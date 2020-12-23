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Haberler>Yazarlar>Mehmet Üstündağ>Sosyetik siteye taşındılar

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

Yazarın tüm yazıları

Sosyetik siteye taşındılar

23 Aralık 2020

İlişkilerini bir dargın bir barışık yürüten Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, büyük bir adım atarak aynı eve taşındı! Sosyeteye komşu olan çift, lüks daireleri için aylık 40 bin TL’yi gözden çıkardı.

Sosyetik siteye taşındılarEkranların sevilen oyuncusu Eda Ece, kasım ayında yeniden barıştığı Anadolu Efesli basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’le Ulus’a taşındı.

Etiler’de tek başına yaşadığı apartman dairesinden sosyetenin tercih ettiği lüks siteye taşınan oyuncunun bu hamlesi, “Acaba evlenecekler mi” sorusunu akıllara getirdi.

2 yıldır birlikte olan çift, mart ayındaki karantina sürecini birlikte geçirmiş, sonrasında beraber yaz tatiline çıkmıştı.

Ancak ne olduysa oldu, ikili tatilden sonra ayrıldıklarını açıkladı.

Fakat ayrılığa sadece 1 ay dayanan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.  Çift, şimdi ilişkilerinde bir adım daha atarak aynı eve çıktı.

Ulus’taki lüks daireleri için aylık 40 bin TL kira ödeyen ikili, bana kalırsa evlilik yolunda ilerliyor...

Bitez’e yerleştiler

Geçen hafta İstanbul’da görüntülenen oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, meğer aslında Bodrum-Bitez’e yerleşmiş ve İstanbul’a yalnızca işlerini halletmek için gelmiş.
Sosyetik siteye taşındılar
Sağlıklı yaşam tarzlarıyla bilinen ikili, içlerine sinen bir proje çıkmadığı sürece, yazı da geçirdikleri Bitez’de kalacakmış. Burak Yamantürk’ün ailesinin yazlık evini kendi kışlık evleri haline getiren çift, yaptıkları açıklamayla “Ege’de huzur içindeyiz” demişti.

Yeni yıla mutlu bir başlangıç

Lezzetli pastaların mimarı Nurcan Üzüm, ailesi ve dostları için yaptığı pasta ve keklerin şöhreti kısa sürede yayılınca, Çengelköy sırtlarında “Cake’s Love” isimli bir atölye açmıştı. Üzüm şimdi de yeni yıl kekleriyle herkesin dilinde.
Sosyetik siteye taşındılar
“Yılın en heyecanlı günü geliyor” diyen işkadını, pandemi nedeniyle zor geçirdiğimiz yıla veda ederken 2021’e tatlı bir başlangıç yapılmasını arzu ediyor. Nurcan Üzüm’ün yılbaşı için özel olarak hazırladığı ev görünümlü kekler için cemiyet hayatının pek çok seçkin ismi sıraya girmiş bile...

Alışverişte rekora koşuyor

Sunucu ve model Burcu Esmersoy, son yılların en çalışkan isimlerinin başında geliyor.
TV’nin yanı sıra ünlü markalarla işbirliği yapan Esmersoy, sosyal medyasını da kazanca çevirmeyi başaranlardan.
Güzel modelin en çok kazananlar listesinin zirvesinde olduğunu biliyordum, ancak “en çok harcayanlar” listesinde de birinci olduğunu yeni öğrendim!
Sosyetik siteye taşındılar
Dünya markalarını Türkiye’ye getiren büyük bir mağazanın müdavimi olan Burcu Esmersoy, en çok alışveriş yapan ilk 10 isim içindeymiş.
Bir giydiğini bir daha giymeyen ve stiliyle kadınlara ilham veren Esmersoy, bu unvanın da hakkını veriyor doğrusu...

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Şan dersleri almaya başladı

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

21 Aralık 2020
Ekranların sevilen oyuncusu Hazal Kaya, yeni dizi projesi için şan dersleri almaya başladı. Dizide kendi sesiyle şarkı söylemek isteyen Kaya, başarılı olabilmek için çok çalışıyor.

