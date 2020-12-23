Sosyetik siteye taşındılar

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi “Aşk-ı Memnu” ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz yıl bebeği Fikret Ali’yi dünyaya getirdikten sonra setlere ara vermişti. Fikret Ali’nin büyümesiyle birlikte oyunculuğa geri dönen Kaya, bir dönem dizisinde şarkıcı rolünü üstlendi.
Doğumdan sonraki ilk işi için çok heyecanlı olan ve karakterine titizlikle hazırlanan güzel oyuncu, rolün hakkını verebilmek amacıyla şan dersleri almaya başladı. Dizide playback yapmaya sıcak bakmayan ve kendi sesini kullanmak isteyen Hazal Kaya, sete girmeden önce şan derslerini tamamlama gayreti içinde.
Dekorasyon hizmetine başladılarCemiyetin sevilen isimleri Rezzan Benardete ve Tayfun Mumcu, mobilya markaları Trezz ile dekorasyon hizmetine de başladı. Marka, yaşam alanlarında Trezz ürünlerini tercih eden kişilere verdiği özel dekorasyon danışmanlık servisiyle rafine çizgisini evlere ve ofislere taşımayı hedefliyor. İç mimar Tayfun Mumcu ile mekan tasarımcısı Rezzan Benardete’nin kurduğu uzman ekip, mobilyaların mekanda nasıl daha şık ve efektif kullanılabileceğine dair öneriler geliştiriyor, kullanıcılara hem şık hem de fonksiyonel çözümler üretiyor.
Yeni yıl öncesi
yeni imzaÜnlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, kendisini temsil etmesi için menajerlik ajansı Ph7 Entertainment ile anlaştı. Ph7 Entertainment, temsil ettiği Meryem Uzerli, Nilay Deniz, Afra Saraçoğlu, Hira Koyuncuoğlu, İlay Erkök, Özgün Çoban gibi popüler isimlerle son yılların yükselen ajanslarından.
Sevilen sunucu Tanem Sivar, 2015 yılında hayatını yelken sporcusu Edhem Dirvana ile birleştirmiş, iki yıl sonra da oğlu Süleyman’ı kucağına almıştı. Bozburun Yat Kulübü’nün sahibi olan Edhem Dirvana’nın işi nedeniyle hayatlarını İstanbul ve Bozburun arasında sürdüren çift, koronavirüs pandemisinin patlamasıyla birlikte soluğu Bozburun’da almış ve tüm yılı orada geçirmişti.
Hâlâ İstanbul’a dönmeye niyeti olmayan çiftin cephesinden tatlı bir haber aldım! Tanem Sivar, 5,5 aylık hamile! Bugüne kadar hamileliğini titizlikle gizleyen Sivar’ın oğlu olacak, adı da belli...
3 yaşındaki Süleyman’ın kardeşi “Kemal” olacak.
Sağlıkla kucaklarına almalarını temenni ediyorum...
Korsan yılbaşı partilerine dikkat!
Alınan tedbirler nedeniyle yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Ancak bazı işgüzarlar, otellerde büyük odaları kapatıp, “korsan yılbaşı partisi” peşinde! Hatta “sahneye” çıkması için sanatçılara teklif götürenler de var.
Kulağıma şaşırtıcı duyumlar gelmeye başladı. Yılbaşı partisi yapmak isteyenler farklı bir yol bulmuş. İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde bulunan otellerde odalar kiralayıp partilerine burada devam etmek istiyorlarmış.
Güzel oyuncu Demet Özdemir, kampanya için ilk adımı attı ve manevi değeri yüksek bir elbiseyi açık artırmaya çıkarttı.
Pantene markasının yüzü olarak katıldığı ilk lansmanda giydiği Balmain elbisesini kampanya yararına satışa çıkartan Özdemir, “İnşallah güzel bir rakama satılır elbisem” diye temennide bulundu.
