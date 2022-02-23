Soğukta köylüler yardımına koşmuş

Türkiye’nin başarılı 24 kadını, “Geleceğin Güçlü Kadınları” projesi ile bir araya geliyor. Moda tasarımcıları Tuvana Büyükçınar Demir, Raisa Vanessa, Zeynep Tosun, Özlem Kaya, Sudi Etuz ve Meltem Özbek’in “1940’lardan günümüze” konseptinde hazırladığı tasarımları podyumda sergileyecek.
Hazal Filiz Küçükköse, Sedef Avcı, Hira Koyuncuoğlu, Gökçe Akyıldız, Aslı Bekiroğlu, Burcu Kara, Cansu Tosun, Ebru Şahin, Ezgi Eyüboğlu gibi ekranların güzel isimlerinin podyuma çıkacağı defile, 8 Mart Salı günü Maximum UNIQ Hall’da gerçekleşecek.
Çağla Şıkel’in sunuculuğunu üstleneceği gecede defile sonrası Cem Yılmaz’ın yöneteceği açık artırmada her döneme ait bir tasarım satışa sunulacak.
Açık artırma ve bilet satışından elde edilecek tüm gelirler üniversite öğrencisi genç kadınların desteklenmesi için Toplum Gönüllüleri Vakfı burs fonlarına aktarılacak.
Hasret giderdiler
Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde mutfaktan yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Yeni bir rol mü geliyor diye düşünürken, işin gerçeğini öğrendim. Baba olmak için gün sayan ünlü oyuncu, hayatının en önemli rolü için ciddi bir biçimde hazırlanıyormuş!
Türkiye’nin en ünlü mutfak okulu olan ve mutfak profesyonelleri yetiştiren MSA’dan şeflik eğitimi almaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ, kendi mutfağının şefi olmak için kolları sıvamış.
Artık eşi Başak Dizer hamile olduğu için ve yakında ailelerine katılacak minik bebekleri için sağlıklı yemekler yapmak isteyen ünlü oyuncu, haftada bir MSA’ya giderek eğitim alıyor. Bugüne kadar yediklerine çok fazla dikkat etmeyen ve sıklıkla dışarıdan yemek söyleyen Tatlıtuğ, artık bu alışkanlığına son vererek, kendi mutfağa giriyormuş.
3 yıldır birlikte olan Alina Boz ve Mithat Can Özer’in geçen ay ayrıldıkları iddia edilmişti. Ama kaynaklarım çiftin ayrılmadığını, tam tersine ilişkilerinde ileriye dönük adım atarak aynı eve taşındığını söyledi. Güzel oyuncu, Sezen Aksu’nun oğlu olan müzisyenle ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Bu nedenle şehirden uzakta, Zekeriyaköy’de müstakil bir villa kiralayan çift, aylık 45 bin lirayı gözden çıkarmış.
Ömer Faruk Sorak’ın yeni filmi “Bandırma Füze Kulübü”nün başrolünü Deniz Can Aktaş’la paylaşan Alina Boz, çekimler nedeniyle bir süredir Bandırma’daydı. Çekimleri tamamladıktan sonra İstanbul’a dönen güzel oyuncu, şimdilerde yeni evine yerleşme telaşı yaşıyor.
Tek başına dünyayı geziyor
Ayşe, Elif ve Emine Boyner’in anneleri, mücevher tasarımcısı Bilgün Dereli, tam bir seyahat tutkunu. B Point isimli bir mücevher markası olan Dereli, ilham almak için dünyayı geziyor.
Grand Yazıcı Otelleri’nin sahibi Hayri Yazıcı, geçtiğimiz yıl yakalandığı COVID-19’un etkilerinden hâlâ iyileşebilmiş değil. Şubat başında COVID’e yakalanan Yazıcı, hemen Taksim’de özel bir hastaneye yatırılmış, ancak tedavinin sonuç vermemesi üzerine 17 Şubat 2021’de aynı hastanede entübe edilmişti.
