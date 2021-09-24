Sofralarda ‘Arzu Sabancı’ imzası

Güzel oyuncu Merve Oflaz, bir yıldır beraber olduğu Allan Hakko’nun babası Jeff Hakko ile Nobu’da gerçekleşen bir aile yemeğiyle tanıştı.

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan cemiyetin ünlü ismi Allan Hakko ve başarılı oyuncu Merve Oflaz, ilişkilerini çok göz önünde yaşamamayı tercih etse de arada bir ‘kadraj’ıma takılıyorlar! Spor tutkunu çift, bazen tatillerde spor yaparken bir-iki kare paylaşsalar da çok fazla ortalıkta değiller.





Ancak aldığım duyumlara göre çiftin ilişkisi oldukça iyi gidiyormuş. Yakın bir arkadaşım, geçtiğimiz hafta Allan Hakko ve babası Jeff Hakko’yu Nobu’da yemeğe otururken görmüş. Çok geçmeden de yanlarına Merve Oflaz gelmiş.

Belli ki Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz’ı ilk kez babasıyla tanıştırmış ve yemek oldukça samimi bir havada geçmiş. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çiftin cephesinden mutlu haberler yakındır…

Yeni yaşını kutladı

Ekranların sevilen oyuncusu İpek Bağrıaçık, doğum gününü dostlarıyla kutladı. Arkadaşlarının organize ettiği partiyle yeni yaşını kutlayan Bağrıaçık’ın keyfi bir hayli yerindeydi. Kız arkadaşların aldığı kristal taçla pastasındaki mumları üfleyen güzel oyuncu, dilek dilemeyi de ihmal etmedi. Yaz tatilini bitirip İstanbul’a dönen İpek Bağrıaçık, yeni projeler için kolları sıvamadan önce güzel bir şekilde enerji depolamış. Ben de kendisine buradan mutlu yıllar diliyorum.