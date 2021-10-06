Sanat tutkunları VIP davette buluştu

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye’de Tuğçe Demirbilek’le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu.
2012 yılında evlenen ve 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırmış. Birlikte yaşadıkları Etiler’deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler’de ayrı bir eve çıkmış.
Henüz boşanma davası açmayan ikili, temmuz ayında birlikte tatil yapmıştı. O günden beri sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin neden ayrıldığı şimdilik bilinmiyor. Ancak Tuğçe Demirbilek’in üst üste yaptığı “mesaj kaygılı” paylaşımlar, genç kadının kırgınlığını ortaya koyuyor.
Tuğçe Demirbilek’in 15 Eylül’de yaptığı “Benim post’larım herhangi birine işaret etmiyor. Ama ayakkabı sana uyuyorsa giyebilirsin Cinderella” yazan postuna, arkadaşlarından çok sayıda alkış emoji’si gelmişti.
Contemporary İstanbul başlıyor
Haliç’i eski ihtişamına kavuşturmaya hazırlanan Tersane İstanbul ve İstanbul’u 16 yıldır dünya sanat çevrelerinde başarıyla temsil eden Akbank’ın ana sponsorluğundaki Contemporary İstanbul, tarih ve çağdaş sanatın bir araya geleceği çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor.
2 ay önce çıktıkları Amerika tatilinde Özge Gürel’e sürpriz yaparak evlenme teklif eden Serkan Çayoğlu, “evet” yanıtıyla havalara uçtu.
Şu sıralar dizi çekimleri nedeniyle Kıbrıs’ta bulunan yakışıklı oyuncu, proje bitimiyle birlikte nişan yapacak.
Yaz aylarında nikâh masasına oturmayı planlayan çift, aileleriyle de küçük bir kutlama yaptı. Çift şimdilik haberi herkesten saklıyor, sadece yakın arkadaşları biliyor. Bu arada Serkan Çayoğlu’nun sevgilisinin parmağına taktığı özel tasarım şık pırlanta yüzüğün fiyatının 370 bin lira olduğunu öğrendim.
Sevgilisiyle Bodrum’da
İkinci evliliğini geçtiğimiz ocak ayında bitiren ünlü model Demet Şener, eylül başından beri işadamı Tolga Arman’la flört ediyor. Arman, Şener’in kızı İrem’in arkadaşının babası. Çocukları sayesinde tanışan çift, ilişkilerini çok fazla göz önünde yaşamamayı tercih ediyor.
Yakında provalara başlayacak olan Ünsal, oyunu aralık sonunda sahneye koyacak.
İki yıl önce çok satan romanın haklarını satın alan Ünsal, rüya projesi için çok heyecanlıydı. Ancak araya pandeminin girmesiyle projesini rafa kaldırmıştı. Tiyatro salonlarının açılmasıyla yeniden çalışmaya başlayan Ünsal, 2 milyon liralık bir maliyeti de gözden çıkardı. Kurduğu prodüksiyon firmasıyla tiyatro oyunlarına yatırım yapan Tuba Ünsal, çabasıyla Kültür Bakanlığı’nın 2021 yılında desteklediği oyunlar listesine girmeyi de başardı.
Defne’ye renkli parti
Küçük kızları Defne’nin ikinci yaşını, geçtiğimiz yıl pandemi yüzünden aile arasında kutlayan cemiyetin ünlü çifti Burak-Melis Hatipoğlu, üçüncü yaşı için renkli bir parti düzenledi.
İstinye’de oturdukları sitenin bahçesinde yapılan partide arkadaşlarıyla bir araya gelen Defne’nin keyfine diyecek yoktu! Ayda Elgiz-Sinan Güreli, Canda Elgiz-Derin Dayıgil, Sesin Yurdaer ve teyzesi Tuğçe Postoğlu’nun da katıldığı doğum günü partisinde Defne, pastasının mumlarını ablası Derin ve arkadaşlarıyla birlikte üfledi. Ben de Defne’ye nice güzel yıllar diliyorum.
Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ, İlker Ayrık, Selami Şahin gibi ünlü isimlerle çalışan Akbank, bu kez son yılların popüler oyuncusu Serenay Sarıkaya ile anlaştı. İddialara göre 7 milyon TL karşılığında Akbank’ın yüzü olan Sarıkaya, iki farklı reklam filmiyle ekranlarda olacak.
Geçtiğimiz hafta İzmit’te ilk reklam filminin çekimlerine katılan güzel oyuncunun nasıl bir senaryoyla ekranlarda olacağı sır gibi saklanıyor. Komedyen Feyyaz Yiğit’in rol aldığı kampanyaya dahil mi olacak, yoksa yeni bir kampanyanın yüzü mü olacak, onu hep birlikte göreceğiz…
İstanbul’a döndü
Zorlu Center’da, Beymen Mağazalar Direktörü Ayten Danışman’la karşılaştım. Bütün yazı Bodrum’da geçiren Danışman, burada Beymen adına ekip arkadaşlarıyla birlikte tam beş mağaza açmıştı. Yalıkavak Marina, Mandarin Oriental ve Kaplankaya Beymen POP UP mağazalarının yanı sıra Valentino ve Balmain’in butik mağazalarının açılış süreçlerini yöneten Ayten Hanım, herkes Bodrum’da tatil yaparken bir mağazadan diğerine koşmuştu. Bodrum’daki işlerini bitiren Danışman, gönül rahatlığıyla İstanbul’daki işlerinin başına dönmüş.
8 ay sonra taburcu edildi
860 binin üzerinde takipçisiyle sosyal medyanın en etkili isimlerinden olan Arzu Sabancı, stil konusundaki liderliğini sürdürüyor. Farklı markalara giyim koleksiyonları hazırlayan Sabancı, bu kez English Home için sofra takımı tasarladı.
Markanın sonbahar koleksiyonu için iki farklı sofra serisi hazırlayan cemiyetin ünlü ismi, tasarımlarının tanıtımını önceki akşam Soho House’un içindeki Cecconi’s Restoran’da verdiği davetle yaptı.
BENİM İŞBİRLİKLERİM UZUN SOLUKLU OLUYOR
“Kavak Yelleri” döneminden beri resim yapan Pelin Karahan, hobi olarak başladığı bu tutkusunu pandemi döneminde geliştirdi.
İlk dönem yağlı boya kullanarak geyşa figürleri üzerine çalışan Karahan, şimdi kendi geliştirdiği bir teknikle soyut resme yönelmiş.
Akrilik boyayla çalışma yapan güzel oyuncu, saç kurutma makinesinin fönünü kullanarak renkleri tuval üzerinde dağıtarak rengarenk resimler yapmaya başlamış.
Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşlarıyla eğlenceye çıkan Nail Gönenli, Emirgan’daki “Gizli Kalsın” adlı mekanda eski Türkiye güzellerinden Aybüke Pusat ile karşılaşmış.
Söylenenlere göre gecenin ilerleyen saatlerinde ikili, samimi görüntüler vermeye başlamış. Tehlikeli yakınlaşmaya tanık olan kişiler, “Nail Gönenli hiç sevgilisi yokmuş gibi davranıyordu” diyor.
Mekandan ayrı ayrı çıkan Aybüke Pusat ve Nail Gönenli, sadece arkadaş mı, önceden tanışıyor muydu bilemem. Bildiğim tek şey var, Gönenli hâlâ Zeynep Selvili ile sevgili...
Büyükada’da evlendiler
Ralli dünyasının önde gelen isimlerinden İstanbul Otomobil Sporları Kulübü eski başkanı Galip Bilgin, yelken yarışçısı Arzu Yaman ile nikah masasına oturdu. Büyükada’daki Splendid Palas Otel’de kıyılan nikahta şahitliği Nurettin Hasman ve Yonca Kuşlu Selki üstlendi.
Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve işletmeci Umut Evirgen, söylenenlere göre ilişkilerini gizlilik için yürütmeye niyetli! Bir süre önce Evirgen’in sahibi olduğu mekanın önünde görülen ikili, bir daha birlikte görünmemek için tedbirleri artırdı.