Hayri Yazıcı’nın durumunun düzelmediğini gören kızı Bahar Şer ve diğer aile üyeleri, 2014 yılında böbrek nakli olan ünlü iş adamını İstanbul’daki başka bir hastaneye transfer etmişti. Nakil sonrasında Hayri Yazıcı’nın durumu iyiye gitmiş ve 3,5 aylık yoğun bakım sürecinden sonra da burada kısmen iyileşmiş ve taburcu olmuştu.
İLAÇ KAYIT DIŞI TEMİN EDİLDİ
Bahar Şer, olayla alakası olduğundan şüphelendiği Taksim’deki özel hastanenin çalışanları; M.A.A., A.K. ve Ç.B.’ye, babasına sahte COVID ilacı vererek, entübe edilmesine neden oldukları için dava açtı.
Ünlü iş insanı Hayri Yazıcı’nın avukatı Emrullah Gözcü’nün savcılığa verdiği dilekçede; Hayri Yazıcı’ya verilen “Remdesivir” isimli ilacın, Sağlık Bakanlığı’nın izni olmadan kayıt dışı olarak temin edildiği ve sahte olduğu iddia edildi.
İLAÇ ŞİRKETİ UYARMIŞTI
Kasım 2020’de, Remdesivir’in ruhsat sahibi Gilead Türkiye, bir açıklama yaparak sahte ilaca dikkat çekmişti: “Ülkemizde Remdesivir’in Sağlık Bakanlığı’na bağışlanan adetler haricinde başka bir tedariki bulunmamaktadır. Son dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilmeyen, Remdesivir içerdiği iddia edilen sahte olma olasılığı yüksek ürünler ülkemize yasa dışı yollardan girmiştir. Bu ürünlerin Veklury (Remdesivir) ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır ve de kullanılmaları tehlikeli olabilir.”
54 yıl önce eğitimin yaygınlaşması amacıyla Vehbi Koç önderliğinde bir araya gelen 205 iş insanı, öğretim üyesi ve entelektüel, Türk Eğitim Vakfı’nı kurmuştu. Dayanışma ruhu ile hayata geçirilen TEV, o günden bugüne eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışıyor.
Ergun Özen - Sezai Taşkent - Şule Arınç
TEV şimdi İngiltere’de de vakıflaşarak, TEV UK’yi kurdu. Ergun Özen’in başkanlığını üstlendiği vakfın yöneticileri arasında Sezai Taşkent, Dalınç Arıburnu ve Şule Arınç var.
Türk öğrencilerin İngiltere’deki okullardan burs alabilmeleri ve yurtdışı eğitiminde de fırsat eşitliği yakalayabilmelerini amaçlayan vakıf, ilk kampanyasını da Sevgililer Günü’nde yaptı. TEV UK’den kalp satın alarak kampanyaya katılabilir, bir öğrencinin eğitim masraflarına katkıda bulunabilirsiniz.
Dostça ayrıldılar
Cemiyetin sevilen isimlerinden Uzman Psikolog Zeynep Selvili’nin, ünlü avukat Nail Gönenli ile aşk yaşadığını ilk bu köşeden okumuştunuz. Çiftten ayrılık haberi geldi maalesef...
Duyduğuma göre bu reklam anlaşması için 1 milyon dolar alan Meryem Uzerli, böylece Türkiye dışında bir markanın yüzü seçilen ilk oyuncu oldu. Gizlilik içinde yapılan reklam çekimlerinin ardından geçtiğimiz günlerde kampanyanın lansmanı vardı.
Moda haftası nedeniyle önceki hafta Paris’te olan sanatçı, burada Balenciaga yetkilileriyle görüşmüş ve işbirliği için el sıkışmıştı. Ardından İstanbul’a gelen, sonra da Moskova’ya geçen Meryem Uzerli, Faberlic’in lansman davetinde giydiği Balenciaga kıyafetiyle de Ruslardan tam puan aldı.
