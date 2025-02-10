Sezen Aksu’dan beş yıl sonra yeni albüm!

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Albümde Sezen Aksu’nun sekiz eski şarkısının yepyeni versiyonları yer alacak. Bunun yanı sıra üç tamamen yeni şarkı da müzikseverlerle buluşacak. Aldığım bilgilere göre albümün en dikkat çekici sürprizi ise bir cover olacak. Sezen Aksu, 2 Ocak’ta hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un bir şarkısını yeniden seslendirmiş!







İki farklı müzik türüne sahip olsalar da aynı neslin büyük sanatçıları olarak birbirlerine duydukları saygı biliniyordu. Sezen Aksu’nun, Ferdi Tayfur’un şarkılarını çok sevdiği ve uzun süredir yorumlamak istediği de gelen bilgiler arasında. Usta sanatçının vefatının ardından yaptığı paylaşımda “Hayatımıza kattığın tüm güzellikler için teşekkürler Ferdi Tayfur… Seni özleyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.







Albümün son hazırlıkları devam ediyor ve planlanan çıkış tarihi ise 14 Şubat Sevgililer Günü. Eğer bir aksilik olmazsa Sezen Aksu, hayranlarına en güzel hediyeyi sunacak. Ancak yetişmezse bile albümün en geç şubat ayı sonunda yayınlanması kesin gibi görünüyor. Büyük bir heyecan ve merakla bekleniyorum ben de...

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Dubai’de büyük başarı

Bünyamin Aydın’ın yarattığı Les Benjamins, Dubai Moda Haftası’nda “Misafir Tasarımcı” kategorisinde yer alan ilk marka oldu. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen etkinlikte, Sonbahar/Kış 2025 koleksiyonunu sergileyerek moda dünyasında önemli bir başarıya daha imza attı.

Birleşik Arap Emirlikleri pazarında güçlü bir konuma sahip olan marka, Altay Türkleri’nden ilham alan “Altaicana” koleksiyonunu, Çınar Rugs tarafından düzenlenen halı kaplı podyumda sundu. Bünyamin Aydın ve eşi, Kadın Koleksiyonu Baş Tasarımcısı Lamia Al Otaishan Aydın da defile sonrası tebrikleri kabul etti.

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‘Hep Yeni’ hedefleri var

Perakende sektörünün hızla büyüyen markası Ecrou, 2024 yılı performansını değerlendirerek 2025 hedeflerini duyurdu. CEO Şahin Demir’in liderliğinde Ecrou Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen lansmanda, markanın ‘Hep Yeni’ vizyonu çerçevesinde şekillenen yenilikçi mağazacılık anlayışı ve dijitalleşme stratejileri tanıtıldı.

Proje yönetimini Projects by Z’nin üstlendiği etkinlikte, Şahin Demir, şirketin her yıl iki kat büyüme hedefiyle ilerlediğini vurgulayarak, global pazarda da güçlü bir perakende oyuncusu olmayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, Teddy Island ve Nature Republic gibi global markalarla yapılan iş birliklerinin başarısına dikkat çekti. Ecrou’nun cesur hedefleri ve yenilikçi mağazacılık anlayışı, markayı sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da güçlü bir konuma taşıyacak gibi görünüyor.

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