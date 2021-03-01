Şimdi hedef dünya moda başkentleri

Dizi ve reklamlardan kazandığı parayla akıllıca bir yatırım yapan Özdemir, aylardır evinin dekorasyonuyla uğraşıyordu. Hatta işler bir türlü bitmeyince kirada oturduğu Acarkent’teki dairesinden çıkmış, yakın arkadaşı Saadet Özsırkıntı’nın yanına taşınmıştı.
Güzel oyuncunun evinin tadilatı sonunda bitmiş. Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde yeni evine taşınmış. Şimdilerde set yoğunluğundan evinin tadını tam çıkaramasa da, kendisine “güle güle oturun” temennisinde bulunmak istiyorum.
Çiçekçi oldu
Cemiyetin ünlü ismi Rezzan Benardete, lüks bir çiçekçi açmak için ortağı Hande Korgül Abut’la birlikte kolları sıvadı. İşin en iyisini yapmak için de çiçek tasarımının “süperstarı” Yunus Karma’yla anlaştı.
Cemiyet dünyasının tanınmış isimlerinden iş kadını Rezzan Benardete, iş ortaklıklarına bir yenisini daha ekledi. İç mimar Tayfun Mumcu’yla birlikte mobilya markası “Trezz”i yaratan, modacı Banu Bora ile “In The Mood For Love” adı altında moda koleksiyonu çıkaran Benardete, şimdi de Hande Korgül Abut ile çiçek tasarımı işine girdi.
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, müzikteki başarısının tesadüf olmadığını ortaya koydu!
Oyunculuktaki başarısını bir süre önce müziğe taşıyan Türkay, üçüncü single çalışmasını bitirdi. Ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu ile birlikte stüdyoya girerek şarkısını hazırlayan güzel oyuncunun yeni teklisi DMC etiketiyle müzikseverle buluşacak.
Sözleri ve müziği Tuvana Türkay’a ait olan şarkının stüdyo çalışmaları pandemi yüzünden gecikmişti.
MÜZİĞE AĞIRLIK VERECEK
Daha önce iki single çıkaran, sesi ve şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Türkay’ın yeni şarkısı, müziğin dahi ismi Ozan Çolakoğlu tarafından tam not aldı. Yakında klibi çekilecek şarkısı için çok heyecanlı olan güzel oyuncunun, bundan sonra müziğe daha fazla yoğunlaşarak daha fazla şarkı üreteceği de gelen bilgiler arasında...
Kendi saç markasını kurdu
Yarattığı Huysuz Virjin karakteriyle gönüllerde taht kuran usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun sıra dışı hayatı film oluyor. Geçtiğimiz temmuz ayında vefat eden Dursunoğlu, 1970’lerde devlet memuruyken sahnelere adım atmış, şovunun büyük ilgi görmesiyle istifa ederek sahne sanatçısı olmuştu. Fuarlarda, gazinolarda ünlü sanatçılarla birlikte sahne alarak tüm Türkiye’yi dolaşan Huysuz Virjin, sonraki yıllarda televizyon programı yaparak bir TV fenomenine dönüşmüştü.
BİRLİKTE 350 BÖLÜM PROGRAM ÇEKTİLER
Ona TV serüveni boyunca eşlik eden isim ise yapımcısı Armağan Çağlayan’dı. Usta sanatçı ile birlikte 350 bölüm “Huysuz Şovu” çeken Çağlayan, Seyfi Dursunoğlu’na veda ederken şunları demişti: “Kusura bakmayın ama hayat bana biraz torpil geçti. ‘Huysuz’ bana hepinizden biraz daha fazla şey öğretti. Hepsi için sevgi, saygı, minnet ve hayranlıkla...”
2016’da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları Lalin’le katlayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, yaz tatili için şimdiden hazırlıklara başladı.
Her yazı Selimiye’de tuttukları evde geçiren çift, bu kez kontratı yenilemedi. Aldığım duyumlara göre çift, gelecek yazı Bodrum’da geçirmeye karar vermiş.
KİRALIK EV ARIYOR
Marmaris’in Selimiye bölgesi, zor ulaşımı nedeniyle genellikle mahremiyetine önem veren ünlü isimler tarafından tercih ediliyor.