İyilik zincirinin ilk halkasını oluşturan oyuncu, bir video hazırlayarak tüm sanatçı dostlarına seslenerek, kampanyaya katılmaları için çağrı yapacak.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, ileride Kaz Dağları’na yerleşmek için ilk adımı attı ve Ayvacık’ın bir köyünden 1.5 dönümlük arsa satın aldı.
Alpler’den sonra oksijen oranı en yüksek bölge olan Kaz Dağları’nda her fırsatta tatil yapan Sarıkaya, şimdi burada ev sahibi olmak için kolları sıvadı.
İlk olarak rahmetli Tuncel Kurtiz’in yerleştiği Ayvacık, sonrasında birçok ünlü oyuncuyu buraya çekti. Serenay Sarıkaya’nın da menajeri olan Ayşe Barım’ın da buradan ev sahibi olmasıyla bölge, Halit Ergenç gibi birçok oyuncunun uğrak noktası oldu.
Instagram’da yaptığı paylaşımların peşine düşünce öğrendim ki, Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’dan ayrıldıktan sonra annesiyle birlikte soluğu Kaz Dağları’nda almış.
Gönlüne göre bir arsa bulan Sarıkaya, şimdilerde hayalindeki evin projesini çizdirmekle uğraşıyormuş. Her detayla bizzat ilgilenen güzel oyuncu, önümüzdeki yazı kendi evinde geçirmek istiyormuş.
Organik sertifikası aldı
Cem Bey’i tanıyanlar bilir. Ekstrem sporları ve macerayı seven bir kimliğe sahiptir. İşadamı; ralli, karting, profesyonel kayak, yelkenli, trekking gibi sporun her çeşidine meraklıdır.
Uzun süredir karavanla tatile çıkmayı ve “simple life”a (sade yaşam) geçiş yapmayı planlayan Cem Bey, koronavirüs nedeniyle bu hayalini öne çekmişti. Ünlü işadamı, eşi Ronit Hanım’la birlikte bu yazı karavanla Ege’nin doğal güzellikleri içinde geçirmişti.
Cem Bey, korona kısıtlamaları öncesinde de karavanına atlayarak soluğu Bolu’da almış.
Bolu’da bulunan dağ evinde izole şekilde kışı geçirmeyi planlayan Hakko, karavanıyla maceralı kış yolculuklarına da devam edecekmiş.
Bebek’in uğrak noktası oldu
Cemiyetin yakından tanıdığı kız kardeşler Merve ve Seda Koyunsağan, bir ay arayla nikâh masasına oturuyor! Merve Koyunsağan, önceki gün hayatını Murat Ersönmez ile birleştirirken, kardeşi Seda Koyunsağan’ın da aralık ayında evleneceğini öğrendim.
Levent Kızıl’la yaşadığı aşkla adını duyuran Seda Koyunsağan, bir süredir ünlü yönetmen Veli Çelik ile birlikteydi. Türk süper kahraman dizisi “Akıncı”nın yönetmenliğini üstlenen Veli Çelik, setinin hafiflemesiyle aralık ayında Seda Koyunsağan ile hayatını birleştirecek.
Veli Çelik - Merve Koyunsağan Ersönmez - Seda Koyunsağan
Aşk galip geldi
Daha önce eski bakanlardan Güneş Taner’ın oğlu Kamil Taner ile evli olan ve 2014 yılında boşanan Merve Koyunsağan, 3 yıldır Murat Ersönmez’le birlikteydi. Murat Ersönmez de eski Türkiye güzellerinden Sinem Güven’in eski eşi.
Ekim ayının sonunda Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay’ın ayrıldığını yazmıştım hatırlarsınız...
Ama bugüne kadar birçok kez ayrılıp barışan çift, daha haber yayımlanmadan yeniden barışır korkusuyla temkinli davranmış, yazımı “Her an Bebek’te sarmaş dolaş karşımıza çıkıp, hepimizi şaşırtabilirler!” cümlesiyle bitirmiştim.
Çift şaşırtmadı, bir kez daha barışarak, Bebek’te arz-ı endam ederken objektife yakalandı! Kutluay bile yaptığı açıklamada, “Vallahi ayrıldık. Bir daha barışacağımızı sanmıyorum” demişti.
