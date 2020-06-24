Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Mehmet Üstündağ>Sanayide işe başladı!
"Mehmet Üstündağ" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Mehmet Üstündağ" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Sanayide işe başladı!

24 Haziran 2020

Kıvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde açtığı tamirhanede otomobil modifiye etmeye başladı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hem doğa hem de otomobil tutkusuyla biliniyor. Öyle ki geniş bir otomobil ve motosiklet koleksiyonu olan Tatlıtuğ’un en büyük hobilerinden biri, araba modifiye etmekmiş.

Sanayide işe başladı

Bu tutkusunun peşinden giden yakışıklı oyuncu, Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde bir tamirhane açmış. Burada modifiye işleriyle bizzat ilgilenen ünlü oyuncu, hem kendisi için farklı dönemlere ait otomobiller topluyormuş hem de yakın dostlarına yardımcı oluyormuş.
Bu arada Kıvanç Bey, koleksiyonuna bir “yakışıklı” daha eklemiş!

Sanayide işe başladı

1970 model bir Chevrolet Monte Carlo satın alan Tatlıtuğ, tam bir klasik olan otomobile 500 bin TL ödemiş.

Tek başına dinlendi

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Zeynep Çarmıklı da Bodrum sezonunu açtı. İşadamı Osman Çarmıklı’yla evli olan Zeynep Hanım, geçtiğimiz gün Yalıkavak’taki bir otelin plajındaydı. Çarmıklı, karantina sonrası yakın dostlarıyla bir detoks kampına katılarak hem diyet yapıp fazla kilolarından kurtulmuş hem de arkadaşlarıyla hasret gidermişti.

Sanayide işe başladı

Sonrasında Bodrum tatiline devam eden Zeynep Hanım, plajda tek başına deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.

Kas yapmış

4 ay birlikte olduğu işadamı Alan Hakko’dan geçen hafta ayrılan ünlü Burcu Esmersoy, dinlenmek için soluğu Marmaris’te aldı.
Hem karantina sürecinden sonra dostlarıyla bir araya gelmek hem de yeni sezon öncesi güzel bir tatil yapmak için D Maris’e giden Esmersoy, burada denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Sanayide işe başladı

Tam bir spor tutkunu olan Burcu Hanım’ın leoparlı mayosuyla verdiği pozda kaslı kollarına gözüm takıldı. Kollarının böyle bir biçim alması için çok çalışmış olmalı.
Gösterdiği dirayet ve azim karşısında saygıyla eğiliyorum...

Doğum günü hediyesi tatil

Cemiyetin zarif isimlerinden Çağla Bostancı, kızı Lal’e hoş bir doğum günü sürprizi hazırlamış.
Bugün 14 yaşına giren Lal, okulların tatil olmasından bu yana teknelerine gitmek için sabırsızlanıyormuş.
Çağla Bostancı ve eşi işadamı Güven Bostancı da doğum günü sürprizi olarak kızlarını otomobille Göcek’e götürecekmiş. Her çocuk gibi 4 aydır ev karantinasında olan Lal, böylece çok özlediği deniz tatiline nihayet kavuşacak. Ben de Lal’in hem yeni yaşını kutluyor hem de şimdiden iyi tatiller diliyorum.

Sanayide işe başladı

X
Mehmet Üstündağ Mehmet ÜstündağTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Fikri Karayel’in düşler sokağıSerhat TekinFikri Karayel’in düşler sokağı23.06.2020
Plüton gezegeni sizlere içinizdeki iyiliğin gücüne inanmanızı ister.Aygül AydınPlüton gezegeni sizlere içinizdeki iyiliğin gücüne inanmanızı ister.23.06.2020
Devletine yalan söyleyeni söyleyin niye affedelimDeniz SİPAHİDevletine yalan söyleyeni söyleyin niye affedelim23.06.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.