Sevgilisi sosyetenin ünlü ismi çıktı

Hem futbol serüveni hem de özel hayatıyla her daim gündemde olan Arda Turan, bugüne kadar her transferinde garajına yeni bir otomobil daha ekledi. Yeşil sahalardan kazandığını lüks otomobillere yatıran yıldız futbolcu, 12 yaşından beri top koşturduğu Galatasaray’da kaptanlığa terfi edince Aston Martin satın alarak dikkatleri üzerine çekmişti.
2011 yılında Atletico Madrid’e transfer olduğunda BMW alan Turan, 4 yıl sonra Barcelona takımına geçtiğinde de Ferrari F12 Berlinetta’yı koleksiyonuna eklemişti. 2018’de Barcelona’dan Başakşehir’e gelirken Mercedes E serisi otomobil alan ünlü futbolcunun garajında ayrıca bir Bentley Bentayga ve Lamborghini Gallardo da bulunuyor.
Arda Turan, yaklaşık 10 milyon TL’lik garajına bu kez de bir Audi RS ekledi. Özel yapım otomobili için 4 milyon TL harcayan yıldız futbolcu, geleneği bozmadı ve Galatasaray’a 9 yıl sonra dönüşünü de koleksiyonuna yeni bir parça ekleyerek kutladı.
Sınav tatili
Son yılların en popüler isimlerinden Edis, 8 bölümlük “Alya” dizisi için sete girdi.
Yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı Amerikan-Türk ortak yapımı bilim kurgu dizisinde bir ajanı canlandıracak olan genç şarkıcının bölüm başına 100 bin TL alacağını öğrendim.
Başrolünü Jandae Perçem ile paylaşan Edis’e, Hande Ataizi, Gonca Vuslateri ve Alper Atak da eşlik ediyor. Geçen hafta başlayan çekimler, yaklaşık 6 hafta sürecek.
Sonrasında Edis, müzik stüdyosuna geri dönecek ve kasımda çıkacak olan single’ını bitirecek. Eş zamanlı olarak yeni albümü için de çalışan başarılı müzisyen, yeni şarkılarını 2021’de hayranlarıyla buluşturacak.
Müzikal kariyerine önem veren ve çalışmalarını aksatmayan Edis, niş bir proje olduğu için “Alya”da oynamayı kabul etmişti.
Anlaşılan durum pek de öyle değilmiş! Aldığım duyumlara göre Alışık, ağustos ayında Altınbilek ile birlikte yaşamak için Acarket’te bir ev kiralamış.
Aylık 35 bin liraya kiraladığı evde Altınbilek ile yaşamaya başlayan Alışık’ın ilişkiyi gizli tutmak için büyük çaba sarf ettiği söyleniyor.
Geçtiğimiz aylarda Hilal Altınbilek’in köpeğini gezdirirken objektife takılan ünlü oyuncu, aşk iddialarını yine “Asla öyle bir şey yok” diyerek yalanmıştı.
Alışık, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, iddialara açıklık getirmiş ve “Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki iyi arkadaşız, hepsi bu” demişti.
Ancak Acarkent sakinleri, çifti aynı eve girip çıkarken gördüklerini söyleyerek, ikilinin ağustos ayından beri birlikte yaşadığını iddia ediyor.
Aşk dedikodularını reddeden Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek, iddialara göre ağustos ayından bu yana Acarkent’te kiraladıkları evde birlikte yaşıyor!
Sessiz sedasız evlendiler
2 yıllık beraberlikten sonra hayatını ünlü şarkıcı Can Bonomo ile birleştiren güzel oyuncu Öykü Karayel anne oluyor! 11 Temmuz 2018’de Maçka Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen bir törenle evlenen çift, birkaç gün sonra Çeşme’de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı.
Öğrendiğime göre çifti şimdi de bebek heyecanı sarmış. 1.5 aylık hamile olan Öykü Karayel, bir röportajında “Ne zaman anne olacaksınız” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı” diye yanıt vermişti.
Çift için o saat geldi belli ki... Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak isteyen çifti kutluyor ve bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını temenni ediyorum.
Güzeli kaptı soluğu Bodrum’da aldı
Kemal Gülman, 1978 yılında kurduğu Bebek Turizm A.Ş. firması adına alınan yalının yüzde 52 hissesini eşi Feryal Gülman’a, yüzde 48 hissesini de oğlu Aslan Kemal Gülman’a devretmişti.
Feryal Gülman, geçtiğimiz günlerde Bebek’te bulunan bu değerli yalıyı satılığa çıkardı. Kemal Gülman da satışa engel olmak için İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak dava açtı.