Ancak ulaşım zorluğu genç anne Sinem Kobal’ı endişelendirdiğinden, çift Selimiye yerine daha merkezi sayılan Bodrum’a geçmeyi tercih etmiş.
Bodrum’da hem büyük hastaneler var hem de havalimanı. Küçük bebekli aileler için daha uygun olduğu kesin.
Meşhur Fransız kurgu karakter Arsen Lüpen’i bilirsiniz; hatta şimdilerin “Lupin” isimli çok izlenen diziye de ilham olmuştur.
Paris’teki tüm hırsızlar Arsen Lüpen’e benzer mi bilmiyorum ama Tuba Büyüküstün’ü korkutmuşlar belli ki!
2019 yılında Paris’in St. Germain bölgesinden ev satın alan ünlü oyuncu, mahallesinde artan hırsızlık vakaları nedeniyle kapısının kilidini değiştirmeye karar vermiş. Daha güvenli ve modern bir sisteme geçerek rahat bir nefes almış.
Paris’i çok seven güzel oyuncu, 2011 yılında ikiz kızlarının babası Onur Saylak’la orada evlenmişti.
Sık sık Paris’e giden ve uzun süre kalan Büyüküstün, sonunda şehirden ev alarak hayalini gerçekleştirmişti.
Ailesiyle tanıştırdı
6 aylık birlikteliklerini ocak ayında bitiren müzisyen Faruk Sabancı ve spiker Dilay Korkmaz barıştı. Sevgililer Günü öncesi Faruk Sabancı’nın attığı mesaja kayıtsız kalamayan güzel spiker, ilişkilerine bir şans daha verdi. Sabancı’nın kıskançlıklarından bunaldığı için ayrılık kararı aldığı söylenen Korkmaz, Sevgililer Günü’nü barıştığı sevgilisiyle Kartalkaya’da baş başa geçirdi.
Çift, Kaya Palazzo Hotel’de konakladı. Dilay Korkmaz sosyal medya hesabında bir fotoğraf paylaşarak altına “Kar tatilimiz olmasın mı?” diye yazdı. Faruk Sabancı ise her zamanki gibi sessizdi.
Elektronik dans müziği konusunda dünya çapında işlere imza atan Sabancı, özel hayatıyla değil müziğiyle gündeme gelmek istediğinden ilişkisini gözler önünde yaşamayı tercih etmiyor. Şu sıralar yeni albüm projesiyle uğraşan ünlü müzisyen, yoğun gündemine rağmen sevgilisinin gönlünü almayı başarmış belli ki!
Kapadokya’da
romantik kaçamak
Vakko’nun yöneticilerinden Rıfat Elhadef, eşi Marina Elhadef ile Sevgililer Günü’nü kutlamak için Türkiye’nin en romantik adreslerinden Kapadokya’yı seçti. 20 yıllık mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çift, keyifli fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. İki çocuk sahibi çift baş başa vakit geçirmenin tadını çıkarırken, Vakko Wedding’in başında olan Marina Elhadef düğün sezonu öncesi moral depoladı.
Arkadaşıyla
Emina Jahović ve Mustafa Sandal arasındaki ipler yine gerildi! 2008 yılında büyük bir aşkla evlenen ve iki çocuk sahibi olan çift, 2018’de yollarını dostça ayırmıştı.
Boşanma protokolüne göre Emina Jahović’e ülkesi Sırbistan’da 250 bin Euro’luk bir ev alan Sandal, ayrıca eski eşine ayda 15 bin TL, oğullarına da 10 bin TL nafaka ödemeyi kabul etmişti. Çocukları Yaman ve Yavuz’un okul ve tatil masraflarının yanı sıra özel ihtiyaçlarının da Mustafa Sandal tarafından karşılanması taahhüt edilmişti.
BANKA İŞLEMİ YAPAMAZ HALE GELDİ
Şimdiye kadar bu konuda hiçbir sorun yaşamayan eski eşler, pandemi nedeniyle sıkıntıya giren Mustafa Sandal’ın 2 aydır nafakayı ödeyememesi nedeniyle avukatlık oldu! Emina Jahović, 1.5 yıldır para kazanmamasına rağmen ödemelerini aksatmayan, ancak son 2 aydır sıkıntıya giren Sandal’ı affetmedi ve hakkında yasal işlem başlattı.