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi “Aşk-ı Memnu” ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz yıl bebeği Fikret Ali’yi dünyaya getirdikten sonra setlere ara vermişti. Fikret Ali’nin büyümesiyle birlikte oyunculuğa geri dönen Kaya, bir dönem dizisinde şarkıcı rolünü üstlendi.

Doğumdan sonraki ilk işi için çok heyecanlı olan ve karakterine titizlikle hazırlanan güzel oyuncu, rolün hakkını verebilmek amacıyla şan dersleri almaya başladı. Dizide playback yapmaya sıcak bakmayan ve kendi sesini kullanmak isteyen Hazal Kaya, sete girmeden önce şan derslerini tamamlama gayreti içinde.

Dekorasyon hizmetine başladılarCemiyetin sevilen isimleri Rezzan Benardete ve Tayfun Mumcu, mobilya markaları Trezz ile dekorasyon hizmetine de başladı. Marka, yaşam alanlarında Trezz ürünlerini tercih eden kişilere verdiği özel dekorasyon danışmanlık servisiyle rafine çizgisini evlere ve ofislere taşımayı hedefliyor. İç mimar Tayfun Mumcu ile mekan tasarımcısı Rezzan Benardete’nin kurduğu uzman ekip, mobilyaların mekanda nasıl daha şık ve efektif kullanılabileceğine dair öneriler geliştiriyor, kullanıcılara hem şık hem de fonksiyonel çözümler üretiyor.

Yeni yıl öncesi
yeni imzaÜnlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, kendisini temsil etmesi için menajerlik ajansı Ph7 Entertainment ile anlaştı. Ph7 Entertainment, temsil ettiği Meryem Uzerli, Nilay Deniz, Afra Saraçoğlu, Hira Koyuncuoğlu, İlay Erkök, Özgün Çoban gibi popüler isimlerle son yılların yükselen ajanslarından.

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Süleyman’a kardeş geliyor

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

14 Aralık 2020
3 yaşında Süleyman adlı bir oğulları olan Tanem Sivar ve Edhem Dirvana bir kez daha anne baba oluyor. 5,5 aylık hamile olan Sivar doğacak oğlunun adını Kemal koyacak.


Sevilen sunucu Tanem Sivar, 2015 yılında hayatını yelken sporcusu Edhem Dirvana ile birleştirmiş, iki yıl sonra da oğlu Süleyman’ı kucağına almıştı. Bozburun Yat Kulübü’nün sahibi olan Edhem Dirvana’nın işi nedeniyle hayatlarını İstanbul ve Bozburun arasında sürdüren çift, koronavirüs pandemisinin patlamasıyla birlikte soluğu Bozburun’da almış ve tüm yılı orada geçirmişti.
Hâlâ İstanbul’a dönmeye niyeti olmayan çiftin cephesinden tatlı bir haber aldım! Tanem Sivar, 5,5 aylık hamile! Bugüne kadar hamileliğini titizlikle gizleyen Sivar’ın oğlu olacak, adı da belli...
3 yaşındaki Süleyman’ın kardeşi “Kemal” olacak.
Sağlıkla kucaklarına almalarını temenni ediyorum...

Korsan yılbaşı partilerine dikkat!

Alınan tedbirler nedeniyle yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Ancak bazı işgüzarlar, otellerde büyük odaları kapatıp, “korsan yılbaşı partisi” peşinde! Hatta “sahneye” çıkması için sanatçılara teklif götürenler de var.

Kulağıma şaşırtıcı duyumlar gelmeye başladı. Yılbaşı partisi yapmak isteyenler farklı bir yol bulmuş. İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde bulunan otellerde odalar kiralayıp partilerine burada devam etmek istiyorlarmış.

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Yıldızlardan iyilik zinciri

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

9 Aralık 2020
SMA hastası bir çocuğun tedavisi için Instagram’da “iyilik zinciri” başlatıldı. Tedavi için gereken 6 milyon TL’nin toplanması için ünlü oyuncular seferber oldu. İlk adım da Demet Özdemir’den geldi. Ünlü oyuncu Balmain marka elbisesini kampanya yararına açık artırmayla satışa çıkardı.




Güzel oyuncu Demet Özdemir, kampanya için ilk adımı attı ve manevi değeri yüksek bir elbiseyi açık artırmaya çıkarttı.
Pantene markasının yüzü olarak katıldığı ilk lansmanda giydiği Balmain elbisesini kampanya yararına satışa çıkartan Özdemir, “İnşallah güzel bir rakama satılır elbisem” diye temennide bulundu.

