×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet ÜstündağSarsıcı bir yolculuk
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Sarsıcı bir yolculuk

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Özcan Alper’in yeni filmi “Erken Kış”, 28 Kasım’da vizyona giriyor.

Haberin Devamı

Başrollerde Timuçin Esen ve Leyla Tanlar var. Hikâye, Ukrayna–Rusya savaşından kaçan genç bir kadının, Batum’da tanıştığı Türk bir aileye para karşılığı taşıyıcı annelik yapmayı kabul etmesiyle başlıyor.

Sarsıcı bir yolculuk

Bu karar hem genç kadının hem de ailenin hayatını altüst ediyor.
Antalya Altın Portakal’da ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü alan Leyla Tanlar, rolü için aylarca Gürcüce öğrenmiş.

Sarsıcı bir yolculuk

İstanbul’dan Batum’a uzanan yolculuk, bize sade bir gerçeği hatırlatıyor: Savaş ve göç en çok kadınları yaralıyor.
Leyla Tanlar da bu duyguyu öyle güçlü yansıtıyor ki...
Ödülünün hiç ama hiç şaşırtıcı olmadığını söyleyebilirim. Ayakta alkışlıyorum.

Haberin Devamı

Sarsıcı bir yolculuk

Minik Yasemin’e özel mutfak

Demet Sabancı Çetindoğan ve Cengiz Çetindoğan’ın kızları Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, geçtiğimiz yıl ilk bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Sarsıcı bir yolculuk

Şimdi öğrendiğime göre Pırıl Hanım ve eşi Gökhan Kokuludağ, minik Yasemin’in yemeğine büyük önem gösteriyormuş. Çift, bu nedenle evlerindeki mutfağın sadece kendileri için kullanılmasını istiyormuş. Evin özel aşçısı yalnızca aile için yemek hazırlarken, çalışan tüm personele ise anlaşmalı bir restorandan yemek geliyor.

Türk heykeli Giza’da ilgi odağı

Mısır’ın çağdaş sanat platformu Art D’Égypte’nin “Forever Is Now” serisinin beşinci edisyonu için bu yıl Türkiye’den Mert Ege Köse’yi davet etti.

Sarsıcı bir yolculuk

Haberin Devamı

Kamusal alandaki büyük ölçekli heykelleriyle tanınan sanatçı, Giza Piramitleri’nin önüne “The Shen” adlı anıtsal heykelini yerleştirdi. Sanatçının, Ayça Okay küratörlüğünde ürettiği eser, sosyal medyada büyük sükse yaparak ziyaretçi rekoru kırıyor. Yaklaşık 6 metre genişliğinde, 5 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre derinliğinde alüminyumdan üretilen heykel, 11 Aralık’a kadar Giza Piramitleri’nin muhteşem manzarasını modern sanatla buluşturmaya devam edecek.

Makyaj koleksiyonu çıktı

Türkiye’nin renkli kozmetik markası Pastel, Arzu Sabancı iş birliğiyle özel bir koleksiyon hazırladı.

Sarsıcı bir yolculuk

Pastel x Arzu Sabancı koleksiyonu, “ulaşılabilir lüks” anlayışını makyaj dünyasına taşırken, Sabancı koleksiyonun yaratım sürecini şöyle anlattı: “Benim için güzellik; sade ama özenli hissetmekle başlıyor. Bu koleksiyon, her kadının kendini iyi hissettiği o doğal anlardan ve yanında taşıdığı temel parçalardan ilham aldı.” Tebrikler...

Haberin Devamı

Klasiğe modern yorum

Başarılı sahne performanslarıyla tanınan Tunç Öz, yeni cover çalışmasıyla sevenleriyle buluştu.

Sarsıcı bir yolculuk

Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait, bir Erol Evgin klasiği olan “Ateşle Oynama”, Sooly Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı. Şarkının yeni düzenlemesi ise Coşkun Kıvılcım imzası taşıyor. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu olan sanatçı, şarkısının klibini ise Amsterdam’da Emir İpekçi yönetmenliğinde çekti. Yolu açık olsun...

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Özgür Özel ekibi: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamaz

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Herşeyi devlet yapamaz “Bir şey olmaz” anlayışı kalıcı bir…

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Yaşadığı rüya aslında kâbusuydu

 ELİF ZORLU TAPAN
ELİF ZORLU TAPAN

Suriye diken üstünde

 FUAT BOL
FUAT BOL

Yaman günde yetiş Türkiye

 GÖKÇE AYTULU
GÖKÇE AYTULU
TÜM YAZARLARIMIZ