İşlerinin bitmesiyle soluğu Berlin’de, çocuklarının yanında alan ünlü yıldız, yoğun geçen toplantıların stresini, ailesiyle Dubai tatilinde atacak. Dubai’de de çok sevilen Uzerli, kafasını dinleyebilecek mi bilmiyorum; oradan da her an sürpriz bir reklam anlaşmasıyla dönebilir!
İşlere tatil molası
Densa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı, iş toplantıları için gittiği İtalya’nın ardından kısa bir kayak tatili için eşi Nazlı Sabancı’yla birlikte Fransa’ya geçti. Fransız Alpleri’nin en büyük kayak merkezi Courchevel’e çıkan çift, tatil molasının ardından bugün İstanbul’a, işlerinin başına dönüyor.
Hayatımıza spiker olarak giren, yemeğe duyduğu tutkunun peşinden giderek yemek yazarı olan İdil Yazar hakkında güzel bir haber öğrendim. Mi’Cao çikolata markasının da kurucusu olan Yazar’ın adı, 2017 yılında oğlunun babası Tolga Tatari’den boşandığından beri kimseyle anılmıyordu.
Şimdi öğrendiğime göre İdil Yazar, yeniden âşık! Bir süredir cemiyetin ünlü avukatı Yağız Dağlı’nın oğlu Ali Dağlı ile birlikte. Ne tesadüf ki Ali Dağlı da eski eşi Tolga Tatari gibi yazılımcı. Tatari, Markafoni’nin kurucusuydu.
San Francisco’da yaşamını sürdüren Dağlı, paylaşım platformu Hoopt’un kurucusu ve CEO’su. Şimdilik iki farklı ülkede ilişkilerini sürdüren çifte ben de mutluluklar diliyorum...
Meksika’ya gittiler
Cemiyetin ünlü ismi Çağla Bostancı, yarıyıl tatili için kızı Lâl’i uzaklara götürdü. Meksika’ya giden aile, Cancun ve Tulum’u gezdi.
1 yıldır birlikte olan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, aralık ayında âşıklar şehri Paris’e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Paris onlara uğursuz gelmiş, dönüşte büyük bir kavga eden çift, “Bir daha asla olmaz” diyerek ayrı yollara gitmiş ve birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı.
Aldığım duyumlara göre çift büyük konuşmalarına rağmen barışmış! Oğuzhan Koç, “O Ses Türkiye”deki durgun halleriyle dikkat çekmiş, hatta Ebru Gündeş “Araya girelim, sizi barıştıralım” demişti. Birkaç yakın arkadaşı, çifti habersiz bir araya getirerek barışmalarını sağlamış.
Ebru Gündeş’in aracı olup olmadığını öğrenemedim ama belli ki aşk galip gelmiş!
İkilinin geçtiğimiz günlerde astrolog Zeynep Turan’ın “hüzünsüz neşe olmaz” sözünü aynı anda beğenmesi, kafalarda soru işareti uyandırmıştı.
Şimdilik barıştıklarını hayranlarından gizleyen ünlü çift, aralarındaki sorunları masaya yatırıp çözdükten sonra yeniden el ele karşımıza çıkacak bence...
Artık Soho House’da
Geçen şubat ayında yazmıştım, hatırlarsanız… Ferit Şahenk’e ait olan yeme-içme devi D.ream çatısı altında Kanyon’da hizmet veren Gina, ev sahibi Harvey Nichols’ın kirayı düşürmemesi nedeniyle kapanmıştı.
Kanyon’un patronu Bülent Eczacıbaşı’nın araya girmesiyle de sorun çözülmüştü.