Hatta Umut Evirgen, bu nedenle Emirgan’daki evinden çıkıp Ulus’ta güvenlikli bir siteye taşınmış. Sahibi olduğu mekan, ünlülerin uğrak yeri olduğundan basının da sürekli merceğinde.
Serenay Sarıkaya’nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy’un, Evirgen’in yakın arkadaşı olması tartışmaları beraberinde getirmişti.
Tüm bu soruların hedefi olmak istemeyen çift, “aşkımız aramızda gizli kalsın” demiş!
Altı ay rötarlı düğün
FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, nisan ayında 4 yıllık sevgilisi Yasemin Güçkan ile aile arasında yapılan bir törenle evlenmişti. Hüsnü-Ayşen Özyeğin’in evinde, aile arasında yapılan bir törenle nikah masasını oturan çiftin bu anına sadece aileleri şahitlik etmişti. Pandemi nedeniyle küçük bir tören düzenleyen ve düğünü yaza bırakan çift, yarın akşam yeniden “evleniyor”! Nikahtan altı ay sonra gerçekleşen düğün daveti yine Hüsnü-Ayşen Özyeğin’in Tarabya’daki yalısında yapılacak. Pandemi nedeniyle mutlulukları eksik kalan Yasemin-Murat Özyeğin mutluluğuna bu kez 120 davetli şahitlik edecek.
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan cemiyetin ünlü ismi Allan Hakko ve başarılı oyuncu Merve Oflaz, ilişkilerini çok göz önünde yaşamamayı tercih etse de arada bir ‘kadraj’ıma takılıyorlar! Spor tutkunu çift, bazen tatillerde spor yaparken bir-iki kare paylaşsalar da çok fazla ortalıkta değiller.
Ancak aldığım duyumlara göre çiftin ilişkisi oldukça iyi gidiyormuş. Yakın bir arkadaşım, geçtiğimiz hafta Allan Hakko ve babası Jeff Hakko’yu Nobu’da yemeğe otururken görmüş. Çok geçmeden de yanlarına Merve Oflaz gelmiş.
Belli ki Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz’ı ilk kez babasıyla tanıştırmış ve yemek oldukça samimi bir havada geçmiş. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çiftin cephesinden mutlu haberler yakındır…
Yeni yaşını kutladı
Ekranların sevilen oyuncusu İpek Bağrıaçık, doğum gününü dostlarıyla kutladı. Arkadaşlarının organize ettiği partiyle yeni yaşını kutlayan Bağrıaçık’ın keyfi bir hayli yerindeydi. Kız arkadaşların aldığı kristal taçla pastasındaki mumları üfleyen güzel oyuncu, dilek dilemeyi de ihmal etmedi. Yaz tatilini bitirip İstanbul’a dönen İpek Bağrıaçık, yeni projeler için kolları sıvamadan önce güzel bir şekilde enerji depolamış. Ben de kendisine buradan mutlu yıllar diliyorum.
Cemiyet hayatının ünlü çifti Adil-Beyhan Benardete’nin oğulları Adilcan Benardete, Kemer Country & Golf Club’da yapılan görkemli bir düğünle hayatını nişanlısı Seda Çamlıca ile birleştirdi. İş, cemiyet ve siyaset dünyasının bir araya geldiği düğünde Rahmi Koç, Hüsamettin Özkan, Ali Ağaoğlu gibi ünlü isimler de hazır bulundu. Adil Benardete’nin ilk evliliğinden olan kızları Rezzan Benardete ve Aylin Benardete Saruhan da erkek kardeşlerinin bu mutlu gününde yanındaydı.
GELİN ARABASI YERİNE BAGİ
“Golfün kraliçesi” olarak anılan annesi Beyhan Benardete gibi Adilcan Benardete de ödüllü bir golfçü olduğundan, düğünün Kemer Country & Golf Club’da yapılması beni şaşırtmadı.
Ancak en çok beğendiğim detay, gelinle damadın gelin arabası yerine golf arabası bagi ile gelmeleri oldu. Adilcan Benardete’nin bizzat kullandığı bagi ile golf sahasını dolaşan çift, golf oynayanların da ilgisini çekti.