Eski eşinin Etiler’deki ofisine ve Beykoz’daki evine haciz memurlarını gönderten Jahović, eşyalarını haczettirdi. Hacizli eşyalar şimdilik yediemin olarak Sandal’da kalırken, haciz şoku bununla bitmedi! Ünlü sanatçı, tüm banka hesaplarına tedbir konulduğundan işlem yapamaz hale geldi. Mustafa Sandal’ın alacaklı olduğu firmalara da tedbir kararı bildirildi.
ŞAHİTLER BAKAN SOYLU VE SİBEL CAN
Pandemi koşulları nedeniyle küçük bir davetli grubu eşliğinde evlenecek olan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl’ın nikâh şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü sanatçı Sibel Can üstlenecek. Sinan Akçıl’ın bizzat aradığı Bakan Soylu, törene seve seve katılacağını belirtmiş.
DAVUL-ZURNALI İSTEME TÖRENİ
Bu arada çift, Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni de gerçekleştirdi. Kız istemeye Burcu Kıratlı’nın ailesinin evine davul-zurna ekibi ile giden Sinan Akçıl ve ailesi, site sakinlerini şaşırttı. Ancak bu mutlu güne komşular da kayıtsız kalamadı ve onlar da ritim tutarak, çifte mutluluklar diledi.
BALAYI COMO GÖLÜ’NDE
Ocak başında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Meryem Uzerli, geçen yıl rol aldığı “Kovan” filmiyle de başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Ekim ayında Amerika’da düzenlenen Chelsea Film Festivali’nden altı ödülle dönen film, Türkiye’nin en prestijli sinema ödülleri olan 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nde üç adaylık elde etti.
ÇOCUKLARI VE ERKEK ARKADAŞI DA GELECEK
“En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne aday gösterilen Meryem Uzerli, bu zorlu kategoride Merve Dizdar, Cemre Ebüzziya, Gupse Özay ve Elif Sevinç’le yarışacak.
Mart ayında yapılacak tören için Türkiye’ye gelecek olan oyuncu, “Kovan” filminin yönetmeni Eylem Kaftan’la yapacağı yeni filmi için de çalışmalara başlayacak.
İstanbul ve Berlin’de yaşayan Uzerli, pandeminin getirdiği seyahat kısıtlaması nedeniyle İstanbul’dan uzak kalmıştı.
Yeni filmi için 6 yaşındaki Lara, 3 aylık bebeği Lily ve erkek arkadaşıyla birlikte İstanbul’a gelecek olan güzel yıldız, çekimler boyunca burada kalacak.
Sezon başından beri takımına 18 yeni transfer kazandıran, son günlerde yaptığı flaş Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai ve Osayi-Samuel transferleriyle çok konuşulan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, iyi bir tatili hak etti!
Kulübünün şampiyonluğu kucaklaması ve taraftarına en büyük mutlulukları yaşatabilmek için gecesini gündüzüne katan Belözoğlu, yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra ailesiyle birlikte Urla’ya giderek birkaç gün dinlenecek.
Emre Belözoğlu-Zeynep Neda-Ömer Akif-Meryem Leyla-Tugba Belözoğlu
EN BÜYÜK DESTEK KOÇ’TAN
Ferit Şahenk’e ait olan yeme-içme devi d.ream çatısı altında hizmet veren Gina, yaz başında kapanmıştı. Kanyon AVM’nin içindeki Harvey Nichols mağazasının girişinde bulunan Gina’nin önce pandemi nedeniyle kapandığını düşünmüş, ancak araştırınca altından kira sorunsalı çıkmıştı. Harvey Nichols’ın bağlı bulunduğu Demsa Group’tan indirim talep eden d.ream yöneticileri, ret yanıtı alınca restoranı kapatmaya karar vermişti.
Malum, Demsa Group’un patronları Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan çifti. Ferit Şahenk’in talebine ret yanıtı veren kişinin Cengiz Çetindoğan olduğunu öğrenmiş ve bu haberi “patronlar arasında kira sorunu” çıktı diye vermiştim.