İşadamı, oğlu Aslan Kemal Gülman’a vermiş olduğu yüzde 48’lik hissenin kendisine iade edilmesi gerektiğini belirterek hissenin kendi adına tescil edilmesi talebinde bulundu.
İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi, yüzde 48 hissenin üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için yüzde 15 teminat karşılığında tedbir kararı verdi. Mahkemenin belirttiği teminatı yatıran Kemal Gülman, böylelikle Feryal Gülman’ın yalıyı satma ihtimalini ortadan kaldırmış oldu.
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sevgisi
Yurtdışında top koşturarak göğsümüzü kabartan Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde ilginç bir alışverişe imza attı.
Fransa’nın Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, eylül başında oynanan Türkiye-Sırbistan maçı için bir araya geldiği Milan’lı Hakan Çalhanoğlu’na Acarkent’teki evini sattı.
Sezon başında Beşiktaş’tan Fransa’ya transfer olan Burak Yılmaz, eşi ve iki kızıyla Lille şehrine taşınmıştı. Çocuklarını orada okula yazdıran milli futbolcu, Acarkent’teki lüks villasını da satışa çıkarmıştı.
Ünlü işadamı İbrahim Tanrıverdi ve oğlu Berk Tanrıverdi arasındaki sular durulmuyor...
Ağustos ayında, ailesinin itirazlarına rağmen sevgilisi Ceylan Atınç’la evlenen Berk Tanrıverdi, babasının tepkisiyle karşılaşmıştı.
İddiaya göre aile, Atınç’ın oğullarından yaşça büyük ve bir çocuk sahibi olması nedeniyle bu evliliğe karşı çıkmıştı.
Ailesinin onay vermemesine rağmen Berk Tanrıverdi, teknede yapılan küçük bir törenle Ceylan Atınç’la evlendi.
Bu gizli nikâha çok sinirlenen İbrahim Tanrıverdi, duyduğuma göre oğlunun hem baba evine hem de şirkete girişini yasaklamış. Her türlü maddi desteği de kesen İbrahim Bey, böylece oğlunu “yanlış” olarak gördüğü evliliğinden vazgeçirmeye çalışıyormuş.
Babasının vetosu karşısında ne yapacağını şaşıran Berk Tanrıverdi ise yeni eşiyle birlikte kendisine ait olan Zincirlikuyu’daki evde yaşamaya başlamış.
Öte yandan moda sektörünün tanınmış isimleri arasında yer alan Ceylan Atınç’ın geçtiğimiz günlerde ünlü bir moda dergisiyle iş görüşmesi yaptığı gelen haberler arasında.
Şimdiki gençler hatırlamaz ama bir zamanlar “Prestij Müzik Ailesi” diye bir şey vardı! Merhum Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu şirket, şimdinin müzik devleri Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan’ı zirveye çıkarmıştı. O dönem aynı sahneyi paylaşan üçlü, şirketin iflasıyla ayrı yollara gitmişti. Sonrasında ise Mahsun Kırmızıgül ve Alişan büyük bir kavgaya tutuşmuş, magazin programları aracılığıyla birbirleri hakkında çeşitli iddialarda bulunmuşlardı. Bu kavga üzerinden tam 20 yıl geçti ve ikili bu süre zarfında hiç bir araya gelmedi!
“BÖYLE GÜNDE KÜSLÜK OLMAZ”
Ta ki geçtiğimiz haziran ayına kadar! Eşi Buse Hanım ve iki yaşındaki oğlu Burak’la İstanbul’dan İzmir’e giderken otoyolda büyük bir kaza geçiren Alişan, ölümden döndü. Manisa’da geçirdikleri kaza sonrası evlerine geri dönen aile, yakınlarının geçmiş olsun ziyaretleriyle teselli buldu.
Geçmiş olsun ziyaretine giden isimlerden biri de Mahsun Kırmızıgül’müş! Ünlü sanatçı, kazayı duyar duymaz ortak dostları olan cemiyetin önde gelen isimlerinden Nadire İçkale’nin oğlu iş insanı Ozan İçkale’nin “böyle günde küslük olmaz” demesiyle, İçkale ile birlikte Alişan’ın evine geçmiş olsun ziyaretine gitmiş.
Hamdi Akın’a torun müjdesi haberiyle Pelin Akın-Cem Baver Özalp çiftinin bebek beklediğini ilk defa bu köşede sizlere duyurmuştum. Bebeğin doğduğu haberini vermek de yine bana nasip oldu.
2016 yılında yapılan düğün töreniyle hayatlarını birleştiren Martaş Otomotiv’in genç yöneticisi Cem Baver Özalp ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, evliliklerini bir bebekle taçlandırdı.