Ama ne olduysa oldu, Kutluay bir kez daha Edvina Sponza’ya dönerek, aşklarının bitmediğini kanıtladı.
Umarım bu kez ayrılmalarına neden olan konuları geride bırakmış olurlar ve ilişkilerinde yeni bir çatlak yaşamazlar.Ödül için teşekkürler
Crazy Medya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Altın Kalite Ödül Töreni, ünlü isimleri bir araya getirdi. Birbirinden iddialı markaların ve yılın en iyi sanatçılarının ödüllendirildiği gecede, basın ödülleri de sahiplerini buldu. Sağ olsunlar, beni de ödüle layık görmüşler...
Ekranların sevilen oyuncusu Tolga Mendi, 8 aydır birlikte olduğu sevgilisi Damla Can’la aynı eve taşındı.
Katıldığı “Survivor” yarışmasıyla tanınan Damla Can, İzmir’de yaşadığından ilişkilerini “mesafeli” olarak sürdüren çift, kendileri için büyük bir adım atarak birlikte yaşamaya karar verdi.
İlk kez nisan ayında Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yaparken görülen sevgililer, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Spor eğitmenliği yapan ve güçlü sosyal medyası sayesinde influencer olarak da aranılan bir yüz olan Damla Can, bundan böyle kariyerine İstanbul’da devam edecek.
Yeni dizi projesine başlayan Mendi ise şu sıralar iki heyecanı yaşamanın keyfini sürüyor...
Rekora imza attı
İpekyol, Twist ve Machka markalarıyla moda dünyasına yön veren Ayaydın-Miroglio Grup, bir rekora imza attı. Küresel krize rağmen yatırımlarına devam Ayaydın-Miroglio Grup, 250’nci mağazasını Mersin’deki Saya Park AVM’de açtı.
Bebek’te, Cevdet Paşa Caddesi, Tanberk Çıkmazı Sokak’ta bulunan binanın üst katında uzun yıllardır yaşayan Nuray-Okan Fenercioğlu çifti, duyduğuma göre bir süredir ev sahibiyle sorun yaşıyormuş. Şimdi bu duruma bir de otopark krizi eklenmiş!
“Taşının” diyen ev sahibine olumsuz yanıt veren Fenercioğlu çifti, evin arkasında bulunan park yeri yüzünden komşuları Beyhan Bernardete’yle de tartışma yaşamış.
Şimdilerde Maslak 1453’te oturan Beyhan Bernardete, Bebek’teki evini home office olarak kullanıyormuş. Beyhan Hanım, kendisine ayrılan park yerine ısrarla aracını park ettiği için Okan Bey’le tartışmış.
Mal sahibinin “Park yeri Beyhan Hanım’ın hakkı” demesine rağmen Okan Bey bu durumu kabul etmemiş. Mal sahibi ile Beyhan Hanım da çözümü otoparkı kapatmakta bulmuş.
Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım ile mutlu bir beraberliği olan ünlü şarkıcı Hadise, geçen ay annesi Gülnihal Açıkgöz’ün rahatsızlandığını öğrenince ilk uçakla Belçika’ya uçmuştu.
Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım ile mutlu bir beraberliği olan ünlü şarkıcı Hadise, geçen ay annesi Gülnihal Açıkgöz’ün rahatsızlandığını öğrenince ilk uçakla Belçika’ya uçmuştu. Bel rahatsızlığı geçiren Açıkgöz, hemen hastaneye kaldırılarak riskli bir ameliyata alınmıştı. Büyük şok yaşayan Hadise’nin yanına dizi çekimleri nedeniyle gidemeyen Kaan Yıldırım, müstakbel kayınvalidesinin sağlık durumunu telefonla anbean takip etmişti. Ameliyat sonrası bir süre annesinin yanında kalan güzel şarkıcı, annesini taburcu edip evine yerleştirdikten sonra İstanbul’a döndü.
