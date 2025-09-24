Sonunda boşandılar!

Haberin Devamı

Dudaroğlu’nun tazminat talebi yokken, Alara Mildon’a talep ettiği tazminat ödenecek. Kararla birlikte yargılama masraflarının taraflar arasında paylaşılmasına karar verildi.





Boşanmanın en önemli gündem maddesi ise çiftin kızı Zeynep Lia oldu. Mahkeme, Dudaroğlu’nun kızını iki haftada bir yatılı olarak görmesine imkân tanıyan bir düzenleme getirdi. Dudaroğlu’nun yakın çevresine göre iş insanı, “asıl sevincini” bu kararla yaşadı.

Şok iddia: Hapis cezasıyla yargılanıyor

Alara Mildon’un daha önceki mahkeme kararına rağmen çocuğu babasına teslim etmediği öne sürüldü. Bu nedenle Mildon’un hapis cezası istemiyle yargılandığı ve üç ayrı dosyadan dava açıldığı iddia ediliyor. Dudaroğlu’nun yaklaşık dört aydır kızını göremediği, bu yargılamaların ise önümüzdeki aylarda sonuçlanacağı belirtiliyor.

‘Tiny’ye büyük açılış

Akaretler’in en yeni mekânı Tiny Drinkery House, özel bir davetle kapılarını açtı. Yatırımcı Tülçin Karacan’ın öncülüğünde, Ferhat Kalkan ve Orhan Özdeniz ortaklığıyla hayata geçen mekânın açılışına çok sayıda ünlü isim de katıldı. ‘

Tiny’, yani küçük ve samimi mottosuyla yola çıkan mekân, gündüz kahve molalarıyla, akşam ise sokak lezzetleri ve yaratıcı kokteylleriyle misafirlerini ağırlıyor. Türkiye kokteyl şampiyonu ödüllü bar manager Semih Cebecioğlu’nun imzasını taşıyan özgün kokteyller, gecenin en çok konuşulan detayları arasında yer aldı. Gece 00:00’dan sonra ise hafta içi ve hafta sonu sürpriz sahneyle canlı müzik, Tiny’de eğlenceye ayrı bir renk katıyor.

Filistinli sanatçı İstanbul’a geliyor

Müziğinde kimlik, aşk ve direniş temalarını harmanlayan Filistinli rap’çi ve söz yazarı Saint Levant, 12 Aralık’ta Volkswagen Arena’da sahne alacak.

+1 Sunar: Pozitif Vibrations serisinin yeni edisyonunda İstanbul’a gelecek sanatçı, daha önce Montrö Caz Festivali ve Coachella gibi büyük organizasyonlarda da performans sergilemişti. Gerçek adı Marwan Abdelhamid olan Saint Levant, Arap müziğini R&B ve hip-hop ile harmanlıyor; çok kültürlü kimliğini ve Filistin mücadelesini müziğine yansıtıyor.

İlham veren bir yolculuk

Thanks Mimarlık’ın kurucusu Zeynep Yılmaz, Glow Celebrity Boss Mag’in yeni sayısında kapak konuğu oldu.

Çocukluk hayallerini mimarlıkla birleştiren Yılmaz, “Projelerimde insanların ‘Bu fikir nereden aklınıza geldi?’ demesini seviyorum” sözleriyle yenilikçi bakış açısını dile getiriyor. Hiç beklemediği bir anda mutlu bir beraberliğe adım attığını da anlatan Yılmaz, ilham verici bir yolculuğunun hikâyesini

paylaştı.

