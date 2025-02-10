×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet ÜstündağSezen Aksu’dan beş yıl sonra yeni albüm!
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Sezen Aksu’dan beş yıl sonra yeni albüm!

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, beş yıllık aranın ardından hayranlarına büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl 70’inci yaşını kutlayacak olan usta sanatçı, yoğun istekler karşısında stüdyoya girerek yeni bir albüm hazırladı. 12 şarkıdan oluşan albümün adı ise “Paşa Gönlümün Şarkıları” olarak belirlendi.

Haberin Devamı

Albümde Sezen Aksu’nun sekiz eski şarkısının yepyeni versiyonları yer alacak. Bunun yanı sıra üç tamamen yeni şarkı da müzikseverlerle buluşacak. Aldığım bilgilere göre albümün en dikkat çekici sürprizi ise bir cover olacak. Sezen Aksu, 2 Ocak’ta hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un bir şarkısını yeniden seslendirmiş!

Sezen Aksu’dan beş yıl sonra yeni albüm

İki farklı müzik türüne sahip olsalar da aynı neslin büyük sanatçıları olarak birbirlerine duydukları saygı biliniyordu. Sezen Aksu’nun, Ferdi Tayfur’un şarkılarını çok sevdiği ve uzun süredir yorumlamak istediği de gelen bilgiler arasında. Usta sanatçının vefatının ardından yaptığı paylaşımda “Hayatımıza kattığın tüm güzellikler için teşekkürler Ferdi Tayfur… Seni özleyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Sezen Aksu’dan beş yıl sonra yeni albüm

Albümün son hazırlıkları devam ediyor ve planlanan çıkış tarihi ise 14 Şubat Sevgililer Günü. Eğer bir aksilik olmazsa Sezen Aksu, hayranlarına en güzel hediyeyi sunacak. Ancak yetişmezse bile albümün en geç şubat ayı sonunda yayınlanması kesin gibi görünüyor. Büyük bir heyecan ve merakla bekleniyorum ben de...

Haberin Devamı

Dubai’de büyük başarı

Bünyamin Aydın’ın yarattığı Les Benjamins, Dubai Moda Haftası’nda “Misafir Tasarımcı” kategorisinde yer alan ilk marka oldu. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen etkinlikte, Sonbahar/Kış 2025 koleksiyonunu sergileyerek moda dünyasında önemli bir başarıya daha imza attı.

Sezen Aksu’dan beş yıl sonra yeni albüm

Birleşik Arap Emirlikleri pazarında güçlü bir konuma sahip olan marka, Altay Türkleri’nden ilham alan “Altaicana” koleksiyonunu, Çınar Rugs tarafından düzenlenen halı kaplı podyumda sundu. Bünyamin Aydın ve eşi, Kadın Koleksiyonu Baş Tasarımcısı Lamia Al Otaishan Aydın da defile sonrası tebrikleri kabul etti.

Sezen Aksu’dan beş yıl sonra yeni albüm

Haberin Devamı

‘Hep Yeni’ hedefleri var

Perakende sektörünün hızla büyüyen markası Ecrou, 2024 yılı performansını değerlendirerek 2025 hedeflerini duyurdu. CEO Şahin Demir’in liderliğinde Ecrou Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen lansmanda, markanın ‘Hep Yeni’ vizyonu çerçevesinde şekillenen yenilikçi mağazacılık anlayışı ve dijitalleşme stratejileri tanıtıldı. 

Sezen Aksu’dan beş yıl sonra yeni albüm

Proje yönetimini Projects by Z’nin üstlendiği etkinlikte, Şahin Demir, şirketin her yıl iki kat büyüme hedefiyle ilerlediğini vurgulayarak, global pazarda da güçlü bir perakende oyuncusu olmayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, Teddy Island ve Nature Republic gibi global markalarla yapılan iş birliklerinin başarısına dikkat çekti. Ecrou’nun cesur hedefleri ve yenilikçi mağazacılık anlayışı, markayı sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da güçlü bir konuma taşıyacak gibi görünüyor.

Haberin Devamı

Sezen Aksu’dan beş yıl sonra yeni albüm

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Öcalan 15 Şubat’ta çağrı yapacak mı Ankara’nın planı ne

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Hiçbir İmamoğlu eleştirisi bunun önüne geçemez

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Tanıtım için milli proje gerek

 ARDA SAYINER
ARDA SAYINER

Titanik batarken keman çalanlar!

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Trump’ın Gazze çözümü emlakçı geçmişinden geliyor

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE
TÜM YAZARLARIMIZ