Yaklaşık 1 aydır nekahet döneminde olan Gülnihal Açıkgöz’den önceki gün müjdeli haber geldi. Açıkgöz’ün tedavisinin son derece olumlu sonuçlar verdiğini ve yeniden eskisi gibi hareket ettiğini öğrenen Hadise ve Kaan Yıldırım, derin bir nefes aldı.
Ünlü işadamı Ali Gürsoy ile boşanma aşamasında olduğu Melis Çiftçi arasında sular durulmuyor! 33 bin 332 TL’lik alacağı için eşinin ailesinin evine haciz memuru gönderen Melis Çiftçi, “Bu neyin hırsı!” dedirtti.
Oğullarının boşanacak olmasına üzülen Ergun ve Ayşe Gürsoy, üstüne bir de haciz şokuyla sarsıldı...
Ergun ve Ayşe Gürsoy’un yaşadığı konuta gelen haciz memurları, işlemleri Ayşe Hanım’la yaptı.
Ayşe Gürsoy “Oğlumun konutu burası değil” dese de haczi engelleyemedi.
Haciz memurları, Melis Çiftçi’nin alacağına karşılık olarak, 25 bin lira değerindeki televizyonu, 10 bin lira değerindeki koltuk takımını, bin lira değerinde bir başka televizyonu ve 4 bin lira değerindeki koşu bandını haczetti.
Ayşe Gürsoy, işlemler sırasında verdiği ifadede, “Mahalde bulunan tüm malların mülkiyeti eşime ve bana aittir. Yapılan işlem kötü niyetlidir” diyerek şikayetçi olacağını belirtti.
Hande Demir geçen temmuz ayında 14 yıllık eşi Erdinç Acar’la yollarını ayırmıştı. Demir boşanmanın ardından ağustos ayında Cevdet Taşçeken ile flört etmeye başlamıştı. Ancak umduğunu bulamayan Demir, kısa sürede Taşçeken’den ayrıldı. Erdinç Acar da boşandıktan sonra milli voleybolcu Duygu Bal ile yakınlaşmış, fakat yakınlaşma ilişkiye dönüşmeden ikili ayrı yollara gitmeye karar vermişti.
Eski eşler, üç çocuklarının iyiliği için ilişkilerini dostane bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Hatırlarsanız, 2006 yılında Las Vegas’ta nikah masasına oturduktan sonra 2010’da boşanan çift, ayrılığa daha fazla dayanamayıp aynı yıl yeniden barışıp evlenmişti. Üçüncü kişilerle yaşadıkları hayal kırıklıklarından sonra Hande Demir-Erdinç Acar ikinci kez barışır mı dersiniz?
Duygu Bal
“Fıs fıs” ikramı
Koronavirüsle birlikte dezenfektan ve kolonya taşımak da günlük alışkanlıklarımızdan biri haline geldi. Önceki gün Nişantaşı’nda karşılaşan cemiyetin iki ünlü ismi Sedef İybar ve Osman Çarmıklı ayaküstü sohbet ederken objektife takıldı.
Benzerine rastlanmayan ilginç olaya Cem Boyner’in sosyal medyasında şahit olmuştuk. 1993 yılında Bakırköy’deki bir mağazasından 2 adet ürün çalan kişi Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’e çaldığı ürünler için 1000 TL yollamıştı.
Yaptığını gençlik hatası ve cahillik olarak değerlendiren kişi, Boyner’e bir de mektup yazarak pişmanlığını ifade etmişti. Cem Bey de bu asil davranışı sosyal medyasında paylaşarak şu kelimeleri kullanmıştı:
“Zaman zaman böyle samimi pişmanlık dolu mektuplar alırım. Her seferinde iyiliğin ve insanlığın gücüne inancım tavan yapar.
30 yıla yakın zaman geçse de vicdanı rahat bırakmamış. İyilik ve iyiler çoğunlukta, inanın.”
Cem Bey ismini sır gibi sakladığı, pişmanlık yaşayan bu meçhul gençle yakın zamanda yemekte buluşup yüz yüze tanışacakmış.
