Şener Şen’in gençlik sırrı: Erzincan kahvaltısı!

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Geçtiğimiz günlerde Şişli’de kahvaltı yaparken görülen Şener Şen, adeta kahvaltı sofrasıyla göz doldurdu. Şen’in kahvaltı menüsünde; kavurmalı yumurta, bal-kaymak, tandır gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra patates kızartması da vardı.

Usta oyuncu, efsane dizisi “İkinci Bahar”da bir kebapçıyı canlandırmıştı, “Zengin Mutfağı” isimli tiyatro oyununda da aşçı rolünde... Ama belli ki, yaşıtlarında sıkça görülen beslenmeye bağlı hastalıklardan uzak durmayı başarmış görünüyor.





Sanat dünyasındaki başarılarının yanı sıra dinçliğiyle de örnek olan Şener Şen’e ben de koca bir “Maşallah” demek istiyorum... Demek ki, doğal ve yöresel tatlarla dolu bir kahvaltı, uzun ve sağlıklı bir hayat için önemli bir adım. Şener Şen’in enerjisi bize bunu açıkça gösteriyor.

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Cemiyet hayatı tatil modunda

Geçtiğimiz hafta okulların tatil olmasıyla iş dünyası ve cemiyet hayatı da tatil moduna geçti. Ünlü isimler, keyifli tatil anlarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın’ın eşi Emel Ayaydın, Londra’da eğitim gören kızı Yağmur Ayaydın ile hasret giderdi. Regent’s Üniversitesi’nde Global Management okuyan Yağmur, annesiyle şehirde eğlenceli vakit geçirdi.

Ümit ve Cem Boyner, güneşli havayı fırsat bilerek Ayvalık kırsalında keyifli bir gezi yaptı. Cem Boyner, eşini “Peru’lu bir lama çobanı” olarak nitelendirdiği esprili bir paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

Eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ailesiyle birlikte İtalya’yı gezdi. Şehri adım adım keşfeden aile, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kosifler Oto’nun patronu Selim Kosif ise oğlu Kaan ile Londra’da tatilin tadını çıkardı. Chelsea-Arsenal maçını izleyen baba-oğul, eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaştı.

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25. yılını kutluyor

Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği, riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştirerek 25 yıldır umut ışığı olmaya devam ediyor.

Dernek, 22 Kasım’da The Peninsula Istanbul’da Alarko Holding’in ana sponsorluğunda düzenleyeceği gala gecesiyle bu özel yılını kutlayacak. Burcu Esmersoy ve Kaan Sekban’ın sunumuyla gerçekleşecek gecede Nil Karaibrahimgil ile ENBE Orkestrası sahne alacak. Gala gecesinden elde edilecek bağışlarla 70 çocuğun hayali gerçeğe dönüşecek. Dernek elçileri Alina Boz ve Kerem Bürsin de katılacak.

Enerjik ikiliden yemek ve futbol şovu!

Spor spikeri Damla Uğurtürk ve şef Yağız İzgül, sosyal medyada yaptıkları yayınlarla izleyicilerin kalbini kazandı. Alışılmışın dışında bir konsept sunan ikili, kadınların futbol konuştuğu, erkeklerin ise yemek tarifleri verdiği yayınlarıyla büyük ilgi görüyor. Lezzetli tarifler ve keyifli sohbetleriyle dikkat çeken Uğurtürk ve İzgül, izleyicilerin favorisi haline geldi. Ben de uzun zamandır sektörde böylesine uyumlu bir ikili görmedim açıkçası, enerjileri gerçekten dikkat çekiyor. Çok yakında reklam projelerinde de bu ikiliyi görecekmişiz gibi geliyor...

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