Şimdi araya başka bir patronun girmesiyle sorun çözülmüş! Kanyon’un sahibi Bülent Eczacıbaşı, kira kontratını değiştirerek, Gina’yı Kanyon’un kiracısı yapmış. Bu hamleyle Gina’nın tamamen kapanmasını engelleyen Ezcacıbaşı’na benden de büyük bir alkış...
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın geçen yılın temmuz ayında kapılarını açan ‘modern köy’ projesi Bodrum Loft, kısa zamanda popüler olup cemiyet hayatının önde gelen isimlerine ev sahipliği yapmıştı. Pandemi döneminin uzamasıyla Bodrum’da kalmaya devam eden ünlüler için gözlerden uzak bir tatil seçeneği olarak öne çıkan Bodrum Loft’ta bu yılın yaz sezonu için şimdiden hareketlilik başladı.
Bodrum Loft’un 2021 yılı mayıs–ekim arası dönemdeki 6 aylık kiralamaya yönelik satışları daha geçen kasım ayından tamamlandı. Konaklamalar anlamında 2021 yazını kapalı gişe olarak geçirecek tesisten elini çekmeyen Hamdi Akın, ardı ardına Bodrum Loft’ta yer almak isteyen ses getirecek restoran markalarıyla anlaşıyor.
PAPERMOON’DAN SONRA
Mustafa Sandal ve Emina Jahovic cephesinde sular durulmuyor. 10 yıllık evlilik ve 2 çocuktan sonra 2018 yılında yollarını ayıran ikili, çocuklarının hatırı için ilişkilerini medeni bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Ancak arada küçük kıskançlıklar da olmuyor değil! 1 yıllık ayrılıktan sonra Mustafa Sandal’ın eski sevgilisi Melis Sütşurup ile yeniden bir araya gelmesi, eski eşlerin arasını açmıştı.
Yaz başında yaşanan bu hadisenin ardından Emina Jahovic’in Melis Sütşurup’u kıskandığı için Mustafa Sandal’ı takipten çıkardığı söylenmişti. O dönem yaptığı bir açıklamayla Mustafa Sandal için “Benim çocuklarımın babası ama birbirimizi takip etmek zorunda değiliz, birbirimizi övmek zorunda değiliz, o hikaye benim hayatımda gerçekten bitti” diyen Jahovic, önceki gün yaptığı bir paylaşımla kafaları yeniden karıştırdı!
Mustafa Sandal’ın sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşıp altına “Sen yeter ki hep böyle bak” diye yazması belli ki Emina Jahovic’i yeniden sinirlendirdi. Bu paylaşımının hemen ardından çocuklarıyla Mustafa Sandal’ın şarkısını dinlerken Instagram’da ‘hikaye’ atıp Sandal’ı etiketlemesini oldukça manidar buldum. Jahovic şimdi muhtemelen aynı açıklamaları yapıp “çocuklarım için” diyecektir ama ben biraz kıskançlık kokuları aldım sanki...
Çocuklarıyla Dubai’de tatildeCemiyetin ünlü ismi Edvina Sponza, okulların sömestir tatiline girmesiyle birlikte soluğu çocuklarıyla Dubai’de aldı. Sponza, herkesin kayak tatiline gittiği bu dönemde, çocukları Lal, Ege ve Yaz ile deniz tatilini tercih etti. Dubai’de sıcak havanın tadını çıkaran aile, 1 haftalık tatilden sonra İstanbul’a dönecek.
Yeni yaşını kızıyla kutladıÜnlü iş insanı Yalçın Sabancı’nın eşi Neslihan Sabancı, yeni yaşını evde kutladı. Kızı Aysen Sabancı ile birlikte kutlama öncesi minik bir fotoğraf çekimi yapan Neslihan Hanım, “Herkes yaşımı merak ediyor ama ruhun hissettiği ve göründüğün yaş benim için önemli” dedi. Uzun zamandır görmediği kızıyla hasret giderdiğini de söyleyen Sabancı, “Evde de olsak biraz giyinmek ruhumuza iyi geldi” dedi. Dört torununun kendisi için hayat enerjisi olduğunu söyleyen Neslihan Sabancı’ya ben de nice mutlu yıllar diliyorum.
