Şimdi tam Çeşmeli oldu!

Mısırlı milyarder sevgilisi, jestleriyle Şeyma Subaşı’nın ayaklarını yerden kesmeye devam ediyor. Mohammed Alsaloussi, Subaşı’na bu kez de Miami’de rahat etsin diye 3.5 milyon dolarlık ev aldı.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Şeyma Subaşı için özel jet bulamayınca bir yolcu uçağını tüm biletlerini alarak kapatan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, bir kez daha sevgilisinin rahatı için kesenin ağzını açtı. Miami’yi çok seven ve yılın büyük bölümünü orada geçiren Şeyma Subaşı için 3.5 milyon dolar değerinde ev alan Alsaloussi, cömert hediyeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.





DEKORASYONU YENİLİYOR

4 bin metrekarelik iki katlı lüks villa, Miami’nin gözde yerlerinden Belle Meade Bulvarı’nda yer alıyor. Kızı Melisa ile eve yerleşen Şeyma Subaşı’nın şimdilerde evi kendi zevkine göre dekore ettirdiğini öğrendim. Sevgilisi tarafından “Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Seni çok seviyorum Meedo! ‘Harika bir adam nasıl olmalı’ diye bir kitap yazmalısın” şeklinde övülen Mohammed Alsaloussi, bu jestiyle yine dillere düşecek.

Düğün de kız evinde

Cemiyet ve iş dünyasının ünlü çifti Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan’ın kızları Pırıl Çetindoğan, şubat ayında Gökhan Kokuludağ ile nişanlanmıştı.

