ercan Çimenay ve Sinem-Bülent Eriş’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Beyza Uyanoğlu, Ahu Orakçıoğlu, Pervin Ersoy gibi ünlü isimler katıldı. Mad Enough; yoga ve dans terapisi, nefes çalışmaları, psikoloji konuşmaları, farkındalık workshop’ları, sanat galerisi ve atölyeler ile katılımcılara geniş bir yelpaze sunuyor. Merkez, gelirlerini mental zorluklarla mücadele eden gençler yararına bağışlayacak.

Spor ve sanat dünyasını buluşturan aşk
İstem-Burak Yılmaz / Sitare Kalyoncuoğlu / Sedef Mercan

 

