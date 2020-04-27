Serenay’ın tasarımcısı korona oldu

Serenay Sarıkaya, tasarımcısı Merve Üründül’e koronavirüs teşhisi konulmasıyla sarsıldı. Üründül’ün tedavisinin iyi sonuç vermesi ise ünlü oyuncuya rahat bir nefes aldırdı.
Giyim stiliyle her daim beğeni toplayan Serenay Sarıkaya’nın tasarımcısı olarak adını duyuran Merve Üründül, koronavirüse yakalandı.
Ünlü oyuncu, Merarica markasının tasarımcısı Üründül’e teşhis konduğunu öğrenince büyük şok yaşamış.
İş dışında da sık sık Üründül’le bir araya gelen Sarıkaya hem üzülmüş hem de korkmuştu. Öte yandan işadamı Ömer Üründül’ün gelini olan Merve Üründül hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olmuş. Evinde tedavisi devam eden Üründül’ün sağlık durumunun iyiye gitmesi Sarıkaya’ya rahat bir nefes aldırmış.
Kadir İnanır’ın yeğeni
Merve Üründül’ün markası ‘Merarica’ ismini, genç tasarımcının kızlık soyadı Merve Arıca’dan alıyor.
Serenay Sarıkaya’nın yanı sıra Gülşen, Çağla Şıkel, Büşra Develi gibi birçok ünlü ismi giydiren Merve Hanım, 3 yıl önce kaybettiğimiz ünlü teknik adam Erdoğan Arıca’nın kızı. Levent İnanır ve Soner Arıca’nın yeğeni olan Üründül’ün büyük dayısı da Kadir İnanır... Paris’te moda tasarımı eğitimi alan Merve Üründül, dünyanın en büyük modaevlerinden Givenchy’de çalışarak haute couture konusunda ustalaşmış. Ben de bu vesileyle Merve Üründül’e ‘geçmiş olsun’ diyorum.
İspanyol gelinin acı günü
Vakko’nun ortaklarından Ediz Elhadef’in İspanyol eşi Gabriela Palatchi, büyükannesini kaybetti.
Dünyaca ünlü gelinlik markası Pronovias’ın genç patroniçesinin İspanya’da yaşayan büyükannesi Maria Teresa Torrededia Homs, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Gabriela Palatchi ölüm haberini, 84 yaşındaki büyükannesi ve dokuz kuzeniyle birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabında yayınlayarak duyurdu. Torunlarına çok düşkün olan Maria Teresa Torrededia Homs, her ay onları verdiği yemek davetlerinde ağırlıyordu.
Hastalığı yendi
Kosifler Grup’un genç yöneticisi Hilal Kosif Piles’in İspanyol kayınpederi Tarsilo Piles’in koronavirüse yakalandığını 22 Nisan’daki köşemde duyurmuştum.
Valencia Spor Kulübü Vakfı’nın eski başkanı olan Tarsilo Piles, İspanya’yı sarsan Covid-19’dan nasibini almış, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Piles’ten iyi haber geldi. Yaklaşık 20 bin kişinin koronavirüsten dolayı vefat ettiği İspanya’da sağlığına kavuşan eski başkan şimdilerde evinde istirahat ediyor. Gelini Hilal Kosif ve oğlu Javier Piles, Tarsil Piles’in yanına gitmek için seyahat yasağı açılmasını beklerken, telefonla sağlık durumu hakkında sık sık bilgi alıyor.
Hilal Kosif, Tarsilo Piles’in oğlu Javier Piles ile 2016 yılında Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğünle evlenmişti. Carlos ve Lucas adında iki oğlu olan çift, hayatlarını İstanbul’da sürdürüyor.
Ailesini özledi
Koronavirüs salgını nedeniyle karantina süresi uzadıkça, özlemler de artıyor. Geçtiğimiz gün konuştuğum Hacı Sabancı da ailesine olan özlemini dile getirdi. Karantina günlerini kendi evinde izole bir şekilde geçiren genç işadamı, en çok ailesiyle vakit geçirmeyi, onlara sarılmayı özlediğini söyledi. Karantina biter bitmez ilk iş olarak aile büyüklerini ziyaret edeceğini belirten Hacı Sabancı; annesi Arzu Hanım, babası Ömer Bey ve babaannesi Özcan Hanım’a sarılmayı iple çektiğini anlattı.