Pandemiyle birlikte doğayla iç içe olma arzusu her zamankinden daha fazla önem kazandı. Yazlarını Bodrum’da geçiren ünlü isimler, kış aylarında da rotayı Kuzey Ege’ye çevirdiler. Uzun zamandır ünlü isimlerin radarında olan Kaz Dağları ise muhteşem doğasıyla en çok tercih edilen yerlerin başında geliyor. En son Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un da Kaz Dağları’na ev yaptırmak istediğini ve bunun için arsa aldıklarını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız...
Kaz Dağları’na gidip, kalbini orada bırakanlardan biri de Derin Mermerci oldu. Geçtiğimiz hafta Adatepe Köyü’ne giden Mermerci, köyün el değmemiş doğasına âşık olunca buraya yerleşmek için ilk adımı attı ve arsa aldı.
Arsasının manzarasını takipçileriyle paylaşan Derin Mermerci’nin yeni kır evi için oldukça heyecanlandığını ve kızları Lal ve Mila’yı buraya getirmek için sabırsızlandığını öğrendim.
İkinci çocuğuna 6 aylık hamile olan güzel sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana, İstanbul defterini kapatmış! Bozburun Yacht Club’ın sahibi olan Edhem Dirvana’nın işinden dolayı tüm yazı Marmaris Bozburun’da geçiren çift, pandemi nedeniyle İstanbul’a dönmeyi askıya almıştı. Şimdi duyduğuma göre çocuklarını doğayla iç içe büyütmek için tamamen Güney’de kalmaya karar vermişler!
Bodrum Bitez’den ev alan Tanem Sivar-Edhem Dirvana çiftinin bu kararı vermesinde ise yakın arkadaşları Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk’ün de payı var.
Ünlü oyuncu çift de işleri olmadığı sürece İstanbul’a gelmeyip Bitez’de yaşama kararı almıştı.
Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ, Yonca Evcimik, Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak gibi isimler de yılın büyük çoğunluğunu Bitez’de geçiriyor.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün 5’inci yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında ailesi, sevenleri ve Koç Holding Topluluğu çalışanlarının katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.
Saat 11.00’de başlayan törene Mustafa Koç’un annesi Çiğdem Simavi, kardeşleri Ömer ve Ali Koç, eşi Caroline Koç ve halası Semahat Arsel’in yanı sıra İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç katıldı.
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu’nun bir konuşma yaptığı törende duygusal anlar yaşandı.
1907 taştan tespih
Fenerbahçe’ye olan tutkusuyla bilinen Mustafa Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği’nin de kurucu başkanıydı. Fenerbahçeli bir taraftar, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki törene gelerek 1907 adet taştan yaptığı sarı-lacivert tespihi Ali Koç’a hediye etti.
Televizyonun ünlü ismi Eda Ece, geçtiğimiz ay Etiler’den Ulus’a taşınmıştı. Alan Hakko, Mustafa Sandal, Osman Çarmıklı, Yasemin Aloğlu gibi ünlü isimlerin oturduğu siteyi çok beğenen Ece, oturduğu evi satın almış.
Siteyi, nezihliği, çeşitli sporların yapılabildiği kulübü ve concierge hizmetiyle çok beğenen güzel oyuncu, oturduğu dairenin sahibi olmak istemiş.
Oynadığı diziyle hem Türkiye’de hem dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece, kazandığı parayla iyi bir yatırım yapmak istediğinden bu kararı almış. Birikimlerini değerlendiren güzel oyuncuya ben de “güle güle oturun” temennisinde bulunmak istiyorum...
Sevgilisi yemek yemeyi sevmiyor!
Grace Brands markasının “Çay Sohbetleri”nde Duygu ve Sanem İçil’e konuk olan ünlü blogger Melodi Elbirliler, özel hayatına dair bilgiler verdi.
Geçtiğimiz yıldan beri ekranların sempatik şefi Arda Türkmen’le birlikte olan Elbirliler, sevgilisinin aksine mutfakla arasının hiç iyi olmadığını söyleyerek, yumurta bile kıramadığını anlattı. Güzel blogger, üstüne üstlük yemek yemeyi bile sevmediğini söyledi!