Yaklaşık bir yıldır yenilenme sürecinde olan Gina, yeniden Kanyon’da misafirlerini ağırlamaya başladı. Kanyon’un en sevilen restoranlarından biri olan mekan, mönüsünü revize etti ve yepyeni bir iç mekan tasarımıyla açıldı.
Bülent Eczacıbaşı
Ayrıldıkları yönünde haberler çıkan Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya’nın aşkı duyduğuma göre devam ediyor. Yılbaşı öncesi Amerika’nın ardından Atina ve Paris’e giden âşıklar, dönüşte kısa bir ayrılık yaşasa da yeniden barışmış.
Şimdi duyduğum bir habere göre, Umut Evirgen sevgilisinin ayaklarını yerden kesen bir olaya imza atmış! Atina’da gezerken, en sevdiği Yunan sanatçılardan Marianna Papamakariou’nun yılbaşında konseri olduğunu gören Sarıkaya, Paris’e devam edecekleri için bu konseri kaçırdığına çok üzülmüş.
Sevgilisinin üzülmesine üzülen Evirgen ise gizli bir organizasyon yaparak Papamakariou’yu İstanbul’a davet edip, sahibi olduğu La Boucherie’de özel bir Yunan gecesi organize etmiş.
Geçen perşembe gecesi gerçekleşen konser için Umut Evirgen’in 150 bin lira harcadığı söyleniyor.
Sokaktaki dostlarını unutmadı!
Esentepe’deki Nadide Meyhane’nin patronu Mert Çakırhan da hayvan sevgisiyle biliniyor. Düzenli olarak restoranın çevresindeki kedi ve köpekleri besleyen Çakırhan, sokaktaki dostlarını soğuklarda da ihmal etmedi. Arabasının bagajında hep mama taşıyan genç iş insanı, kar yağışı sırasında da sokaklardaki kedi ve köpekleri besledi.
Dizilere yaptığı styling’ler ve kurduğu birbirinden başarılı moda markalarıyla tanınan Deniz Marşan, sessiz sedasız evlendi! Ortağı Başak Dizer Tatlıtuğ’un kız kardeşi Buket Dizer’in 5 Ocak’taki doğum günü partisinde Lübnanlı mimar Karim Maruf ile tanışan Marşan, 10 gün içinde evlenme kararı aldı.
BALAYI DEVAM EDİYOR
Birbirlerine ilk görüşte âşık olan Deniz Marşan ve Karim Maruf, 15 Ocak’ta Kaz Dağları’nda ömür boyu mutluluğa “evet” dedi. Çift, Simurg Inn otelinin romantik atmosferinde sadece çok yakın arkadaşlarının şahitliğinde evlendi.
Hâlâ Kaz Dağları’nda balayı yapan yeni evli çift, pazar günü İstanbul’a dönecek.
Geçtiğimiz hafta sevgilisi Mehmet Dinçerler’in evlenme teklifine “evet” diyen Hadise, düğün hazırlıklarına başladı! Hafta sonu Dinçerler’in kız kardeşi Tuğba Dinçerler’in düğününe katılan ve sevgilisinin ailesiyle samimi görüntüler veren Hadise’nin ‘istenmeyen gelin’ olduğu yönündeki iddialar böylece yalanlanmıştı.
Müstakbel kayınvalidesi ve müstakbel görümceleriyle birlikte düğünde karşılıklı oynayan güzel şarkıcı, annesi Gülnihal Açıkgöz ve kardeşi Derya Açıkgöz’ü de düğüne götürerek, Dinçerler Ailesi’yle tanıştırmıştı.
Öğrendiğime göre Hadise ve Mehmet Dinçerler, bir an önce evlenmek için kolları sıvamış. 27 Nisan’da bahar düğünü yapmak isteyen çift, ailelerinden de onayı aldıktan sonra hazırlıkları hızlandırmış.
Şimdi herkes nefesini tuttu, Hadise’nin gelinliği bekliyor. Malum, güzel şarkıcı sahne kıyafetlerinde hep dünyaca ünlü modacıların tasarımlarını tercih ediyor. Gelinliğinde de stil çıtasını düşürmeyecektir.
