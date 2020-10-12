Sevgilisi sosyetenin ünlü ismi çıktı

Aynı dizide rol alan Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek’in birlikte olduğu söylense de ikili bu iddialara karşı çıkmıştı.



Anlaşılan durum pek de öyle değilmiş! Aldığım duyumlara göre Alışık, ağustos ayında Altınbilek ile birlikte yaşamak için Acarket’te bir ev kiralamış.

Aylık 35 bin liraya kiraladığı evde Altınbilek ile yaşamaya başlayan Alışık’ın ilişkiyi gizli tutmak için büyük çaba sarf ettiği söyleniyor.

Geçtiğimiz aylarda Hilal Altınbilek’in köpeğini gezdirirken objektife takılan ünlü oyuncu, aşk iddialarını yine “Asla öyle bir şey yok” diyerek yalanmıştı.

Alışık, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, iddialara açıklık getirmiş ve “Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki iyi arkadaşız, hepsi bu” demişti.

Ancak Acarkent sakinleri, çifti aynı eve girip çıkarken gördüklerini söyleyerek, ikilinin ağustos ayından beri birlikte yaşadığını iddia ediyor.

Aşk dedikodularını reddeden Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek, iddialara göre ağustos ayından bu yana Acarkent’te kiraladıkları evde birlikte yaşıyor!

Sessiz sedasız evlendiler