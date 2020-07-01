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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Son söz Gupse’nin!

1 Temmuz 2020

Gupse Özay, hız tutkunu sevgilisi Barış Arduç’a spor arabasını sattırdı. Arduç, spor arabadan aile otomobiline geçti.

Son söz Gupse’nin

Senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı “Deliha”, “Görümce” ve “Eltilerin Savaşı” gibi filmlerle güçlü kadın karakterlerine hayat veren Gupse Özay, belli ki gerçek hayatında da biraz ‘eli maşalı’!
Sevgilisi Barış Arduç’un hız tutkusundan bıkan Özay, ona spor otomobilini sattırmayı başarmış. Arduç, Gupse Hanım’ın isteğini geri çevirememiş ve çok severek kullandığı Audi RS 6’yı elden çıkararak, yerine 2 milyon liralık bir Range Rover Vogue satın almış.

Son söz Gupse’nin


HIZDAN KORKUYOR

Rol aldığı filmlerle ve yakışıklılığıyla dünya çapında şöhreti olan Barış Arduç’un evinde son sözü, anlaşılan o ki Gupse Özay söylüyor. Arduç’un çok hızlı otomobil kullanmasından tedirgin olan Özay, yaptığı baskı sonucu sevgilisini spor otomobilden aile arabasına geçirmeyi başardı.
Böylece sosyal medyada popüler olan “#hanımcılık” akımına da yeni bir tuğla koydu!
Bence de evde kadının sözü geçmeli ve hız felakettir, Gupse Hanım’ı duyarlı davranışı için tebrik ediyorum...

Mekan açtı

Cemiyet hayatının renkli isimlerinden Serra Tokar da iş hayatına atıldı. Kilyos’ta bulunan Solar Beach’in içinde ‘Bandit’ adında bir bistro açan Serra Hanım, “Yeme-içme sektöründe ben de varım” dedi.

Son söz Gupse’nin

Eylül ayına kadar açık olacak mekanın menüsünde pideden hamburgere, salatadan vejetaryen yemeklere kadar 40’ın üzerinde ürün var.

Son söz Gupse’nin

Bandit’in bir özelliği de mutfakta kullanılan malzemelerin Türkiye’nin farklı yörelerinden özel olarak getirtiliyor olması.

Dostlarını ağırladılar

Türkiye’nin dünyaca ünlü mimarlarından Murat Tabanlıoğlu, 2 yıldır turizmci Vural Öger’in kızı Nina Öger’le birlikte. Uyumlu bir birliktelikleri olan çift, geçtiğimiz aylarda Bebek’te birlikte yaşamaya da başladı.
AKM’nin mimarlığını üstlenen ve binanın söz verilen tarihte bitirilmesi için yoğun bir şekilde çalışan Tabanlıoğlu, işlerinden fırsat bulur bulmaz sevgilisiyle birlikte Bodrum’a tatile gitmiş.

Son söz Gupse’nin

Baş başa dinlenen çift, tatilde yakın dostlarını da ağırlamış. Doğuş İnşaat CEO’su Burak Talu ve güzel eşi Boglarka Talu’yu kahvaltı için teknelerinde ağırlayan çift, misafirleriyle beraber keyifli vakit geçirmiş.

Sevgilisiyle tatilde

Cemiyetin zarif isimlerinden Zeynep Mutlu, 1 yıldır mimar Tolga Vurgun’la gözlerden uzak aşk yaşıyor.
Kızının eğitimi için yıllarca Miami-İstanbul arasında mekik dokuyan Mutlu, şimdilerde İstanbul’da hem ailesiyle birlikte olmanın tadını çıkarıyor hem de Tolga Bey’le keyifli bir birliktelik yaşıyor.
Çift, normalleşme sürecinde şehirlerarası yolların açılmasıyla birlikte soluğu Bodrum’da almış. Baş başa romantik bir tatil yapan sevgililer, karantina sonrası gelen özgürlüğün tadını çıkarıyormuş. 

Son söz Gupse’nin

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