14 Şubat’ta sahnede
Üniversitede opera okuyan ardından İzmir’deki Sahne Tozu Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi alan Elçin Sangu, uzun aradan sonra Ahmet Sami Özbudak’ın kaleme aldığı “Şehirde Kimse Yokken” oyunuyla yeniden tiyatro sahnesinde. Zorlu PSM’nin kendi prodüksiyonu olma unvanını taşıyan ilk tiyatro oyunu “Şehirde Kimse Yokken”, 14 Şubat’ta prömiyerini gerçekleştirmek için geri sayıma başladı. Ödüllü oyunların yönetmeni Lerzan Pamir’in rejisiyle izleyici karşısına çıkacak olan eserde, Sangu’nun yanı sıra Metin Coşkun, Elif Ürse, Kerem Arslanoğlu ile Ersin Arıcı’nın yer alıyor.
İki yakın arkadaş olan Ezgi Mola ve Enis Arıkan, dönem dönem kilo sorunlarıyla gündeme geliyor. Kendileri de bu konuda sık sık paylaşım yaptıkları için biliyoruz ki diyet işini çok ciddiye alıyor ve birbirlerini bu konuda motive ediyor. Bugüne kadar birçok kez birlikte diyete giren ve detoks kamplarına giden ikili, bayağı da kilo verdi.
Fakat pandemi ve karantina sürecinde yeniden kilo alan Ezgi Mola ve Enis Arıkan, bu kez farklı bir yöntem denemeye karar verdi.
Yeniden detoks kampına gitmek istemeyen oyuncu arkadaşlar, hipnozu tercih etti. Hipnoz yöntemiyle şeker ve karbonhidratı hayatlarından çıkaran ikili kısa sürede sonuç aldı.
Söylenenlere göre 1.5 ayda Enis Arıkan 10 kilo, Ezgi Mola ise 6 kilo vermiş! Helal olsun doğrusu...
Tasarımları Miami yolcusu
Yılbaşında Gülben Ergen, Hande Yener, Simge Sağın, Merve Özbey gibi isimlerin birbirinden şık sahne kostümlerine imza atan modacı Gülşah Saraçoğlu, tatile gittiği Miami’den teklif aldı. Bir arkadaşıyla birlikte lüks alışveriş merkezi Saks Fifth Avenue’ya giden Saraçoğlu, orada Saks’ın yöneticisiyle bir araya geldi. Sohbet sırasında Gülşah Saraçoğlu’nun stilini çok beğenen ve modacı olduğunu öğrenen yönetici, başarılı tasarımcıya corner açma teklifinde bulundu.
Köşebaşı, 16 şubesi, binin üzerinde çalışanı ve 2 milyon misafiriyle Türk gastronomisinin önemli bir değeri. Hem sektörde saygı duyduğum bir ağabeyim hem de hemşerim olan kurucusu Ali Akkaş, çok önemli bir projeye imza attı. Doğup büyüdüğü topraklarda, Sivas’ın Zara ilçesindeki Bolucan Köyü ve çevre köylerde 400 dönümden fazla bir alana, tamamen yerel tohum kullanarak başta buğday olmak üzere kuru fasulye, nohut ve kara mercimek ekimi gerçekleştirdi.
Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi’nin de desteklediği projenin önemli bir misyonu var.
Yüzyıllık yerel tohumların yeniden üretime kazandırılması ve mahsullerinin satışı ile Orta Anadolu’da hem tarımsal üretimin hem istihdamın artırılması hedefleniyor. Ve proje, bu yılki kuraklığa rağmen çiftçinin yüzünü güldüren sonuçlar elde etti. Gelecek nesillerin de yerel tohumdan üretilmiş besin kaynaklarına ulaşması adına yaptığı çabayı ayakta alkışlıyorum.
