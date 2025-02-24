Sevgililerin Monako hayali

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Aldığım bilgilere göre, yemek kitabı yazarı ve gastronomi danışmanı olan Natali Yarcan, burada bir restoran açma hayalini gerçekleştirmek için araştırmalar yapmış. Çift hem restoranları incelemiş hem de bu süreçte yaşayabilecekleri evleri gezmişler. Gönüllerine göre bir yer bulamayan ikili, ev tutmadan geri dönmüş ama yeniden gitmek için planlar yapılmış bile!





Öte yandan, Çelikkol daha önce kendisine yöneltilen “Evlilik olabilir mi?” sorusuna, “Tabii ki, Natali Hanım’a aşığım. Âşık olmadan bir ilişki yaşanmaz. Evlilik güzel bir şey, neden olmasın?” yanıtını vermişti. Açıkçası, bu açıklamayla birleştirince, çiftin Monako’daki planlarının sadece iş değil, aynı zamanda yeni bir hayat kurma isteğiyle de bağlantılı olabileceğini düşündüm... İkilinin Monako’daki bu adımları bende merak uyandırdı; haberleri takip ediyor olacağım!

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Baba olmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz aralık ayında sürpriz bir nikâhla Ece Çelik ile dünyaevine giren başarılı oyuncu Burak Çelik, baba olacağını öğrendi.

Ece Çelik’in iki aylık hamile olduğu öğrenilirken, çift bu mutlu haberi yakın arkadaşları ve aileleriyle özel bir video çalışmasıyla paylaşmaya karar vermiş. Hatta Ece Hanım, Burak Çelik’e bu güzel haberi verirken çekilen anları özel bir videoya dönüştürmüş. Mutlu çift, heyecanlarını şimdi tüm sevenleriyle paylaşmaya hazırlanırken, ben de çifti tebrik ediyorum...

Milano’da özel kutlama

Türk niş parfüm markası Nishane, Milano’daki özel bir davetle uluslararası başarısını kutladı.

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Etkinliğe, ‘Gossip Girl’ dizisinin yıldızları Ed Westwick ve Kelly Rutherford da katılarak marka sahipleri Mert Güzel ve Murat Katran ile birlikte bu özel anı paylaştı. Gecenin organizasyonunda Mert Vidinli ve Benan Terzioğlu da yer alırken, davet, moda ve lüks dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi. Nishane’nin küresel çapta büyüyen etkisi, Milano’daki bu özel etkinlikle taçlandırıldı.

Cidde’de sanat buluşması

Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nezdindeki Daimi Temsilciliği’nin 10. kuruluş yıldönümü, 20 Şubat’ta Cidde’de sanatçı İsmail Acar’ın “İslam Sevgisi” temalı resim sergisiyle kutlandı.

Hayy Jameel Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, İslam kültürünü estetikle buluşturarak büyük ilgi topladı. Türkiye’nin İİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz ve eşi Aslı Uraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa, İİT Genel Sekreter Yardımcıları Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve Büyükelçi Samir Bakr Diab başta olmak üzere iş dünyasından ve diplomatik çevrelerden yaklaşık 100 davetli katıldı.

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