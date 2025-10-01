×
Mehmet Üstündağ
Sözleri kafa karıştırmıştı: Hiçbir yere gitmiyor

#Özcan Deniz#İlayda Alişan#Oğulcan Engin

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, İstanbul konserinde yaptığı açıklamayla hayranlarının yüreğini ağzına getirmiş, “Hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. Bir daha beni göremeyebilirsiniz” diyerek adeta veda sinyali vermişti. İşin aslını her zamanki gibi benden öğrenin! Meğer Deniz, sahnelere veda etmeye değil, biraz kafa dinlemeye hazırlanıyormuş.

Biliyorsunuz, bir süredir ailevi sorunlar yaşıyor. Özellikle abisinden gelen rahatsız edici mesajlar hem onu hem de eşini bunaltmış durumda. Çift, bu baskılardan uzaklaşmak için kısa bir süreliğine gözlerden uzak bir yaşam planlıyor.

Ama merak etmeyin, hayranlarını bırakmak ya da Türkiye’den ayrılmak gibi bir niyeti yok. Hatta Zekeriyaköy’de yeni bir ev bakmaya bile başlamış!

Sosyal medyada çok konuşulan “sakal” meselesine de açıklık getireyim. Yeni film projesi var biliyorsunuz… Eylülde çekimlerine başlanan “Son Yemek” filminde hem gençlik hem de yaşlılık dönemini canlandıracak. Sakal da yaşlılık sahneleri için bırakılmış.

Çekimler tamamlandığında ise sakalını keserek, yeniden en bıçkın haliyle hayranlarının karşısına çıkacak.

İstanbul’a özel eser 

Bir başka sanat buluşması da The Peninsula Hotels’de oldu. Otelin, vizyoner sanatçılara destek amacıyla hayata geçirdiği Art in Resonance programı kapsamında, Peru asıllı Amerikalı sanatçı Grimanesa Amorós’un “Passage” ve “Maritime” adlı iki yeni ışık enstalasyonu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

ABD İstanbul Başkonsolosu Michael A. Lally - Jonathan H. Crook

The Peninsula İstanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook ev sahipliğinde düzenlenen özel davete, Amorós’un yanı sıra sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

İlayda Alişan - Oğulcan Engin

Çocuklara umut oldular 

Kahramanmaraş depremi sonrası kurulan Kırmızı Çatı, çocuklara güvenli, sıcak ve umut dolu bir alan sundu. Projenin çatı tasarımından dekorasyonuna kadar her aşamasında Alara Koçibey, Tuvana Büyükçınar ve Emine Kütük’ün imzası var!

Üç ismin markaları Three Moms desteğiyle hayata geçirilen yapı, bölgede çocukların hem oyun oynayabildiği hem de hayaller kurabildiği bir mekân olarak tasarlandı. “Çocuklara uzanan sevgi dolu bir el ve umut dolu bir gökyüzü” olarak anlam kazanan Kırmızı Çatı’ya yapılan bu desteği ben de alkışlıyorum.

Tuvana Büyükçınar - Emine Kütük - Alara Koçibey

Sanatın birleştirici gücü

Contemporary İstanbul, 20’nci edisyonuyla sanatseverleri bir araya getirirken, etkinliğin en çok ilgi gören bölümlerinden biri olan DG Art Gallery & Projects standı oldu. Sanat danışmanı Arzu Gündoğdu, ziyaretçilerle tek tek ilgilenerek sanatseverlerden büyük beğeni topladı. Siyaset, iş ve sanat dünyasından pek çok ismin ağırlandığı organizasyonda konuşan Gündoğdu, “Harika bir etkinlik geçirdik. Böyle sanat organizasyonları birleştirici oluyor, sanatın gücü bu” dedi.

Sözleri kafa karıştırmıştı: Hiçbir yere gitmiyor

 