Yakın dostlar Megeve yolcusu
Hem kendileri hem de çocukları yakın arkadaş olan cemiyetin ünlü çiftleri Melis-Burak Hatipoğlu, Melda-Sinan Kosif, Sanem-Ralf Tezman, Hande-Mehmet Gamgam, Sibel-Selim Tezman, Mehmet-Melisa Mutlu okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte yarın Megeve’e gidiyor. Yakın dostlar, Fransız Alpleri’nin lüks tatil rotalarından olan Megeve’de 1 hafta kayak tatili yapacak.
Berk Oktay’ın, kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’la yeni bir aşka yelken açtığını ilk benden duymuştunuz hatırlıyorsanız. Temmuz 2020’den beri birlikte olan çiftin evlenme kararı aldığını da yazmıştım.
Şimdi bir mutlu haber daha vereyim! “Yasak Elma” dizisinin oyuncusu, 2 Şubat’ta çiçeğini çikolatasını alacak, annesi ve babasıyla birlikte İzmir’e kız istemeye gidecek. “Kuruluş Osman” dizisinde “Malhun” rolüyle bir kez daha gönülleri fetheden Yıldız Çağrı Atiksoy’un İzmir’de yaşayan ailesini ziyaret edecek olan Oktay Ailesi, aynı gün nişan yüzüklerini de takacak.
İkisi de oldukça yoğun çalışan çift, düğünü ise yaza yapmak istiyor. Setlerinin durumuna göre düğünü organize edecek olan ikilinin gönlünden Alaçatı’da güzel bir tören ve kutlama geçiyormuş. Gönüllerine göre olsun diyorum ve kutluyorum.
Ortak oldular
Yemekteyiz programının ünlü ismi oyuncu Zuhal Topal, kazandıklarını gayrimenkule yatırmayı tercih etti. 1.5 milyon dolara Acarkent’ten tripleks villa alan Topal, taşınmadan önce geniş bir tadilata girişti.
2008 yılında hayatını müzisyen ve prodüktör Korhan Saygıner ile birleştiren ünlü oyuncu, 2013 yılında kızı Lina’yı kucağına almıştı.
Yeni yuvalarını Acarkent’te bulan aile, tadilat ve dekorasyon çalışmaları biter bitmez taşınmayı iple çekiyor. Doğayı çok seven çift, sitenin sunduğu orman havasını çok sevmiş. Ben de güle güle oturmalarını temenni ediyorum...
Doğum günlerini birlikte kutladılar
İş dünyasının ünlü ismi Sevil Sabancı’nın kızı Melisa Tapan, 29’uncu yaşını önce babasıyla sonra da arkadaşlarıyla kutladı. Babası Eran Tapan ile doğum günleri birbirine yakın olan Melisa Tapan, onunla birlikte Kaz Dağları’na gitti. O anları “ailecek yaş almak” diye paylaşan Melisa Tapan, Adatepe Köyü’nün doğasına ve tarihine bayıldığını da ifade etti.
Mustafa Sandal’la haziran ayında nikâh masasına oturmaya hazırlanan Melis Sütşurup, bir yandan çeyiz düzerken bir yandan da saat koleksiyonuna yeni parçalar ekliyor.
Ciddi bir saat koleksiyonu olduğunu öğrendiğim Sütşurup, milyonluk parçaların olduğu koleksiyonuna iki Patek Philippe daha eklemiş.
Sosyal medya paylaşımlarından gördüğüm kadarıyla saatlerden biri Nautilus 5980 modeli ve fiyatı yaklaşık 3 milyon lira. Diğeri de Nautilus 7118, onun fiyatı da yaklaşık 1.5 milyon lira. Yüksek saatçiliğin en önemli temsilcisi olan Cenevre merkezli Patek Philippe, her saat tutkunun radarında olan bir marka. Seçkin bir koleksiyon oluşturan Melis Sütşurup da iki yeni model daha alarak “Patek” koleksiyonunu üçlemiş.
