Sanayide işe başladı!

Kıvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde açtığı tamirhanede otomobil modifiye etmeye başladı.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hem doğa hem de otomobil tutkusuyla biliniyor. Öyle ki geniş bir otomobil ve motosiklet koleksiyonu olan Tatlıtuğ’un en büyük hobilerinden biri, araba modifiye etmekmiş.
Bu tutkusunun peşinden giden yakışıklı oyuncu, Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde bir tamirhane açmış. Burada modifiye işleriyle bizzat ilgilenen ünlü oyuncu, hem kendisi için farklı dönemlere ait otomobiller topluyormuş hem de yakın dostlarına yardımcı oluyormuş.
Bu arada Kıvanç Bey, koleksiyonuna bir “yakışıklı” daha eklemiş!
1970 model bir Chevrolet Monte Carlo satın alan Tatlıtuğ, tam bir klasik olan otomobile 500 bin TL ödemiş.
Tek başına dinlendi
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Zeynep Çarmıklı da Bodrum sezonunu açtı. İşadamı Osman Çarmıklı’yla evli olan Zeynep Hanım, geçtiğimiz gün Yalıkavak’taki bir otelin plajındaydı. Çarmıklı, karantina sonrası yakın dostlarıyla bir detoks kampına katılarak hem diyet yapıp fazla kilolarından kurtulmuş hem de arkadaşlarıyla hasret gidermişti.
Sonrasında Bodrum tatiline devam eden Zeynep Hanım, plajda tek başına deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.
Kas yapmış
4 ay birlikte olduğu işadamı Alan Hakko’dan geçen hafta ayrılan ünlü Burcu Esmersoy, dinlenmek için soluğu Marmaris’te aldı.
Hem karantina sürecinden sonra dostlarıyla bir araya gelmek hem de yeni sezon öncesi güzel bir tatil yapmak için D Maris’e giden Esmersoy, burada denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.
Tam bir spor tutkunu olan Burcu Hanım’ın leoparlı mayosuyla verdiği pozda kaslı kollarına gözüm takıldı. Kollarının böyle bir biçim alması için çok çalışmış olmalı.
Gösterdiği dirayet ve azim karşısında saygıyla eğiliyorum...
Doğum günü hediyesi tatil
Cemiyetin zarif isimlerinden Çağla Bostancı, kızı Lal’e hoş bir doğum günü sürprizi hazırlamış.
Bugün 14 yaşına giren Lal, okulların tatil olmasından bu yana teknelerine gitmek için sabırsızlanıyormuş.
Çağla Bostancı ve eşi işadamı Güven Bostancı da doğum günü sürprizi olarak kızlarını otomobille Göcek’e götürecekmiş. Her çocuk gibi 4 aydır ev karantinasında olan Lal, böylece çok özlediği deniz tatiline nihayet kavuşacak. Ben de Lal’in hem yeni yaşını kutluyor hem de şimdiden iyi tatiller diliyorum.
Sanayide işe başladı!
Kıvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde açtığı tamirhanede otomobil modifiye etmeye başladı.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hem doğa hem de otomobil tutkusuyla biliniyor. Öyle ki geniş bir otomobil ve motosiklet koleksiyonu olan Tatlıtuğ’un en büyük hobilerinden biri, araba modifiye etmekmiş.
Bu tutkusunun peşinden giden yakışıklı oyuncu, Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde bir tamirhane açmış. Burada modifiye işleriyle bizzat ilgilenen ünlü oyuncu, hem kendisi için farklı dönemlere ait otomobiller topluyormuş hem de yakın dostlarına yardımcı oluyormuş.
Bu arada Kıvanç Bey, koleksiyonuna bir “yakışıklı” daha eklemiş!
1970 model bir Chevrolet Monte Carlo satın alan Tatlıtuğ, tam bir klasik olan otomobile 500 bin TL ödemiş.
Tek başına dinlendi
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Zeynep Çarmıklı da Bodrum sezonunu açtı. İşadamı Osman Çarmıklı’yla evli olan Zeynep Hanım, geçtiğimiz gün Yalıkavak’taki bir otelin plajındaydı. Çarmıklı, karantina sonrası yakın dostlarıyla bir detoks kampına katılarak hem diyet yapıp fazla kilolarından kurtulmuş hem de arkadaşlarıyla hasret gidermişti.
Sonrasında Bodrum tatiline devam eden Zeynep Hanım, plajda tek başına deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.
Kas yapmış
4 ay birlikte olduğu işadamı Alan Hakko’dan geçen hafta ayrılan ünlü Burcu Esmersoy, dinlenmek için soluğu Marmaris’te aldı.
Hem karantina sürecinden sonra dostlarıyla bir araya gelmek hem de yeni sezon öncesi güzel bir tatil yapmak için D Maris’e giden Esmersoy, burada denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.
Tam bir spor tutkunu olan Burcu Hanım’ın leoparlı mayosuyla verdiği pozda kaslı kollarına gözüm takıldı. Kollarının böyle bir biçim alması için çok çalışmış olmalı.
Gösterdiği dirayet ve azim karşısında saygıyla eğiliyorum...
Doğum günü hediyesi tatil
Cemiyetin zarif isimlerinden Çağla Bostancı, kızı Lal’e hoş bir doğum günü sürprizi hazırlamış.
Bugün 14 yaşına giren Lal, okulların tatil olmasından bu yana teknelerine gitmek için sabırsızlanıyormuş.
Çağla Bostancı ve eşi işadamı Güven Bostancı da doğum günü sürprizi olarak kızlarını otomobille Göcek’e götürecekmiş. Her çocuk gibi 4 aydır ev karantinasında olan Lal, böylece çok özlediği deniz tatiline nihayet kavuşacak. Ben de Lal’in hem yeni yaşını kutluyor hem de şimdiden iyi tatiller diliyorum.