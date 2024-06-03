Şaşırtan istek!

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Hollywood’da bu aslında bilinen bir taktiktir. Bazı isimler, medyanın dikkatini çekmek için korumayla dolaşır, ‘sahte’ hayranların ilgisinden bunalmış gibi davranır ve bu şekilde imajlarını güçlendirirler. Türkiye’de buna benzer çok şey oluyor tabii ki. Ancak geçtiğimiz günlerde kulağıma gelen bir haber, beni bir hayli şaşırttı.





Biliyorsunuz, ünlüler akın akın Yunanistan’a gidiyor ev almaya. Yalın da bu kervana katılanlardan olmuş. Bir emlak şirketiyle bağlantıya geçen şarkıcının iletişim ekibi, Yalın’a Atina’da koruma istemiş! Şarkıcının şehirde rahat rahat ev gezmek ve hayranlarının ilgisinden bunalmamak için güvenlik talebinde bulunması herkesi şaşırtmış.

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Çünkü Atina’ya Türkiye’den bir hayli ünlü isim gidiyor ve bugüne kadar hiçbirinin böyle bir talebi olmamış. Zaten Atina’da elini sallasan dünyaca ünlü bir isme çarpıyorsun ve kimse dönüp bakmıyor bile!

‘Hollywoodvari’ bu istek şaşırtsa da Yalın’a güvenlik ekibi ayarlanmış tabii ki! Hatırlarsanız şarkıcı 31 Mart seçimlerinde de oy kullanmaya korumasıyla giderek dikkatleri üzerine çekmişti.

Şehirden köye yolculuk

2016 yılında Alaçatı’da başlayan hikâyesini Maslak 1453’te devam ettiren Esnaf, İstanbul’da sezon finaliyle şehirden köye geçiş yapıyor.

1 Haziran’da İstanbul sezonunu kapatan ekip, yeni maceralara yelken açıyor. 14 Haziran Cuma günü Alaçatı’daki dokuzuncu sezonuna yeni yerinde, Marin Alaçatı’da denize sıfır konumda başlamaya hazırlanan Esnaf, yeni dekorasyonu ve çok özel sürprizleriyle kapılarını açacak. Bu yılki menüde de köklü değişiklikler var; geleneksel fiks menü konsepti, yenilikçi dokunuşlarla yeniden şekillenecek.

50’nci yaşa muhteşem kutlama

Sanat platformu İstanbul74’ün kurucusu Demet Müftüoğlu Eşeli, 50’nci yaşını 5 gün süren muhteşem bir etkinlikle kutladı.

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Eşi Alphan Eşeli ile birlikte dünyanın her yerinden dostlarını önce İstanbul’da ağırlayan Demet Hanım, ardından konuklarını Göcek’e götürdü. Sanat dünyasının ünlü isimlerini Türkiye’de ağırlamak için sıra dışı bir program yapan çift, konuklarını tarihi Halas yatında misafir ederek muhteşem bir deneyime imza attı. Yabancı konuklar, yaptıkları paylaşımlarla Türkiye’yi öve öve bitirememiş adeta...

Okuldan mezun oldu!

Gedik Üniversitesi programı olan “Wellbeing Uzmanlığı” eğitimi mezunları üniversite diplomalarını aldı. Gedik Üniversitesi Dekanı ve bölüm öğretmeni Ebru Şinik’in açılış konuşmasıyla başlayan törende mezunlar kep giydi.

Kep giyenler arasında cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Mine Kalpakçıoğlu da vardı. Kalpakçıoğlu, “Yıllar sonra tekrar üniversite ortamında olmak ve ilgi duyduğum konularda bilgiler edinmek müthiş bir deneyim oldu. Wellbeing, sağlıklı beslenme, egzersiz her zaman ilgi alanım olup hayatımda yer aldı; hatta VIVAMAYR Maria Wörth gibi tamamen bu konularda çalışan danışmanlık verdiğim müşterilerim oldu ve hâlâ var. Bu eğitimin işime de pozitif etkisi olacağına inanıyorum” dedi.