Doğum gününü birlikte kutladılar
Bir süredir eşi Uğur Akkuş’un işleri nedeniyle Los Angeles’ta bulunan Ebru Şallı, yakın arkadaşı Begüm Şen’in yeni yaşını keyifli bir yemekte kutladı. Birlikte yemek yiyerek minik bir kutlama yapan ikili, pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Arzu Sabancı da bir paylaşım yaparak İstanbul’dan Begüm Şen’in yeni yaşını kutladı. Ben de kendisine nice güzel yıllar diliyorum...
Belediyelerin yurt çapında sahipsiz köpekleri toplamaya başlaması büyük infial yarattı. Hayvanseverlerin eylemleri devam etse de, ne yazık ki henüz yol alınmış değil. Derin Mermerci, bu konuda elini taşın altına koyan isimlerden. Ünlü isimlerin adeta çırpınarak farkındalık yaratmaya çabası inanın çok işe yarıyor ve toplumda karşılık buluyor.
Düzenli olarak barınaklara yardım gönderen, burada yaşayan köpeklerin sahiplenilmesi için olağanüstü çaba sarf eden Mermerci ile konuştum ve bu gönüllü çabasını ilerde daha organize bir şekilde yapmak istediğini öğrendim. Bir vakıftan ziyade, kendisi gibi gerçekten bu işe gönül veren kişilerle el ele vererek, sokak canları için kalıcı çözümler üretmek istiyor.
“Elini taşın altına gerçekten koyarsan sonuç alıyorsun. Buradaki en önemli şey, yıkıcı değil, yapıcı olmaktan geçiyor” diyen Derin Mermerci, en acil eylem planının sokak hayvanlarını kısırlaştırmak olduğunun da altını çiziyor.
Çok özlenmiş
16 yıl aradan sonra albüm çıkartarak sahnelere geri dönen Mahsun Kırmızıgül’ü hayranları çok özlemiş! iTunes’ta en çok satın alınan albümler listesinde saatler içinde zirveye yerleşen “Hoş Geldin” albümü, YouTube’un trendler listesine de tepeden giriş yapmıştı.
2017 yılında dünya evine giren Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç ile modacı Hande Gülşen, iki yıl sonra oğulları Esathan’ı kucaklarına almıştı. Kanalın en büyük yapımlarından olan “Survivor”un çekimleri için yılın yarısını Dominik Cumhuriyet’inde geçiren çift, oğulları Esathan’ın yuvaya gitme yaşı gelince onu İstanbul’da bir okula yazdırmışlardı.
Ancak çift şimdi oğullarıyla birlikte Dominik’e gitme kararı aldı. Esathan’ı burada bir okula yazdıracak olan Hande Gülşen Yontunç, kendi işleri için arada bir İstanbul’a gelecek. İkizi Duygu Gülşen Tarablus ile sahibi olduğu “2wins” markasıyla yeni atılımlar yapan Yontunç, Esathan yeni okuluna başlamadan önce buradaki işlerini tamamlamaya çalışıyor. Duyduğuma göre başarılı kardeşler, “2wins” markasıyla çok yakında bir kozmetik koleksiyonu da çıkarmayı planlıyormuş.
Hamile stili ilgi çekecek
Malum, Kıvanç Tatlıtuğ’un baba olacağı haberi geçtiğimiz kasım ayında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Beş aylık hamile olan eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, önceki gün ilk kez büyüyen karnıyla paylaşım yaparak takipçilerini sevindirdi.
Stil danışmanı olan ve kendi giyim tarzıyla da kadınlara ilham veren Tatlıtuğ’un hamile stili de yakından takip edilecek diye düşünüyorum. Önceki gün Mavi’nin hamilelik serisinden beli lastikli pantolonunu, Damat Tween’in oversize ceketiyle kombinleyen Başak Hanım, yine zevkini konuşturdu.
