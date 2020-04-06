Son dakika golÃ¼

Åžahan Gökbakar, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n belediyelerin yardÄ±m kampanyalarÄ±na tepki gösterdiÄŸi konuÅŸmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesiâ€™nin kampanyasÄ±na 16 bin lira baÄŸÄ±ÅŸta bulundu.
GiÅŸeye yÃ¶nelik filmleriyle eleÅŸtiriler alan Åžahan GÃ¶kbakar, Ä°stanbul ve Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyeleri ile SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± yardÄ±m kampanyalarÄ±na baÄŸÄ±ÅŸ yaptÄ±.
BaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n dekontlarÄ±nÄ± sosyal medyada yayÄ±nlayan GÃ¶kbakar, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™ne yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mÄ±n miktarÄ±nÄ± silmeyi unutunca 16 bin lira baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Bu arada Åžahanâ€™Ä±n, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n genelgesiyle durdurulan belediye kampanyalarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mÄ±n zamanlamasÄ± da tartÄ±ÅŸma yarattÄ±.
ÃœnlÃ¼ komedyenin baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n 30 Martâ€™ta yaptÄ±ÄŸÄ± ulusa sesleniÅŸ konuÅŸmasÄ±nda belediyelerin yardÄ±m kampanyalarÄ±na tepki gÃ¶stermesinin hemen ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± fark edildi.
BabasÄ±nÄ±n evindeÂ inzivaya Ã§ekildi
Melis GÃ¼rsoyâ€™dan boÅŸanmak Ã¼zere olan Ali GÃ¼rsoyâ€™un gizemli sevgilisinin kim olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendim. Ä°ÅŸadamÄ± bir sÃ¼redir Gonca Ãœnsalâ€™la birlikte.
Melis ve Ali GÃ¼rsoy Ã§ifti, 2008 yÄ±lÄ±nda dillere destan bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle evlenmiÅŸ ve iki Ã§ocuk sahibi olmuÅŸtu.Â EvliliÄŸini bitirme kararÄ± alan Ali GÃ¼rsoyâ€™un, Gonca Ãœnsalâ€™la yeni bir aÅŸka yelken aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendim.Â Ãœnsalâ€™la iliÅŸkisini gÃ¶zlerden uzak yaÅŸayan GÃ¼rsoy,Â bir sÃ¼reÂ Ã¶nce de eÅŸiyle oturduÄŸu evden ayrÄ±lÄ±p babasÄ± Ergun GÃ¼rsoyâ€™un yanÄ±na yerleÅŸmiÅŸ.
Ali-Melis GÃ¼rsoy
BOÅžANAMIYORLARÂ
AkkÃ¶k Holding BaÅŸkan Vekili NilÃ¼fer DinÃ§kÃ¶k Ã‡iftÃ§iâ€™nin kÄ±zÄ± olan Melis GÃ¼rsoyâ€™un,Â Ali GÃ¼rsoyâ€™unÂ peÅŸine dedektif taktÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.Â Uzun zamandÄ±r evliliklerinin kÃ¶tÃ¼ gittiÄŸi sÃ¶ylenen Ã§ift, boÅŸanma davasÄ±nÄ± aÃ§tÄ± aÃ§masÄ±na ancak koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼nden adliyelerin kapanmasÄ± nedeniyle boÅŸanamÄ±yorlar. Ali Bey de bu sÃ¼reÃ§te hem her ÅŸeyden uzaklaÅŸmak hem de kendini karantinaya almak iÃ§in babasÄ±nÄ±n evinde inzivaya Ã§ekilmiÅŸ.
Gonca Ãœnsal
Az kalsÄ±nÂ ceza yiyecekti
KoronavirÃ¼s nedeniyle zor gÃ¼nler yaÅŸamaya devam ediyoruz. SalgÄ±nÄ±n daha fazla yayÄ±lmamasÄ± iÃ§in alÄ±nan tedbirler gÃ¼n geÃ§tikÃ§e hayatlarÄ±mÄ±zÄ± daha Ã§ok kÄ±sÄ±tlÄ±yor. Ama bu illetten kurtulmanÄ±n tek Ã§aresi de devletin aldÄ±ÄŸÄ± tedbirlere harfiyen uymak.
TÃ¼m uyarÄ±lara raÄŸmen Ä°stanbulâ€™un sahillerinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmak isteyenlerin artmasÄ±, kolluk kuvvetleri ve zabÄ±talarÄ± harekete geÃ§irdi. SÃ¶zlÃ¼ uyarÄ±lar Ã§ok etkili olmayÄ±nca ceza sistemine geÃ§ildi. O cezalardan az kalsÄ±n Verda Penso da nasibini alacaktÄ±... Karantina kurallarÄ±na uyan Verda Penso zor gÃ¼nleri evinde seramik ve resim yaparak geÃ§irirken, arada alÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§in kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine de olsa sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±yormuÅŸ. DuyduÄŸuma gÃ¶re geÃ§en gÃ¼n de eÅŸofmanlarÄ±nÄ± giyip evinden yÃ¼rÃ¼yerek Bebek sahilinde bulunan eczaneye gitmiÅŸ. Ancak dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda kolluk kuvvetleri tarafÄ±ndan Ã§evrilmiÅŸ. Kabahatler Kanunuâ€™na gÃ¶re yazÄ±lacak 392 liralÄ±k cezadan ise durumu gÃ¶revlilere anlatÄ±nca kurtulmuÅŸ.Â
Kolluk kuvvetlerini gÃ¶sterdikleri hassasiyet nedeniyle tebrik ediyorum. Verda HanÄ±mâ€™a da geÃ§miÅŸ olsun diyorum.
