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Şeyma’nın hayali gerçek oldu!

#Melissa Gizem#Marco Temponi#Elena Clemente

Şeyma Subaşı kozmetik sektörüne girdi! Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip ünlü influencer, yeni markası ‘Sassy Go’ ile cilt bakımına yönelik yenilikçi ürünler sunmaya hazırlanıyor.

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Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü influencer Şeyma Subaşı, kozmetik sektörüne adım attı. Subaşı’nın yenilikçi markası Sassy Go, saç ve cilt bakımı ürünleriyle kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. İlk etapta 7 farklı ürün sunacak olan marka, Subaşı’nın iş ortağı Melissa Gizem ile hayata geçirildi. Cilt ve saç bakımına yönelik ürünler sunacak olan Sassy Go, online olarak ve büyük mağazalarda tüketiciyle buluşacak.

Şeyma’nın hayali gerçek oldu

Şeyma Subaşı, bu markayla birlikte bir hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor. “Kozmetik alanındaki yıllara dayanan deneyimlerimi, bilimi ve inovasyonu birleştirerek Sassy Go’ya aktardım. Hayallerimin ötesine geçen ürünlerle sektörde fark yaratacağız” diyen Subaşı’na ben de başarılar diliyorum.

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Şeyma’nın hayali gerçek oldu

Nişantaşı’nda zarif davet

İtalyan markası Falconeri, Nişantaşı mağazasında üç farklı seriden oluşan yeni ‘Limited Edition’ koleksiyonunu özel bir davetle tanıttı. Saf kaşmirin güzelliğini ışıltılı detaylarla bir araya getiren koleksiyon, moda dünyasından öne çıkan isimlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Şeyma’nın hayali gerçek oldu

Davete İtalya Başkonsolosu Elena Clemente, Arzu Özal, Burcu Kartoz, Hülya Uyar, Sera İrvül ve Tuçe Peksayar gibi seçkin isimler katıldı. Falconeri, yeni koleksiyonlarıyla kış modasında zarafet ve sofistike dokunuşları yeniden tanımlayarak, moda tutkunlarına ilham veriyor.

Şeyma’nın hayali gerçek oldu
Marco Temponi - Elena Clemente - Özlem Temponi

Elias tekniği hayran bıraktı

Ressam ve karikatürist Bedri Koraman ile Mesut Yavuz’un atölyelerinde eğitim alarak sanat kariyerine adım atan sanatçı İlyas Yılmaz, kendi geliştirdiği ‘Elias’ tekniğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sanatçının, gitar telleri üzerine reçine ile şekillendirdiği yenilikçi eserleri, İstanbul Lütfi Kırdar Kültür Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Art Fair kapsamında sanatseverlerle buluştu.

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Şeyma’nın hayali gerçek oldu
ilyas Yılmaz - Feryal Gülman - Kadir Yücelbaş 

Küratörlüğünü Kadir Yücelbaş’ın üstlendiği sergi, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Feryal Gülman, Emek Külür, Monik İpekel, Murat Aslan ve Sinem Nefesoğlu gibi pek çok ismi ağırladı. Sergiyi ziyaret edenler, İlyas Yılmaz ile bir araya gelerek eserler ve yaratım süreci üzerine keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Şeyma’nın hayali gerçek oldu
Monik İpekel  

 

 

 

#Melissa Gizem#Marco Temponi#Elena Clemente
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