Cemiyetin yakından tanıdığı işadamı Kaan Boyner, geçtiğimiz yılın eylül ayında sevgilisi Feyza Balin’le Hotel Les Ottomans’da yapılan görkemli bir düğünle evlenerek bekarlığa veda etmişti. 5 yıllık ilişkilerini nikâh masasına taşıyan çift, şimdi de anne-baba olmak için gün sayıyor.
Aldığım duyumlara göre Feyza Balin Boyner, 8 aylık hamileymiş. Erkek bebek bekleyen çiftin çocuklarına “Kuzey” adını vereceğini de öğrendim. Evliliklerini gözler önünde yaşamayı sevmeyen çift, şimdilerde büyük heyecanla bebeklerinin doğumunu bekliyor.
Güzellik sırrını paylaşacak
Eski Türkiye güzellerinden Emel Yıldırım, duyduğuma göre modacı kimliğine bir yenisini daha ekliyormuş. Kendi adını taşıyan hazır giyim ve haute couture markasıyla moda dünyasında adından söz ettiren Emel Hanım, şimdilerde bir güzellik merkezi açmak için kolları sıvamış. Nişantaşı’nda açmayı planladığı güzellik merkezinde uzman konukların katılacağı sohbet etkinlikleri de düzenlenecekmiş. “Bir güzellik merkezinden daha fazlası” olarak nitelendirdiği merkezin açılışı ise yeni yıl sonrası yapılacakmış. Emel Hanım’a yeni işinde başarılar diliyor, hayırlı olsun diyorum...
Çocukları unutmadı
Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hattat’ın eşi Burcu Hattat, şu sıralar yaptığı hayır işleriyle çok konuşuluyor. Son olarak Beşiktaş’ın kadın taraftar grubu ‘Çarşı Kadın’ın köy okulları kampanyasına destek olan Hattat, Siirt-Pervari’deki bir köy okuluna 150 tane mont yollamış.
Kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar’ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat hakkında önceki gün “kasten yaralama”, “zincirleme tehdit” ve “zincirleme hakaret” suçlarından sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, “Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim” demişti.
Fakat Midyat, basına bu açıklamaları yaparken bir yandan da avukatı aracılığıyla Sevcan Yaşar’a tam 41 sayfalık bir özür metni göndermiş. Bu girişimi sonuç vermeyince de arkadaşlarını araya sokup oyuncuya ulaşmaya çalışmış ve kendisini affetmesini istemiş.
Önceki gün konuştuğum Sevcan Yaşar, Midyat’ı affetmediğini ve ilk duruşmanın 15 Ocak’ta görüleceğini söyledi. Yaşar, “Uzlaşmayı kabul edersem, her türlü talebimin yerine getirileceği söylendi bana avukatı tarafından. Ama ben geri adım atmıyorum. Kimse atmasın! Bu, belki de benden sonraki kadının hayatını kurtaracak” diye konuştu.
Ekim ortasında yaptığım bir haber ortalığı birbirine kattı! Sinan Akçıl’ın, Azerbaycanlı sevgilisi uğruna birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı’yı terk ettiğini yazmıştım. Ekim ortasında yaptığım bir haber ortalığı birbirine kattı! Sinan Akçıl’ın, Azerbaycanlı sevgilisi uğruna birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı’yı terk ettiğini yazmıştım. Neredeyse her magazin haberinde artık alıştığımız üzere yazdıklarım önce yalanlandı, sonra da “Evet, aslında ayrılmıştık ama bu haber yüzünden yeniden bir araya geldik” diye tuhaf bir açıklama yapıldı.
Öğrendiğime göre, Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’yı “aldatılan kadın” pozisyonuna düşürmemek için geri adım atmış ve onunla barışmış. Ben yine ortalığı karıştırmak pahasına bir kez daha yazıyorum; bu, göstermelik bir barıştı. Zira Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden ayrıldı. Ancak bu kez dostane bir şekilde...Aralarındaki aşkın bittiğine karar veren ikili, arkadaş kalabilmek ve birbirlerini daha fazla yıpratmamak adına yollarını ayırmayı tercih etti. Ünlü müzisyen, kendine yeni bir hayat kurmak için ilk adımı attı ve 4. Levent’teki Sapphire’den 150 metrekarelik bir stüdyo daire tuttu.