Maslak’taki özel bir hastanede doğum yapan Pelin Hanım, 3 kilo 450 gram ağırlığında dünyaya gelen oğlunun adını Kerim koydu.
Hamdi Akın
Doğum sonrası aile yakınları haricinde kimseyi hastaneye kabul etmeyen çift, bebek görmeye gelmek isteyen dostlarından biraz sabretmelerini rica etti.
Çağatay Ulusoy, yalnızca oyunculuk kariyerinde değil, ticaret hayatında da doğru adımlar atıyor. Geçen yıl Amerika’da bir şirket kuran Ulusoy, soğuk çay üretmeye başlamıştı.
Los Angeles’ta yaşayan iki arkadaşıyla ortak olan oyuncu, 1 milyon dolarlık yatırımla “Teakina” markasını kurmuştu.
Rize’den gelen çaylarla Amerika’da oldukça popüler bir içecek olan soğuk çay yapan ortaklar, Los Angeles’taki tesislerinde seri üretime geçti.
Ünlü market zincirlerinin raflarına giren ve şişesi 4 dolardan satışa sunulan “Teakina”, şekersiz, sıfır kalorili ve organik oluşuyla kısa sürede büyük beğeni kazandı.
“Baba” jest
Geçtiğimiz temmuz ayında üç çocuğunun annesi Hande Demir’le evliliğini noktalayan Erdinç Acar, gönlünü Duygu Bal’a kaptırmış! Eski milli voleybolcu ve model Duygu Bal’la yaklaşık 1 aydır birlikte olan Acar’ın çok mutlu olduğu gelen haberler arasında.
Şu sıralar yeni sevgilisiyle Çeşme’de tatil yapan Erdinç Bey, ilişkisini şimdilik gizli tutmak istiyormuş. Hande Demir de boşandıktan sonra İzmirli işadamı Cevdet Taşçeken’le ilişki yaşamaya başlamıştı.
Faruk Tuncel’in
Başrolü Jessica May’le paylaştığı “Maria ile Mustafa” dizisinin çekimleri için uzun süredir Kapadokya’da bulunan Hilmi Cem, buraya yatırım yapmaya karar verdi. Konak satın alan genç oyuncu, 12 odalı bir butik otel açmak için kolları sıvadı. Çekimlerden arta kalan zamanını bu işe ayıran İntepe, tutkuyla bağlandığı Kapadokya’ya yerleşecek gibi görünüyor...
Uraz’dan “Müslüm Baba” sürprizi
19 Eylül’de Vadi Açıkhava’da yapılacak “Murathan Mungan Şarkıları-Senfonik” konserine sürpriz bir isim daha eklendi! Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, yıldızlarla dolu konserde sahneye çıkarak daha önce Müslüm Gürses’in seslendirdiği bir şarkıyla sürpriz yapacak.
“Maskeli Balo”, “Telli Telli”, “Eskiden”, “Aşk Tesadüfleri Sever”, “Olmasa Mektubun” gibi ezbere bilinen Murathan Mungan imzalı şarkılar, senfonik düzenlemelerle dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yeni Türkü’nün solisti Derya Köroğlu ve Kalben’in birlikte sahne alacakları projede, sanatçılara Alper Kömürcü yönetiminde 30 kişilik İstanbul Akademi Orkestrası eşlik edecek. Gecenin konuk sanatçıları ise Gülden Karaböcek ve Ceylan Ertem olacak. Şimdi konuk sanatçılara sürpriz bir isim daha eklendi. Son yılların en sevilen oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu da o gece sahneye çıkarak, daha önce Müslüm Gürses’in seslendirdiği bir Murathan Mungan şarkısını söyleyecek.
Enis Çiftçi evlendikten sonra gece hayatına veda etmişti. Ancak iş hayatında da evliliğinde de başarılı olamadı.
Daha sonra yurtdışına yerleşen Çiftçi, kış aylarını Tayland- Phuket ve Koh Samui’de, yaz aylarını da Türkiye’nin gözde tatil bölgeleri Bodrum ve Çeşme’de geçirmeye başladı.
Eski “hızlı” günlerine geri dönen 50’lik delikanlı, şimdilerde Melis adındaki 20 yaşındaki sevgilisiyle Çeşme’de gününü gün ediyor. Her gün farklı bir mekanda eğlenen çift, ilişkilerine yönelik tüm eleştirilere kulaklarını tıkayarak aşklarını yaşıyor.
Enis Çiftçi, Melis isimli kız arkadaşıyla Çeşme’de tatil yapıyor.