Â
Son dakika golÃ¼
Åžahan Gökbakar, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n belediyelerin yardÄ±m kampanyalarÄ±na tepki gösterdiÄŸi konuÅŸmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesiâ€™nin kampanyasÄ±na 16 bin lira baÄŸÄ±ÅŸta bulundu.
GiÅŸeye yÃ¶nelik filmleriyle eleÅŸtiriler alan Åžahan GÃ¶kbakar, Ä°stanbul ve Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyeleri ile SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± yardÄ±m kampanyalarÄ±na baÄŸÄ±ÅŸ yaptÄ±.
BaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n dekontlarÄ±nÄ± sosyal medyada yayÄ±nlayan GÃ¶kbakar, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™ne yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mÄ±n miktarÄ±nÄ± silmeyi unutunca 16 bin lira baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Bu arada Åžahanâ€™Ä±n, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n genelgesiyle durdurulan belediye kampanyalarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mÄ±n zamanlamasÄ± da tartÄ±ÅŸma yarattÄ±.
ÃœnlÃ¼ komedyenin baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n 30 Martâ€™ta yaptÄ±ÄŸÄ± ulusa sesleniÅŸ konuÅŸmasÄ±nda belediyelerin yardÄ±m kampanyalarÄ±na tepki gÃ¶stermesinin hemen ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± fark edildi.
BabasÄ±nÄ±n evindeÂ inzivaya Ã§ekildi
Melis GÃ¼rsoyâ€™dan boÅŸanmak Ã¼zere olan Ali GÃ¼rsoyâ€™un gizemli sevgilisinin kim olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendim. Ä°ÅŸadamÄ± bir sÃ¼redir Gonca Ãœnsalâ€™la birlikte.
Melis ve Ali GÃ¼rsoy Ã§ifti, 2008 yÄ±lÄ±nda dillere destan bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle evlenmiÅŸ ve iki Ã§ocuk sahibi olmuÅŸtu.Â EvliliÄŸini bitirme kararÄ± alan Ali GÃ¼rsoyâ€™un, Gonca Ãœnsalâ€™la yeni bir aÅŸka yelken aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendim.Â Ãœnsalâ€™la iliÅŸkisini gÃ¶zlerden uzak yaÅŸayan GÃ¼rsoy,Â bir sÃ¼reÂ Ã¶nce de eÅŸiyle oturduÄŸu evden ayrÄ±lÄ±p babasÄ± Ergun GÃ¼rsoyâ€™un yanÄ±na yerleÅŸmiÅŸ.
Ali-Melis GÃ¼rsoy
BOÅžANAMIYORLARÂ
AkkÃ¶k Holding BaÅŸkan Vekili NilÃ¼fer DinÃ§kÃ¶k Ã‡iftÃ§iâ€™nin kÄ±zÄ± olan Melis GÃ¼rsoyâ€™un,Â Ali GÃ¼rsoyâ€™unÂ peÅŸine dedektif taktÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.Â Uzun zamandÄ±r evliliklerinin kÃ¶tÃ¼ gittiÄŸi sÃ¶ylenen Ã§ift, boÅŸanma davasÄ±nÄ± aÃ§tÄ± aÃ§masÄ±na ancak koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼nden adliyelerin kapanmasÄ± nedeniyle boÅŸanamÄ±yorlar. Ali Bey de bu sÃ¼reÃ§te hem her ÅŸeyden uzaklaÅŸmak hem de kendini karantinaya almak iÃ§in babasÄ±nÄ±n evinde inzivaya Ã§ekilmiÅŸ.
Gonca Ãœnsal
Az kalsÄ±nÂ ceza yiyecekti
KoronavirÃ¼s nedeniyle zor gÃ¼nler yaÅŸamaya devam ediyoruz. SalgÄ±nÄ±n daha fazla yayÄ±lmamasÄ± iÃ§in alÄ±nan tedbirler gÃ¼n geÃ§tikÃ§e hayatlarÄ±mÄ±zÄ± daha Ã§ok kÄ±sÄ±tlÄ±yor. Ama bu illetten kurtulmanÄ±n tek Ã§aresi de devletin aldÄ±ÄŸÄ± tedbirlere harfiyen uymak.
TÃ¼m uyarÄ±lara raÄŸmen Ä°stanbulâ€™un sahillerinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmak isteyenlerin artmasÄ±, kolluk kuvvetleri ve zabÄ±talarÄ± harekete geÃ§irdi. SÃ¶zlÃ¼ uyarÄ±lar Ã§ok etkili olmayÄ±nca ceza sistemine geÃ§ildi. O cezalardan az kalsÄ±n Verda Penso da nasibini alacaktÄ±... Karantina kurallarÄ±na uyan Verda Penso zor gÃ¼nleri evinde seramik ve resim yaparak geÃ§irirken, arada alÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§in kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine de olsa sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±yormuÅŸ. DuyduÄŸuma gÃ¶re geÃ§en gÃ¼n de eÅŸofmanlarÄ±nÄ± giyip evinden yÃ¼rÃ¼yerek Bebek sahilinde bulunan eczaneye gitmiÅŸ. Ancak dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda kolluk kuvvetleri tarafÄ±ndan Ã§evrilmiÅŸ. Kabahatler Kanunuâ€™na gÃ¶re yazÄ±lacak 392 liralÄ±k cezadan ise durumu gÃ¶revlilere anlatÄ±nca kurtulmuÅŸ.Â
Kolluk kuvvetlerini gÃ¶sterdikleri hassasiyet nedeniyle tebrik ediyorum. Verda HanÄ±mâ€™a da geÃ§miÅŸ olsun diyorum.
Â