İyilik zincirinin ilk halkasını oluşturan oyuncu, bir video hazırlayarak tüm sanatçı dostlarına seslenerek, kampanyaya katılmaları için çağrı yapacak.

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Kaz Dağları’na yerleşiyor

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

7 Aralık 2020
Cem Yılmaz’la ayrıldıktan sonra soluğu Kaz Dağları’nda alan Serenay Sarıkaya, buradan ev sahibi olmak için 1.5 dönümlük arsa satın aldı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, ileride Kaz Dağları’na yerleşmek için ilk adımı attı ve Ayvacık’ın bir köyünden 1.5 dönümlük arsa satın aldı.

Alpler’den sonra oksijen oranı en yüksek bölge olan Kaz Dağları’nda her fırsatta tatil yapan Sarıkaya, şimdi burada ev sahibi olmak için kolları sıvadı.
İlk olarak rahmetli Tuncel Kurtiz’in yerleştiği Ayvacık, sonrasında birçok ünlü oyuncuyu buraya çekti. Serenay Sarıkaya’nın da menajeri olan Ayşe Barım’ın da buradan ev sahibi olmasıyla bölge, Halit Ergenç gibi birçok oyuncunun uğrak noktası oldu.

Instagram’da yaptığı paylaşımların peşine düşünce öğrendim ki, Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’dan ayrıldıktan sonra annesiyle birlikte soluğu Kaz Dağları’nda almış.
Gönlüne göre bir arsa bulan Sarıkaya, şimdilerde hayalindeki evin projesini çizdirmekle uğraşıyormuş. Her detayla bizzat ilgilenen güzel oyuncu, önümüzdeki yazı kendi evinde geçirmek istiyormuş.

Organik sertifikası aldı

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Kısıtlamalar gelmeden soluğu Bolu’da almış

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

4 Aralık 2020
Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak kısıtlamalar gelmeden hemen önce soluğu Bolu’da almış.

Cem Bey’i tanıyanlar bilir. Ekstrem sporları ve macerayı seven bir kimliğe sahiptir. İşadamı; ralli, karting, profesyonel kayak, yelkenli, trekking gibi sporun her çeşidine meraklıdır.



Uzun süredir karavanla tatile çıkmayı ve “simple life”a (sade yaşam) geçiş yapmayı planlayan Cem Bey, koronavirüs nedeniyle bu hayalini öne çekmişti. Ünlü işadamı, eşi Ronit Hanım’la birlikte bu yazı karavanla Ege’nin doğal güzellikleri içinde geçirmişti.
Cem Bey, korona kısıtlamaları öncesinde de karavanına atlayarak soluğu Bolu’da almış.
Bolu’da bulunan dağ evinde izole şekilde kışı geçirmeyi planlayan Hakko, karavanıyla maceralı kış yolculuklarına da devam edecekmiş. 

Bebek’in uğrak noktası oldu

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Ablası evlendi, sıra onda!

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

2 Aralık 2020
Önceki gün 3 yıllık sevgilisi Murat Ersönmez ile nikâh masasına oturan Merve Koyunsağan’ın ardından kardeşi Seda Koyunsağan da aralık ayında yönetmen sevgilisi Veli Çelik ile evlenmeye hazırlanıyor.

Cemiyetin yakından tanıdığı kız kardeşler Merve ve Seda Koyunsağan, bir ay arayla nikâh masasına oturuyor! Merve Koyunsağan, önceki gün hayatını Murat Ersönmez ile birleştirirken, kardeşi Seda Koyunsağan’ın da aralık ayında evleneceğini öğrendim.
Levent Kızıl’la yaşadığı aşkla adını duyuran Seda Koyunsağan, bir süredir ünlü yönetmen Veli Çelik ile birlikteydi. Türk süper kahraman dizisi “Akıncı”nın yönetmenliğini üstlenen Veli Çelik, setinin hafiflemesiyle aralık ayında Seda Koyunsağan ile hayatını birleştirecek.