Aşkları doludizgin devam ediyor
Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök ile Başar Kozanoğlu’nun aşkları doludizgin devam ediyor.
Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu hep lüks otomobilleriyle ya da harcamalarıyla gündeme geliyor ama onu yakından tanıyanlar ne kadar hayırsever olduğunu da belirtiyor. “Sağ elin verdiğini, sol el bilmemeli” düsturuyla yaptığı hayırlardan bahsetmeyi sevmiyor Ağaoğlu. Ama bugüne kadar binlerce öğrenciye burs verdiği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla özellikle eşit eğitime ulaşamayan çocuklara yardım eli uzattığı biliniyor. Ağaoğlu, merhum babası Miktat Ağaoğlu adına sessiz sedasız yaptırdığı camiyi de yakında ibadete açacak.
HER ŞEYİYLE BİZZAT İLGİLENDİ
2013 yılında kaybettiği babası Miktat Ağaoğlu adına Maslak 1453’ün girişine bir cami yaptıran Ali Ağaoğlu, kendisi de inşaatçı olduğu için caminin yapımıyla birebir ilgilenmiş.
Mimarisinden iç dekorasyonuna kadar caminin her ayrıntısı için bizzat proje başına geçen Ağaoğlu, babasının adını yaşatma isteğiyle ortaya muazzam bir eser çıkarmış.
İki çocuğu olan Burcu ve Emre Ziyal çiftinin 2 aydır ayrı yaşadığını öğrendim. Burcu Hanım’ın evi terk ederek yakın arkadaşı Sıla Doğu’nun Çeşme’deki yazlığına gittiği iddia ediliyor.
Yaz boyunca İstanbul’a gelmeyen Burcu Hanım’ın çocuklarını da görmediği söyleniyor. Çiftin 4 ve 2 yaşındaki kızlarının babaannelerinin yanında, Bodrum’da olduğu da gelen haberler arasında.
Avukat oldu
Eski futbolcu Sinan Engin ve Ayşe Engin’in kızları Elif Engin, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
Okulunu dereceyle bitiren Elif, duyduğuma göre birçok avukatlık bürosundan teklif almış. Hem eğitimine devam etmeyi hem de çalışmayı hedefleyen Engin, şimdilerde gelen teklifleri değerlendiriyormuş.
2012 yılında ilk kızı Emine’yi, 2013’te de ikinci kızı Ela’yı kucaklarına alan çiftin gönlünden bu kez erkek bebek geçiyor. Ama henüz hamileliğinin başında olan Yasemin Özilhan, “Her şeyden önce sağlıklı olsun” temennisinde bulunuyor. Ben de bu temenniye katılıyor ve sağlıkla bebeklerini kucaklarına almalarını diliyorum.
8 yabancı galeri “ok” dedi bile!
Bu yıl 15’inci yaşını kutlayan Contemporary İstanbul’dan da haberler var! Eylül yerine aralık ayında düzenlenecek fuar, 1 hafta sürecek.
Mudo’nun patronu Mustafa Taviloğlu’nun “ikiz dedesi” olacağı müjdesini, ağustos başında ilk kez ben duyurmuştum hatırlarsanız. 2016 yılında New York’ta tasarımcı Hande Çokrak’la evlenen oğlu Ömer Taviloğlu’nun ikiz erkek bebek babası olacağını yazmıştım.
Hande Taviloğlu, bebeklerini 10 gün önce Maslak’taki özel bir hastanede dünyaya getirmiş.
Ancak ikizler, 32’nci haftada doğdukları için kuvöze alınmış.
Prematüre doğan oğullarını hastanede bırakıp taburcu olan Hande Hanım, eşi Ömer Bey’le her gün hastaneye giderek hem süt veriyor hem de bebekleriyle olabildiği kadar çok vakit geçiriyor.
Geçtiğimiz günlerde hastane dönüşü yemek yemek için Zorlu Center’a uğrayan çift, bebekleriyle vakit geçirdikleri için heyecanlıydı ama bir yandan da onları hastane bırakmanın burukluğunu yaşıyordu.
Ömer Bey, sık sık eşinin elini tutup onu teselli etti.
Bensu Soral, eşi Hakan Baş’la çıktığı tekne tatili sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağı kayan güzel oyuncu, omzunun üstüne düştü.
Eşinin hemen hastaneye kaldırdığı Soral’ı omzunda yırtık tespit edildi. Bunun üzerine çift, tatillerini yarıda keserek İstanbul’a döndü. Maslak Acıbadem Hastanesi’ne yatan Bensu Soral’ın omzundaki yırtık artroskopik ameliyatla dikildi. Bu hafta fizik tedaviye başlayan Bensu Hanım, 10 gün içinde normal hayatına dönecek. Allah korumuş diyorum, çok geçmiş olsun...