Serenay’ın tasarımcısı korona oldu
Serenay Sarıkaya, tasarımcısı Merve Üründül’e koronavirüs teşhisi konulmasıyla sarsıldı. Üründül’ün tedavisinin iyi sonuç vermesi ise ünlü oyuncuya rahat bir nefes aldırdı.
Giyim stiliyle her daim beğeni toplayan Serenay Sarıkaya’nın tasarımcısı olarak adını duyuran Merve Üründül, koronavirüse yakalandı.
Ünlü oyuncu, Merarica markasının tasarımcısı Üründül’e teşhis konduğunu öğrenince büyük şok yaşamış.
İş dışında da sık sık Üründül’le bir araya gelen Sarıkaya hem üzülmüş hem de korkmuştu. Öte yandan işadamı Ömer Üründül’ün gelini olan Merve Üründül hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olmuş. Evinde tedavisi devam eden Üründül’ün sağlık durumunun iyiye gitmesi Sarıkaya’ya rahat bir nefes aldırmış.
Kadir İnanır’ın yeğeni
Merve Üründül’ün markası ‘Merarica’ ismini, genç tasarımcının kızlık soyadı Merve Arıca’dan alıyor.
Serenay Sarıkaya’nın yanı sıra Gülşen, Çağla Şıkel, Büşra Develi gibi birçok ünlü ismi giydiren Merve Hanım, 3 yıl önce kaybettiğimiz ünlü teknik adam Erdoğan Arıca’nın kızı. Levent İnanır ve Soner Arıca’nın yeğeni olan Üründül’ün büyük dayısı da Kadir İnanır... Paris’te moda tasarımı eğitimi alan Merve Üründül, dünyanın en büyük modaevlerinden Givenchy’de çalışarak haute couture konusunda ustalaşmış. Ben de bu vesileyle Merve Üründül’e ‘geçmiş olsun’ diyorum.
İspanyol gelinin acı günü
Vakko’nun ortaklarından Ediz Elhadef’in İspanyol eşi Gabriela Palatchi, büyükannesini kaybetti.
Dünyaca ünlü gelinlik markası Pronovias’ın genç patroniçesinin İspanya’da yaşayan büyükannesi Maria Teresa Torrededia Homs, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Gabriela Palatchi ölüm haberini, 84 yaşındaki büyükannesi ve dokuz kuzeniyle birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabında yayınlayarak duyurdu. Torunlarına çok düşkün olan Maria Teresa Torrededia Homs, her ay onları verdiği yemek davetlerinde ağırlıyordu.
Hastalığı yendi
Kosifler Grup’un genç yöneticisi Hilal Kosif Piles’in İspanyol kayınpederi Tarsilo Piles’in koronavirüse yakalandığını 22 Nisan’daki köşemde duyurmuştum.
Valencia Spor Kulübü Vakfı’nın eski başkanı olan Tarsilo Piles, İspanya’yı sarsan Covid-19’dan nasibini almış, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Piles’ten iyi haber geldi. Yaklaşık 20 bin kişinin koronavirüsten dolayı vefat ettiği İspanya’da sağlığına kavuşan eski başkan şimdilerde evinde istirahat ediyor. Gelini Hilal Kosif ve oğlu Javier Piles, Tarsil Piles’in yanına gitmek için seyahat yasağı açılmasını beklerken, telefonla sağlık durumu hakkında sık sık bilgi alıyor.
Hilal Kosif, Tarsilo Piles’in oğlu Javier Piles ile 2016 yılında Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğünle evlenmişti. Carlos ve Lucas adında iki oğlu olan çift, hayatlarını İstanbul’da sürdürüyor.
Ailesini özledi
Koronavirüs salgını nedeniyle karantina süresi uzadıkça, özlemler de artıyor. Geçtiğimiz gün konuştuğum Hacı Sabancı da ailesine olan özlemini dile getirdi. Karantina günlerini kendi evinde izole bir şekilde geçiren genç işadamı, en çok ailesiyle vakit geçirmeyi, onlara sarılmayı özlediğini söyledi. Karantina biter bitmez ilk iş olarak aile büyüklerini ziyaret edeceğini belirten Hacı Sabancı; annesi Arzu Hanım, babası Ömer Bey ve babaannesi Özcan Hanım’a sarılmayı iple çektiğini anlattı.