Veli Çelik - Merve Koyunsağan Ersönmez - Seda Koyunsağan 

Aşk galip geldi

Daha önce eski bakanlardan Güneş Taner’ın oğlu Kamil Taner ile evli olan ve 2014 yılında boşanan Merve Koyunsağan, 3 yıldır Murat Ersönmez’le birlikteydi. Murat Ersönmez de eski Türkiye güzellerinden Sinem Güven’in eski eşi.

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Bebek’te yine kol kola

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

30 Kasım 2020
Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay’ın ilişkisi bir dargın bir barışık sürüyor. Son ayrılıklarında “Bir daha barışacağımızı sanmıyorum” diyen İbrahim Kutluay, bir kez daha kürkçü dükkanına döndü! Ayrılık haberini verirken “Her an Bebek’te karşımıza çıkıp, bizi şaşırtabilirler” dediğim çiftin işte o barış fotoğrafı...

Ekim ayının sonunda Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay’ın ayrıldığını yazmıştım hatırlarsınız...
Ama bugüne kadar birçok kez ayrılıp barışan çift, daha haber yayımlanmadan yeniden barışır korkusuyla temkinli davranmış, yazımı “Her an Bebek’te sarmaş dolaş karşımıza çıkıp, hepimizi şaşırtabilirler!” cümlesiyle bitirmiştim.
Çift şaşırtmadı, bir kez daha barışarak, Bebek’te arz-ı endam ederken objektife yakalandı! Kutluay bile yaptığı açıklamada, “Vallahi ayrıldık. Bir daha barışacağımızı sanmıyorum” demişti.
Ama ne olduysa oldu, Kutluay bir kez daha Edvina Sponza’ya dönerek, aşklarının bitmediğini kanıtladı.
Umarım bu kez ayrılmalarına neden olan konuları geride bırakmış olurlar ve ilişkilerinde yeni bir çatlak yaşamazlar.Ödül için teşekkürler

Crazy Medya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Altın Kalite Ödül Töreni, ünlü isimleri bir araya getirdi. Birbirinden iddialı markaların ve yılın en iyi sanatçılarının ödüllendirildiği gecede, basın ödülleri de sahiplerini buldu. Sağ olsunlar, beni de ödüle layık görmüşler...

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Genç âşıklar ‘ev’lendi!

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

27 Kasım 2020
8 aydır birlikte olan oyuncu Tolga Mendi ve “Survivor” yarışmasıyla yıldızı parlayan Damla Can, ilişkileri için ciddi bir adım atarak aynı eve taşındı.

Ekranların sevilen oyuncusu Tolga Mendi, 8 aydır birlikte olduğu sevgilisi Damla Can’la aynı eve taşındı.
Katıldığı “Survivor” yarışmasıyla tanınan Damla Can, İzmir’de yaşadığından ilişkilerini “mesafeli” olarak sürdüren çift, kendileri için büyük bir adım atarak birlikte yaşamaya karar verdi.

İlk kez nisan ayında Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yaparken görülen sevgililer, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Spor eğitmenliği yapan ve güçlü sosyal medyası sayesinde influencer olarak da aranılan bir yüz olan Damla Can, bundan böyle kariyerine İstanbul’da devam edecek.
Yeni dizi projesine başlayan Mendi ise şu sıralar iki heyecanı yaşamanın keyfini sürüyor...

Rekora imza attı

İpekyol, Twist ve Machka markalarıyla moda dünyasına yön veren Ayaydın-Miroglio Grup, bir rekora imza attı. Küresel krize rağmen yatırımlarına devam Ayaydın-Miroglio Grup, 250’nci mağazasını Mersin’deki Saya Park AVM’de açtı.

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Bebek’te otopark krizi

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

25 Kasım 2020
Cemiyet hayatının renkli isimlerinden Beyhan Bernardete ile Nuray-Okan Fenercioğlu çifti, park yeri nedeniyle karşı karşıya geldi.


Bebek’te, Cevdet Paşa Caddesi, Tanberk Çıkmazı Sokak’ta bulunan binanın üst katında uzun yıllardır yaşayan Nuray-Okan Fenercioğlu çifti, duyduğuma göre bir süredir ev sahibiyle sorun yaşıyormuş. Şimdi bu duruma bir de otopark krizi eklenmiş!

