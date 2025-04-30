Şok ayrılık! Aşk 9 ayda bitti!

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Malum, Nail Gönenli aşk hayatında dikiş tutturamayan isimlerden. Daha önce birçok oyuncuyla olan ilişkileriyle gündemden düşmeyen Gönenli, İdil Yazar’dan önce de Çağla Şıkel ile 1.5 sene doludizgin bir aşk yaşamış, hatta evlilik kapısına dayandıkları konuşulmuştu. Ancak o ilişki de beklenmedik şekilde sona ermişti.





Çift, ayrılığın ardından dost kalmaya çalışmış ama İdil Yazar ile başlayan yeni ilişki, bu dostluğun üstünü çizmişti. Çağla Şıkel’in eski sevgilisini unutamadığı kulaktan kulağa fısıldanmıştı.



Geçtiğimiz günlerde Şıkel, yanında bir erkekle objektiflere takıldı; “Yeni aşk mı doğuyor?” soruları gündeme geldi, ama henüz netleşen bir durum yok.

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Ve şimdi, yine şaşırtmayan bir final: İdil Yazar ve Nail Gönenli aşkı bitti! Ayrılığın geçici mi, kalıcı mı olduğunu zaman gösterecek, ama merak etmeden duramıyorum: Acaba Çağla Şıkel ve Nail Gönenli’nin yolları yeniden kesişir mi? Olursa, buna kimse “şok” demez!

Londra’da Türk lezzetleri

Ünlü pastaneler zinciri Pelit’in dördüncü kuşak temsilcileri Can Ayan ve Cengizhan Ayan, Londra Mayfair’de lüks pastaneleri Naya’yı renkli bir lansmanla açtı.

Tanınmış iş insanı ve televizyoncu Trinny Woodall, Britanya Kraliyet Ailesi üyesi Lady Helen Taylor ve ünlü tasarımcı India Hicks’in de katıldığı lansman oldukça keyifli geçti. Naya, özgün tatlı ve tuzlu lezzetleriyle dikkat çekiyor. Mekânın zarif iç tasarımı ise India Hicks ve dekoratör Anna Goulandris imzası taşıyor. Ayan kardeşler, aile miraslarını modern dokunuşlarla Londra’ya taşıyarak, Türk pastane lezzetlerini dünyaya açmayı hedefliyor.

İlk sergisiyle Artweeks’te

Çağdaş Türk sanatının önemli etkinliklerinden Artweeks İstanbul, Bilgili Holding ev sahipliğinde The Ritz-Carlton Residences’ta XI. edisyonuyla kapılarını açtı.

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Bu yıl ilk kez Solo Edisyon formatıyla düzenlenen organizasyonda, iş dünyasının tanınmış ismi Şebnem Ercantürk de ilk kişisel sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Siyah, beyaz ve gri tonların ağırlıkta olduğu eserleriyle dikkat çeken Ercantürk’ün sergisi büyük ilgi gördü. Etkinliğe Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Özge Ulusoy, Tolga Sezgin ve Bora Ercantürk gibi ünlü isimler de katıldı.

Bodrum’da detoks kampı





Trendlife Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin kurucusu Sonay Ölçücüer ve ünlü yoga eğitmeni Merve Yıldırım, 25-27 Nisan tarihleri arasında Bodrum’daki Vitalica Wellness’ta unutulmaz bir “Yoga ve Detoks Kampı” gerçekleştirdi.

Katılımcılar, üç gün boyunca uzman rehberliğinde yoga seansları, nefes terapileri ve detoks programlarıyla bedenlerini ve zihinlerini arındırma fırsatı buldu. Trendlife, katılımcılara hem fiziksel hem de ruhsal anlamda yenilenme sunarken, Sonay Ölçücüer ve Merve Yıldırım’ın deneyimleriyle şekillenen program büyük beğeni topladı.