Yeni projeye başladı
Soğukta köylüler yardımına koşmuş
Bolu Göynük’te arkadaşlarıyla kamp yapan Kubilay Aka, kar altında odun bulmakta zorlanınca yardımına köylüler yetişti.
Ekranların beğenilen oyuncusu Kubilay Aka, tam bir doğa aşığı. Bu sezon “Oğlum” dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu, setten fırsat buldukça dinlenmek için kendini doğanın kollarına bırakıyor. Hafta sonunu yakın arkadaşlarıyla birlikte Bolu’nun Göynük ilçesinde geçiren Aka, çadır kurarak kamp yaptı.
Tam teçhizatlı kamp malzemeleriyle keyifleri yerindeydi ta ki gece hava soğuyana kadar! Duyduğuma göre gece hava eksi 8 dereceye kadar düşünce arkadaşlar yoğun karın altında odun bulmakta oldukça zorlanmış!
Köylülerin yardıma koştuğu arkadaşlar, onların verdiği odun ve yaktıkları ateş sayesinde üşümekten kurtulmuş. Kamp hayatını çok seven başarılı oyuncunun ileride bir YouTube kanalı açıp, kamp günlüklerini paylaşmak istediği de gelen bilgiler arasında.
Geleneksel aile kahvaltısı
İş ve spor dünyasının ünlü ismi Önder Fırat, pazar gününü çocuklarına ayırdı.
Yoğun iş temposuna ara verip her pazarı oğlu Can Fırat ve kızı İdil Fırat’la geçiren iş adamı geleneği bozmadı. Geçtiğimiz pazar çocukları ve damadı Mert Fırat ile birlikte Mandarin Oriental Bosphorus’ta kahvaltı yapan Önder Fırat’ın keyfi bir hayli yerindeydi. İdil Fırat, o anları Instagram’da takipçileriyle paylaşırken, yakışıklı iş adamının, babadan çok “abi” gibi durduğu da gözden kaçmadı! Takipçileri İdil Fırat’a beğeni yağdırırken, “baban gençlik iksirini mi buldu” yorumları yapıldı.
Yılmaz Kaya ailelerine katıldı
Kaya Sabancı’nın kızı Gizem Sabancı’nın, 23. Dönem Siirt Milletvekili Yılmaz Helvacıoğlu’nun oğlu Koray Helvacıoğlu ile evlendiğini benden okumuştunuz hatırlıyorsanız… Çift, Bodrum’da yapılan nişan töreninin ardından 12 Eylül 2020’de Çırağan Sarayı’nda dünya evine girmişti.
Helvacıoğlu çifti önceki gün ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Acıbadem Maslak Hastanesi’nde dünyaya gelen bebeğe “Yılmaz Kaya” adına veren Gizem-Koray Helvacıoğlu, babalarını onurlandırmış.
Karaköy’e dönüş hazırlığı
Yönetim Kurulu Başkanlığını Oya Eczacıbaşı’nin üstlendiği İstanbul Modern, Beyoğlu’ndaki geçici mekânına veda etmeye hazırlanıyor. Ziyaretçilerini Beyoğlu’nda 27 Şubat Pazar günü son kez ağırlayacak olan İstanbul Modern’in yeni binasının yakın zamanda açılması planlanıyor.
Müzenin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ile ana sponsor Doğuş Grubu-Bilgili Holding’in ortaklaşa katkısıyla inşa edilen İstanbul Modern’in yeni binası, uluslararası standartlarda bir müze olarak izleyiciyi merkezine alıyor.
Karaköy’deki eski konumunda kapılarını yeniden açacak olan İstanbul Modern, dünyanın dört bir yanında müze ve kültür-sanat kurumlarının mimarisinde imzası olan Renzo Piano tarafından tasarlandı. Bu muazzam yapıyı, büyük bir heyecanla bekliyoruz…