“Taşının” diyen ev sahibine olumsuz yanıt veren Fenercioğlu çifti, evin arkasında bulunan park yeri yüzünden komşuları Beyhan Bernardete’yle de tartışma yaşamış.
Şimdilerde Maslak 1453’te oturan Beyhan Bernardete, Bebek’teki evini home office olarak kullanıyormuş. Beyhan Hanım, kendisine ayrılan park yerine ısrarla aracını park ettiği için Okan Bey’le tartışmış.

Mal sahibinin “Park yeri Beyhan Hanım’ın hakkı” demesine rağmen Okan Bey bu durumu kabul etmemiş. Mal sahibi ile Beyhan Hanım da çözümü otoparkı kapatmakta bulmuş.

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Belçika’dan müjdeli haber

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

23 Kasım 2020
Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım, Belçika’dan gelen müjdeli bir haberle havalara uçtu. 1 ay önce belinden riskli bir ameliyat olan Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün sağlığına kavuşması çifti çok mutlu etti.

Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım ile mutlu bir beraberliği olan ünlü şarkıcı Hadise, geçen ay annesi Gülnihal Açıkgöz’ün rahatsızlandığını öğrenince ilk uçakla Belçika’ya uçmuştu.

Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım ile mutlu bir beraberliği olan ünlü şarkıcı Hadise, geçen ay annesi Gülnihal Açıkgöz’ün rahatsızlandığını öğrenince ilk uçakla Belçika’ya uçmuştu. Bel rahatsızlığı geçiren Açıkgöz, hemen hastaneye kaldırılarak riskli bir ameliyata alınmıştı. Büyük şok yaşayan Hadise’nin yanına dizi çekimleri nedeniyle gidemeyen Kaan Yıldırım, müstakbel kayınvalidesinin sağlık durumunu telefonla anbean takip etmişti. Ameliyat sonrası bir süre annesinin yanında kalan güzel şarkıcı, annesini taburcu edip evine yerleştirdikten sonra İstanbul’a döndü.


 Yaklaşık 1 aydır nekahet döneminde olan Gülnihal Açıkgöz’den önceki gün müjdeli haber geldi. Açıkgöz’ün tedavisinin son derece olumlu sonuçlar verdiğini ve yeniden eskisi gibi hareket ettiğini öğrenen Hadise ve Kaan Yıldırım, derin bir nefes aldı.

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Gürsoy ailesine haciz şoku

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

20 Kasım 2020
Melis Çiftçi, boşanma aşamasında olduğu Ali Gürsoy’un borcuna karşılık, ünlü işadamının ailesinin evine haciz memurları gönderdi, Ergun ve Ayşe Gürsoy’un eşyalarını haczettirdi!


Ünlü işadamı Ali Gürsoy ile boşanma aşamasında olduğu Melis Çiftçi arasında sular durulmuyor! 33 bin 332 TL’lik alacağı için eşinin ailesinin evine haciz memuru gönderen Melis Çiftçi, “Bu neyin hırsı!” dedirtti.
Oğullarının boşanacak olmasına üzülen Ergun ve Ayşe Gürsoy, üstüne bir de haciz şokuyla sarsıldı...
Ergun ve Ayşe Gürsoy’un yaşadığı konuta gelen haciz memurları, işlemleri Ayşe Hanım’la yaptı.
Ayşe Gürsoy “Oğlumun konutu burası değil” dese de haczi engelleyemedi.
Haciz memurları, Melis Çiftçi’nin alacağına karşılık olarak, 25 bin lira değerindeki televizyonu, 10 bin lira değerindeki koltuk takımını, bin lira değerinde bir başka televizyonu ve 4 bin lira değerindeki koşu bandını haczetti.
Ayşe Gürsoy, işlemler sırasında verdiği ifadede, “Mahalde bulunan tüm malların mülkiyeti eşime ve bana aittir. Yapılan işlem kötü niyetlidir” diyerek şikayetçi olacağını belirtti.

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İkinci barış yakın mı

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

18 Kasım 2020
Erdinç Acar’dan boşandıktan sonra Cevdet Taşçeken’le flört eden Hande Demir’in ilişkisi bitmiş. Çocukları için sık sık bir araya gelen eski eşler yeniden barışırsa şaşırmayın!