Adil Benardete - Aylin Benardete Saruhan
BKM’den O3 Medya’ya, Gold Film’den Ay Yapım’a, farklı yapım şirketlerinin iddialı dizileri için gelen teklifleri reddeden Afra Saraçoğlu, DasDas’ın yeni oyununda rol almak için el sıkıştı.
Mert Fırat’ın yöneteceği oyunla bu sezon sadece tiyatro sahnesinde hayranlarıyla buluşacak olan Saraçoğlu şimdiden çok heyecanlı.
ER MEYDANINA ÇIKACAK
“Ada Masalı” dizisinde aşık bir çifti canlandıran Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan, gerçek hayatta da aşk yaşamaya başlamış! Bir süredir sosyal medya hesaplarında sarmaş dolaş pozlar veren ikili, aralarındaki aşkı inkar ediyordu. Ancak durum hiç öyle değilmiş, aşk çoktan bacayı sarmış!
Çalıştıkları dizinin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için ilişkilerini gizli tutan sevgililer, Seferihisar’da devam eden çekimlerde sete ara verildiği günleri ekipten habersiz birlikte geçirmeye başlamış.
Ağustos sonunda yakın arkadaşları olan bir çiftle tekneye binerken görülen ikili, geçtiğimiz hafta sonunu da Alaçatı’da baş başa geçirmiş.
Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı çift, ilişkilerini daha ne kadar gizleyecek bilinmiyor.
Ama benim bildiğim bir şey var; insan iki şeyi saklayamazmış. Bir, sarhoş olduğunu… İki, âşık olduğunu…
“Aramızda çok güçlü bir bağ var”
2019 yılında 22.5 milyon Euro’ya, İngiltere’nin Premier League takımlarından Everton’a transfer olan Cenk Tosun, İstanbul Acarkent’ten ev aldı. Sarayı andıran evini kaba inşaattan 18 milyon TL’ye satın alan yıldız futbolcu, evin içini eşi Ece Tosun’un zevkine göre yaptırıyor.
İki çocuk sahibi olan çiftin, evin dekorasyonu için de 15 milyon TL’yi gözden çıkardığı konuşuluyor.
Geçtiğimiz sezon Everton’dan kiralık olarak Beşiktaş’a gelen yıldız futbolcu, nisan ayında ciddi bir sakatlık geçirmiş ve sahalardan bir yıl boyunca uzak kalacağı bildirilmişti. Nekahet dönemini Türkiye’de geçiren Tosun, tedavisinin yanı sıra yeniden bireysel antrenmanlara başlamış.
Ocak ayında Everton’da yeniden top koşturacak olan futbolcu, bu süreci yeni evinde dinlenerek ve bol bol antrenman yaparak geçirmeyi planlıyor.
Murathan Mungan şarkıları ‘Vadi’ye geliyor
Bu haberi geçtiğimiz yıl vermiştim ama araya pandemi girince, proje ertelenmişti!
Ekranın sevilen oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, ara verdiği İspanyolca eğitimine yeniden başladı. İspanyolca konuşulan coğrafyalarda hatırı sayılır bir hayran kitlesi olan oyuncu, Türkiye-İspanya ortak yapımı bir projede yer almak için 2016 yılında İspanyolca dersleri almaya başlamıştı. Dilini bir hayli ilerleten Deniz, pandemi nedeniyle proje iptal edilince derslere de ara vermişti.
Şimdi duyduğuma göre güzel oyuncu derslere yeniden başlamış. Üstelik bu kez yanında sevgilisi Thor Saevarsson da var! Temmuz başından beri flört ettiği İzlandalı yönetmen sevgilisiyle birlikte ders almaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, sonrasında yurtdışı projelerine odaklanacak.
Bir reklam filmi için ünlü İspanyol dizisi “La Casa Del Papel”deki karakterlerden birini canlandıran Deniz’e bu rolü çok yakıştırmıştım. Güzel oyuncuyu, dizinin son sezonunda “İstanbul” olarak görmek isterdim doğrusu...