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ve 2 yaşındaki kızı Mihran Ela’nın rahatı için kesenin ağzını açtı. Erkin, eşinin kızıyla birlikte otomobilde rahat rahat seyahat etmesi için 1 milyon TL’lik Mercedes Vito satın aldı ve özel şoför tahsis etti. Vito’nun “Tourer Select” serisinin VIP aracını tercih eden ünlü futbolcu, yeni otomobilini Maslak 1453’te bulunan One1 Car isimli galeriden seçti.
2017 yılında Roma’da ünlü futbolcuyla hayatını birleştiren güzel oyuncu Şükran Ovalı, kızının doğumuyla setlere bir süre ara vermişti. Mutlu evlilikleriyle hayranlık uyandıran çiftten Caner Erkin, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla Şükran Ovalı ile evlenebilmek için “kapısında yattığını” itiraf etmişti. “Evlenmek için çok uğraştım, kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu” diyen yıldız futbolcu, otomobil jestiyle eşinin ayaklarını yerden kesmiş...
Hızına yetişilemiyor
Hızlı girdiği siyasette aradığını bulamayan Zeynep Dereli, politika dünyasına bir süre ara vermişti. Şimdi yeni kurulan Deva Partisi’nin eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak tekrar siyasete “merhaba” demiş.
Dereli bir dönem Şişli Belediyesi Meclis Üyeliği görevi yapmış, o sırada Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’le tanışmış ve Sarıgül’ün kuracağı Türkiye Değişim Hareketi’ne ‘genel başkan yardımcısı’ olarak transfer olmuştu. Deniz Baykal’ın olaylı şekilde CHP’den ayrılması ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasıyla TDH’lilerin bir kısmı CHP’ye geçmiş, Dereli de siyasete ara vermişti.
Cemiyetin ünlü ismi müzisyen Faruk Sabancı, yenilikçi sound’uyla müziğin Süperstar’ı Ajda Pekkan’ı kendine hayran bıraktı! Elektronik dans müziği konusunda dünya çapında işlere imza atan DJ ve prodüktör Faruk Sabancı, geçtiğimiz aylarda Sagopa Kajmer’le yaptığı “Bu Sen Değilsin” şarkısıyla büyük beğeni toplamıştı. Sabancı, yeni şarkısını Ajda Pekkan’a dinletti. Süperstar’ın şarkıyı çok beğenmesi üzerine ikili işbirliği yapma kararı aldı.
Pandemi nedeniyle Bodrum’da bulunan Ajda Pekkan, orada stüdyoya girip okumalara başlamış. Faruk Sabancı ise İstanbul’daki stüdyosunda çalışmalarını sürdürüyor.
Daha sonra İstanbul’da bir araya gelecek olan iki sanatçı, son hazırlıkları tamamlayıp şarkıyı dinleyiciye sunacak.
1970’li yıllardan bu yana müziğin Süperstar’ı olarak anılan Ajda Pekkan, müzikteki yenilikçi tarzıyla biliniyor. Genç müzisyenleri yakından takip eden ve yeni sound’ları kendi müziğine dahil eden sanatçı, Faruk Sabancı ile yaptığı çalışmayla yine tam 12’den vuracak gibi görünüyor!
Şimdi hedef dünya moda başkentleri
Justin Bieber, Rita Ora, Jay-Z gibi dünyaca ünlü yıldızların da tercih ettiği Les Benjamins, ikinci mağazasını açtı. Ortaklar Bünyamin Aydın ve Fethi Sabancı Kamışlı’nın şimdiki hedefinde dünya başkentleri var.
Bünyamin Aydın’ın kurucusu olduğu Les Benjamins kısa sürede bir dünya markası olmuş, Justin Bieber, Jay-Z, Robert Downey Jr., Rita Ora gibi yıldızların gardıroplarına girmişti. İş dünyasının genç ismi Fethi Sabancı Kamışlı’nın Les Benjamins’e ortak olmasıyla yatırım hedeflerini büyüten marka, Nişantaşı’nın ardından ikinci mağazasını Akasya AVM’de açtı.