Hande Demir geçen temmuz ayında 14 yıllık eşi Erdinç Acar’la yollarını ayırmıştı. Demir boşanmanın ardından ağustos ayında Cevdet Taşçeken ile flört etmeye başlamıştı. Ancak umduğunu bulamayan Demir, kısa sürede Taşçeken’den ayrıldı. Erdinç Acar da boşandıktan sonra milli voleybolcu Duygu Bal ile yakınlaşmış, fakat yakınlaşma ilişkiye dönüşmeden ikili ayrı yollara gitmeye karar vermişti.

Eski eşler, üç çocuklarının iyiliği için ilişkilerini dostane bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Hatırlarsanız, 2006 yılında Las Vegas’ta nikah masasına oturduktan sonra 2010’da boşanan çift, ayrılığa daha fazla dayanamayıp aynı yıl yeniden barışıp evlenmişti. Üçüncü kişilerle yaşadıkları hayal kırıklıklarından sonra Hande Demir-Erdinç Acar ikinci kez barışır mı dersiniz?

Duygu Bal

“Fıs fıs” ikramı

Koronavirüsle birlikte dezenfektan ve kolonya taşımak da günlük alışkanlıklarımızdan biri haline geldi. Önceki gün Nişantaşı’nda karşılaşan cemiyetin iki ünlü ismi Sedef İybar ve Osman Çarmıklı ayaküstü sohbet ederken objektife takıldı.

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Meçhul gençle yemekte buluşacak

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

16 Kasım 2020
Boyner Holding’in sahibi ve yöneticisi Cem Boyner’e 27 yıl önce bir mağazasından hırsızlık yapan kişi içinde 1000 lira olan bir mektup gönderdi. Ünlü iş insanı, pişmanlığını dile getiren bu kişiyle yüz yüze tanışmaya karar verdi.


Benzerine rastlanmayan ilginç olaya Cem Boyner’in sosyal medyasında şahit olmuştuk. 1993 yılında Bakırköy’deki bir mağazasından 2 adet ürün çalan kişi Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’e çaldığı ürünler için 1000 TL yollamıştı.
Yaptığını gençlik hatası ve cahillik olarak değerlendiren kişi, Boyner’e bir de mektup yazarak pişmanlığını ifade etmişti. Cem Bey de bu asil davranışı sosyal medyasında paylaşarak şu kelimeleri kullanmıştı:

“Zaman zaman böyle samimi pişmanlık dolu mektuplar alırım. Her seferinde iyiliğin ve insanlığın gücüne inancım tavan yapar.
30 yıla yakın zaman geçse de vicdanı rahat bırakmamış. İyilik ve iyiler çoğunlukta, inanın.”
Cem Bey ismini sır gibi sakladığı, pişmanlık yaşayan bu meçhul gençle yakın zamanda yemekte buluşup yüz yüze tanışacakmış.

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Kuzey bebek yolda

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

13 Kasım 2020
1 yıl önce evlenen Feyza-Kaan Boyner çifti, anne baba olmak için gün sayıyor. Erkek bebek bekleyen çift, oğullarına “Kuzey” adını verecek.

Cemiyetin yakından tanıdığı işadamı Kaan Boyner, geçtiğimiz yılın eylül ayında sevgilisi Feyza Balin’le Hotel Les Ottomans’da yapılan görkemli bir düğünle evlenerek bekarlığa veda etmişti. 5 yıllık ilişkilerini nikâh masasına taşıyan çift, şimdi de anne-baba olmak için gün sayıyor.
Aldığım duyumlara göre Feyza Balin Boyner, 8 aylık hamileymiş. Erkek bebek bekleyen çiftin çocuklarına “Kuzey” adını vereceğini de öğrendim. Evliliklerini gözler önünde yaşamayı sevmeyen çift, şimdilerde büyük heyecanla bebeklerinin doğumunu bekliyor.