Aylık 10 bin lira kira ödeyeceği dairesini döşeyen Akçıl, yarın Kıratlı’yla birlikte yaşadığı Vadi İstanbul’daki evinden çıkarak kendi dairesine geçecek.
Yeniden barıştılar
Sosyetik siteye taşındılar
İlişkilerini bir dargın bir barışık yürüten Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, büyük bir adım atarak aynı eve taşındı! Sosyeteye komşu olan çift, lüks daireleri için aylık 40 bin TL’yi gözden çıkardı.
Ekranların sevilen oyuncusu Eda Ece, kasım ayında yeniden barıştığı Anadolu Efesli basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’le Ulus’a taşındı.
Etiler’de tek başına yaşadığı apartman dairesinden sosyetenin tercih ettiği lüks siteye taşınan oyuncunun bu hamlesi, “Acaba evlenecekler mi” sorusunu akıllara getirdi.
2 yıldır birlikte olan çift, mart ayındaki karantina sürecini birlikte geçirmiş, sonrasında beraber yaz tatiline çıkmıştı.
Ancak ne olduysa oldu, ikili tatilden sonra ayrıldıklarını açıkladı.
Fakat ayrılığa sadece 1 ay dayanan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. Çift, şimdi ilişkilerinde bir adım daha atarak aynı eve çıktı.
Ulus’taki lüks daireleri için aylık 40 bin TL kira ödeyen ikili, bana kalırsa evlilik yolunda ilerliyor...
Bitez’e yerleştiler
Geçen hafta İstanbul’da görüntülenen oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, meğer aslında Bodrum-Bitez’e yerleşmiş ve İstanbul’a yalnızca işlerini halletmek için gelmiş.
Sağlıklı yaşam tarzlarıyla bilinen ikili, içlerine sinen bir proje çıkmadığı sürece, yazı da geçirdikleri Bitez’de kalacakmış. Burak Yamantürk’ün ailesinin yazlık evini kendi kışlık evleri haline getiren çift, yaptıkları açıklamayla “Ege’de huzur içindeyiz” demişti.
Yeni yıla mutlu bir başlangıç
Lezzetli pastaların mimarı Nurcan Üzüm, ailesi ve dostları için yaptığı pasta ve keklerin şöhreti kısa sürede yayılınca, Çengelköy sırtlarında “Cake’s Love” isimli bir atölye açmıştı. Üzüm şimdi de yeni yıl kekleriyle herkesin dilinde.
“Yılın en heyecanlı günü geliyor” diyen işkadını, pandemi nedeniyle zor geçirdiğimiz yıla veda ederken 2021’e tatlı bir başlangıç yapılmasını arzu ediyor. Nurcan Üzüm’ün yılbaşı için özel olarak hazırladığı ev görünümlü kekler için cemiyet hayatının pek çok seçkin ismi sıraya girmiş bile...
Alışverişte rekora koşuyor
Sunucu ve model Burcu Esmersoy, son yılların en çalışkan isimlerinin başında geliyor.
TV’nin yanı sıra ünlü markalarla işbirliği yapan Esmersoy, sosyal medyasını da kazanca çevirmeyi başaranlardan.
Güzel modelin en çok kazananlar listesinin zirvesinde olduğunu biliyordum, ancak “en çok harcayanlar” listesinde de birinci olduğunu yeni öğrendim!
Dünya markalarını Türkiye’ye getiren büyük bir mağazanın müdavimi olan Burcu Esmersoy, en çok alışveriş yapan ilk 10 isim içindeymiş.
Bir giydiğini bir daha giymeyen ve stiliyle kadınlara ilham veren Esmersoy, bu unvanın da hakkını veriyor doğrusu...
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