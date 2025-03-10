Şehir hayatından kaçtı

Haberin Devamı

Öğrendiğime göre İzmir’de bir çiftlik satın alan Şahin, eşi Sedat Arpalık ve köpeğiyle birlikte her fırsatta şehrin stresinden uzaklaşarak soluğu İzmir’de alıyor.





Ancak ünlü sanatçı İstanbul’u tamamen terk etmiş değil. Bu sezon ‘O Ses Türkiye’nin yeni jürisi olan Melike Şahin, program çekimleri, konserler ve projeler için geldiğinde İstanbul’daki evinde kalmaya devam ediyor.





Zeynep Bastık, Hayko Cepkin, Aslıhan Gürbüz, İclal Aydın derken, sanat dünyasında doğaya kaçış modası hızla yayılmaya devam ediyor… Artık Melike Şahin de sakin bir yaşamın tadını çıkaran ünlüler arasına katıldı. Çiftlik hayatının ona yeni şarkılar için ilham kaynağı olacağı kesin!

Haberin Devamı

İstanbul’a hayran

Fenerbahçe’den Hull City’ye transfer olan Lincoln Henrique’in üvey kızı Milene Müller, Pause Dergisi için Ahu Çağdaş’a verdiği röportajda hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Babası sayesinde sıkı bir Fenerbahçeli olan Milene, futbol tutkusuyla sosyal medya fenomeni haline geldi. Babasının İngiltere’ye transfer olmasıyla hayatı artık kendi ülkesi Brezilya, İstanbul ve İngiltere arasında geçiyor. Moda ve futbolun hayatının büyük bir parçası olduğunu belirten Milene, tüm parasını futbol formalarına harcadığını itiraf etti. Futbol içerikleriyle sosyal medyada büyük ilgi gören Müller, spor ve moda tutkusu ile takipçilerine ilham vermeye devam ediyor.

Kadın liderlerden 8 Mart mesajı

8 Mart’ta iş dünyasının güçlü kadınları önemli mesajlar verdi. Pınar Eczacıbaşı, kadınların ekonomik özgürlüğünün çağdaş bir toplum için şart olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’de kadının bulunduğu yer içler acısı. Kız çocuklarının iyi eğitim alması şart” dedi. Kadınlara cesur olmaları gerektiğini söyleyen Eczacıbaşı, “İyi fikir her zaman destek bulur” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı



Dilek Sabancı - Pınar Eczacıbaşı - Emine Sabancı Kamışlı



Dilek Sabancı, Viyana’daki Women Power Day panelinde yaptığı konuşmada, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kapanması için 131 yıla daha ihtiyaç olduğunu belirtti. Engellerin azimle aşılabileceğini vurgulayan Sabancı, “Hiçbir zaman yılmadım, benim gibi mücadele eden insanlara örnek olmalıyım” diye ekledi.

Emine Sabancı Kamışlı ise gençlerin desteklenmesinin toplumsal kalkınma için kritik olduğunu belirterek, “Gençlere yapılan yatırım, topluma yatırımdır” dedi. Esas Sosyal aracılığıyla genç istihdamına destek veren Kamışlı, kadınların iş hayatında daha güçlü yer alması gerektiğini söyledi.

Dostlarıyla hasret giderdiler

Haberin Devamı





Cemiyet hayatının ünlü çifti Begüm ve Adnan Şen, yaşadıkları Los Angeles’tan Türkiye’ye geldi. İstanbul’a ayak basar basmaz yakın dostlarıyla buluşan çift, hasret gidermeyi ihmal etmedi. Şen çifti, ilk olarak Merva Ulusoy Bilginer ve eşi Cem Bilginer ile bir araya gelerek keyifli bir akşam yemeği yedi. Uzun süredir yurt dışında yaşayan çift, İstanbul’un özlenen atmosferinde dostlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.