Tebrik etmek için aradığım Fethi Sabancı Kamışlı, yeni yatırım hedeflerini de anlattı. Totalde 10 mağaza açacaklarını söyleyen Kamışlı, şimdilerde üçüncü Türkiye mağazası için Zorlu ve İstinye Park’la görüşme halinde olduklarını açıkladı.
ÖNCE BERLİN’DE OLACAKLAR
Diğer yedi şube ise yurtdışında olacak. Öncelikli olarak Berlin, Londra, New York, Miami ve Los Angeles’a girmeyi planlayan marka, sonrasında büyük ihtimalle Orta Doğu ya da Uzak Doğu’ya açılacak.
İlk yurtdışı mağazalarını 1-2 ay içinde Berlin’de açacaklarını söyleyen Fethi Sabancı Kamışlı, ilk kez tekstile yatırım yapan Esas Holding’in, markanın başarı hikayesiyle gurur duyduğunu belirtti.
Les Benjamins’in yeni mağazasının açılışında Fethi Sabancı Kamışlı ve Bünyamin Aydın’ı, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı ve Kerem Kamışlı da yalnız bırakmadı. Fethi Sabancı Kamışlı’nın kuzeni Hakan Sabancı da “hayırlı olsun”a gelen isimler arasındaydı.
Bir mekan daha Bodrum’a göçtü
Pandemi nedeniyle yaz beldelerine rağbet artınca, Bodrum son yılların en yoğun sezonlarından birini yaşamıştı. Önümüzdeki yaz için de hummalı bir çalışma var. İstanbul’da mekanların kapalı olması nedeniyle aylardır iş yapamayan birçok ünlü yer çoktan Bodrum’a göçtü. Onlardan biri de Nişantaşı’nın sevilen mekanı Boel.
Boel’in sahibi Taner Akkuş, Tilkicik Koyu’ndaki Elysium Hotel’le anlaşmış. Ekibiyle aylardır hazırlık yapan Akkuş, plajı Boel Beach olarak yeniden açacak. Tanınmış bir DJ ile de anlaşmak üzere olan Taner Bey, beach’i hem eğlencesi hem de mutfağıyla Bodrum’un gözde yerlerinden biri haline getirecek. İşletmenin içinde ayrıca bir Yunan tavernası, bir de ocakbaşı restoranı olacak.
İkonik binayı Ritz işletecek
Türkiye’nin önde gelen mimarlarından Doğan Tekeli ve Sami Sisa tarafından 1972 yılında tasarlanan Nişantaşı Valikonağı Caddesi’ndeki ikonik Yapı ve Kredi Bankası Apartmanı, 2017 yılında Bilgili Holding tarafından yenilenmeye alınmıştı. Proje, inşa edildiği dönemin modern ve sakin duruşunu koruyarak, mimar Tanju Özelgin’in farklı dokunuşlarıyla yeniden tasarlanarak hayata geçirilmişti.
İç mekan tasarımını Mahmut Anlar’ın üstlendiği bina, şimdi The Ritz-Carlton Residences işletmesiyle hizmete açıldı. The Ritz-Carlton konforunun her adımda hissedildiği bina, tüm detaylarıyla çok dikkat çekici olmuş.
Soho House, Akaretler, One Ortaköy gibi sofistike projeleri kente kazandıran Serdar Bilgili, yeni projesiyle şaşırtmamış. İstanbul’u “eşsiz kültürleri günümüze taşıyan bir köprü” olarak tanımlayan Bilgili, ortaya muhteşem bir restorasyon projesi çıkarmış.
İkinci baskısını yaptı
Geçtiğimiz günlerde Ozan Çolakoğlu’yla stüdyoya girerek üçüncü single’ını yapan güzel oyuncu Tuvana Türkay, kaleminin de sağlam olduğunu kanıtladı. Artemis Yayınları’ndan çıkan kitabı “İkimiz de Beni Seviyoruz”, büyük ilgi üzerine ikinci baskısını yaptı.
2015 yılından beri yazdığı şiirlerden ve denemelerden oluşan kitap, güzel oyuncunun deyimiyle “lirik üslupla yazılmış, hayata meydan okuyan metinlerden oluşan bir manifesto”... Ben bir çırpıda, keyifle okudum. Bu türü seviyorsanız size de tavsiye ederim.