Güzellik sırrını paylaşacak

Eski Türkiye güzellerinden Emel Yıldırım, duyduğuma göre modacı kimliğine bir yenisini daha ekliyormuş. Kendi adını taşıyan hazır giyim ve haute couture markasıyla moda dünyasında adından söz ettiren Emel Hanım, şimdilerde bir güzellik merkezi açmak için kolları sıvamış. Nişantaşı’nda açmayı planladığı güzellik merkezinde uzman konukların katılacağı sohbet etkinlikleri de düzenlenecekmiş. “Bir güzellik merkezinden daha fazlası” olarak nitelendirdiği merkezin açılışı ise yeni yıl sonrası yapılacakmış. Emel Hanım’a yeni işinde başarılar diliyor, hayırlı olsun diyorum...

Çocukları unutmadı

Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hattat’ın eşi Burcu Hattat, şu sıralar yaptığı hayır işleriyle çok konuşuluyor. Son olarak Beşiktaş’ın kadın taraftar grubu ‘Çarşı Kadın’ın köy okulları kampanyasına destek olan Hattat, Siirt-Pervari’deki bir köy okuluna 150 tane mont yollamış.

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41 sayfalık özür mektubu şiddeti affettirmedi

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

11 Kasım 2020
Sermiyan Midyat’ın şiddet uyguladığı iddia edilen eski sevgilisi Sevcan Yaşar, ünlü oyuncunun özür dileme çabalarına karşılık vermedi. Üç farklı suçlamayla Midyat’ı dava eden Yaşar, “Belki benden sonraki kadının hayatı kurtulacak” dedi.

Kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar’ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat hakkında önceki gün “kasten yaralama”, “zincirleme tehdit” ve “zincirleme hakaret” suçlarından sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, “Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim” demişti.

Fakat Midyat, basına bu açıklamaları yaparken bir yandan da avukatı aracılığıyla Sevcan Yaşar’a tam 41 sayfalık bir özür metni göndermiş. Bu girişimi sonuç vermeyince de arkadaşlarını araya sokup oyuncuya ulaşmaya çalışmış ve kendisini affetmesini istemiş.

Önceki gün konuştuğum Sevcan Yaşar, Midyat’ı affetmediğini ve ilk duruşmanın 15 Ocak’ta görüleceğini söyledi. Yaşar, “Uzlaşmayı kabul edersem, her türlü talebimin yerine getirileceği söylendi bana avukatı tarafından. Ama ben geri adım atmıyorum. Kimse atmasın! Bu, belki de benden sonraki kadının hayatını kurtaracak” diye konuştu.

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Aşk bitti 1+1’e çıktı

Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

9 Kasım 2020
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl arasında sular durulmuyor! Akçıl, eski eşiyle birlikte yaşadıkları evden ayrılarak kendine 4. Levent’teki Sapphire’de bir stüdyo daire tuttu.

Ekim ortasında yaptığım bir haber ortalığı birbirine kattı! Sinan Akçıl’ın, Azerbaycanlı sevgilisi uğruna birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı’yı terk ettiğini yazmıştım. Ekim ortasında yaptığım bir haber ortalığı birbirine kattı! Sinan Akçıl’ın, Azerbaycanlı sevgilisi uğruna birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı’yı terk ettiğini yazmıştım. Neredeyse her magazin haberinde artık alıştığımız üzere yazdıklarım önce yalanlandı, sonra da “Evet, aslında ayrılmıştık ama bu haber yüzünden yeniden bir araya geldik” diye tuhaf bir açıklama yapıldı.

Öğrendiğime göre, Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’yı “aldatılan kadın” pozisyonuna düşürmemek için geri adım atmış ve onunla barışmış. Ben yine ortalığı karıştırmak pahasına bir kez daha yazıyorum; bu, göstermelik bir barıştı. Zira Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden ayrıldı. Ancak bu kez dostane bir şekilde...Aralarındaki aşkın bittiğine karar veren ikili, arkadaş kalabilmek ve  birbirlerini daha fazla yıpratmamak adına yollarını ayırmayı tercih etti. Ünlü müzisyen, kendine yeni bir hayat kurmak için ilk adımı attı ve 4. Levent’teki Sapphire’den 150 metrekarelik bir stüdyo daire tuttu.

Aylık 10 bin lira kira ödeyeceği dairesini döşeyen Akçıl, yarın Kıratlı’yla birlikte yaşadığı Vadi İstanbul’daki evinden çıkarak kendi dairesine geçecek. 

Yeniden barıştılar

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