Yılın işbirliği
Duyduğuma göre Derin Mermerci, 2020 sonbahar-kış sezonu için Boyner’le anlaşma yapmış. Pandemi dönemini verimli geçiren Derin Hanım, markası DM ile ‘denim’in başrol oyuncusu olduğu bir koleksiyon hazırlamış.
Sevgilisi sosyetenin ünlü ismi çıktı
Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil önceki gün bir mekan çıkışı yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi. Herkes “babası hastayken o geziyor” şeklindeki haberlere odaklanmışken, ben size yeni sevgilisinin kim olduğunu söyleyeyim...
Yasmin’in birlikte görüntülendiği erkek, iş dünyasının tanınmış ismi sanayici Cezmi Mutlu’nun oğlu Kerem Can Mutlu. Zeynep ve Mehmet Mutlu’nun küçük kardeşleri olan Kerem Can Bey, 26 yaşında ve Londra’da aşçılık okuyor.
Müzikle ilgilenen ve DJ’lik de yapan Kerem Can Mutlu ile Yasmin Erbil, bir süre önce ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışmış. Mutlu Ailesi’nin de bu ilişkiyi desteklediğini ve Yasmin’i çok sevdiğini öğrendim.
Mehmet Ali Erbil’in üç çocuğunun babalarına ne kadar düşkün olduğu ve ünlü şovmenin hastalığı sırasında büyük üzüntüler yaşadığı herkes tarafından biliniyor. Bırakın da Yasmin Erbil arada bir bu sıkıntılardan uzaklaşsın ve her genç kız gibi hayatın keyfini çıkarsın!
Para bitince dansçılar
“evinde” kaldı
İlginç şarkıları ve yorumlarıyla her dönem dikkatleri üzerine çekmeyi bilen “Uzaylı” lakaplı şarkıcı Mustafa Topaloğlu’nun başı dansçılarıyla dertte!
Topaloğlu’nun son şarkısı “Ya Herro Ya Merro”ya Afrikalı dansçılarla çektiği klip gündem olmuştu.
Söz ve müziği kendisine ait şarkıya ilginç bir klip çekmek isteyen sanatçı, Afrika’dan getirttiği siyahi dansçılarla kamera karşısına geçmiş ve klip büyük ilgi görmüştü.
Dansçıları İstanbul’daki bir otele yerleştiren sanatçı, koronavirüs nedeniyle Afrika’ya uçuşların iptal olmasıyla zor günler yaşamaya başlamış. Onları uzun süre otelde konaklatan Topaloğlu, otele para yetiştiremeyince çözümü dansçıları evine çağırmakta bulmuş.
Şimdi Afrikalı dansçılarla birlikte yaşayan sanatçının bir kliple başlayan bu macerası bakalım nasıl sonuçlanacak...
Genç tasarımcılara ödül
Genç mücevher tasarımcılarına seslerini duyurabilecekleri bir platform yaratma hedefiyle yola çıkan Mevaris’in düzenlediği “İyiliğin Mücevherleri” isimli tasarım yarışmasının kazananları belli oldu.
Ödül töreni, Fatoş Altınbaş’ın kreatif direktörlüğünü yaptığı Mevaris’in ev sahipliğinde Soho House’da düzenlendi. Gecede genç tasarımcılar ödüllerini ünlü jüri üyelerinden aldı.
Yarışmada Hakan Yıldırım, Ece Sükan, Kapalıçarşı’nın en büyük kuyum ustalarından Sebu Susmak, Belçim Bilgin, Doç. Dr. Berna Karaçalı gibi alanında başarılı işlere imza atmış ünlü jüri üyelerinin oylarıyla; Onur Parlakkılıç birinci, Oya Cevizkaya ikinci ve Berfu Şahintürk de üçüncü oldu. Yarışma, gençlere para ödülünün yanı sıra dünyaya açılma fırsatı da sundu.
Tişört tasarımına
farklı yorum
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Emir Tamer’in eşi Ayça Tamer tişört işine girdi. Tamer’in uzun zamandır üzerinde çalıştığı tişört koleksiyonu, önümüzdeki günlerde satışa çıkacak. Önce web sitesinde satılacak olan özel koleksiyon, 2021 yılında da marka mağazalarda müşteriyle buluşacak. Ayça Tamer’in hazırladığı ilk koleksiyon, burçların farklı yorumlanmış sembollerinden oluşuyor. Yolu açık olsun...
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