Şef Danilo boşanıyor

Tüm markaları peşinden koşturan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL karşılığında Akbank’ın yüzü oldu! Geçtiğimiz hafta ilk reklam filmini çeken güzel oyuncu, iki farklı filmle ekranlarda olacak.

Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ, İlker Ayrık, Selami Şahin gibi ünlü isimlerle çalışan Akbank, bu kez son yılların popüler oyuncusu Serenay Sarıkaya ile anlaştı. İddialara göre 7 milyon TL karşılığında Akbank’ın yüzü olan Sarıkaya, iki farklı reklam filmiyle ekranlarda olacak.



Geçtiğimiz hafta İzmit’te ilk reklam filminin çekimlerine katılan güzel oyuncunun nasıl bir senaryoyla ekranlarda olacağı sır gibi saklanıyor. Komedyen Feyyaz Yiğit’in rol aldığı kampanyaya dahil mi olacak, yoksa yeni bir kampanyanın yüzü mü olacak, onu hep birlikte göreceğiz…

İstanbul’a döndü

Zorlu Center’da, Beymen Mağazalar Direktörü Ayten Danışman’la karşılaştım. Bütün yazı Bodrum’da geçiren Danışman, burada Beymen adına ekip arkadaşlarıyla birlikte tam beş mağaza açmıştı. Yalıkavak Marina, Mandarin Oriental ve Kaplankaya Beymen POP UP mağazalarının yanı sıra Valentino ve Balmain’in butik mağazalarının açılış süreçlerini yöneten Ayten Hanım, herkes Bodrum’da tatil yaparken bir mağazadan diğerine koşmuştu. Bodrum’daki işlerini bitiren Danışman, gönül rahatlığıyla İstanbul’daki işlerinin başına dönmüş.

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