Nil’e kadınlardan büyük destek
Geçtiğimiz ay yeni single şarkısı “Diskotek”i yayınlayan ünlü müzisyen Nil Karaibrahimgil’e cemiyet hayatından sosyal medya desteği geldi!
Pozitif mesaj veren şarkılarıyla kadınların en sevdiği sanatçılarının başında gelen Karaibrahimgil’in “Diskotek”ini paylaşan isimler arasında Ayşe Boyner, Pınar Sabancı, Buse Terim Bahçekapılı, Yasemin Sadıkoğlu gibi ünlüler vardı. Şarkı çok keyifli, kıpır kıpır, özellikle nakaratıyla yakında herkesin dans ‘challenge’ı yapacağı şarkılardan biri olacak, benden söylemesi...
Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, sevgilisi Umut Evirgen’den ayrıldıktan sonra hayatında büyük değişiklikler yaptı. Yakın arkadaşlarına daha yakın olmak isteyen Şenolsun, Cihangir’e taşındı. Kendisine müstakil bir ev tutan oyuncu, şimdilerde evinin tadilatıyla uğraşıyor.
Yeni sezonda TRT’nin iddialı dizisi “Masumlar Apartmanı”nın kadrosuna katılan Melisa Şenolsun, sete girmeden önce evinin tadilatını bitirmek istiyor. Son dönemin en popüler oyuncularından olan Şenolsun’un masasında yeni bir film teklifi ve reklam anlaşmaları da var.
FB BAŞKANI KALEDE!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde içlerinde Acun Ilıcalı’nın da bulunduğu arkadaş grubuyla top oynadı. Bodrum’da tatilde çime kurdukları bir kaleyle top oynayan arkadaşların eğlencesi görülmeye değerdi.
Acun Ilıcalı hücumda yer alırken, FB Başkanı kaleyi koruyordu. Çimlerin üzerinde herkesin yalın ayak oynadığı maçta Ali Koç’un krampon giymesi de dikkatlerden kaçmadı.
İbrahim Barut’a yeni görev
Yarattığı mekanlarla şöhreti çoktan Türkiye sınırlarını aşan Nusret, Zorlu Center’daki rezidansından çıkarak sahibi olduğu Maçka Palas’a taşındı.
Mimar Giulio Mongeri tarafından 1922 yılında inşa edilen Nişantaşı’nın ikonik binası, 1994’te Doğuş Holding tarafından satın alınmış 2008’de de Park Hyatt Oteli’ne dönüştürülmüştü.
Nusret Gökçe, binayı 2019 yılında 50 milyon Euro karşılığında Doğuş Grubu’ndan satın aldı ve otelin altına kendi restoranı Nusret’i açtı.
Yılın büyük bir bölümünü dünyanın çeşitli noktalarında olan restoranlarını ziyaret ederek geçiren ünlü şef, artık İstanbul’da olduğu zamanlar Maçka Palas’ta kalacak.
Gökçe, otelin içinde herhangi bir süite yerleşmedi. Şimdilerde sık sık yeni evinden paylaşımlar yapan ünlü şefin taşındığı süit, çok özel bir mekan.
2019 yılından beri Cem Aktay’la birlikte olan güzel oyuncu Büşra Develi yeniden yalnız...
Caroline Koç’un ablası Madeleine Giraud’un oğlu Cem Aktay’la birlikte olan Develi, tüm pandemi sürecini sevgilisinin Söke’deki çiftliğinde geçirmişti.
Ancak belli ki çok muhabbet tez ayrılık getirmiş. Daha önce bir kez ayrılıp barışan çift, bu kez ilişkilerini kesin olarak sonlandırmış. Duyduğuma göre Cem Aktay, Büşra Develi’nin kıskançlıklarından çok bunaldığı için böyle bir karar almış.
Daha önce de Develi ile benzer sorunlar yaşayan Aktay’ın bu kez çok kararlı olduğu iddia ediliyor.
Önceki gün 28’inci yaşına giren güzel oyuncu ise dostlarıyla yaptığı kutlamadan fotoğraflar paylaşarak, “Ben iyiyim” mesajı verdi.
Birinci yıla özel kutlama
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Tuğçe Eyilik, geçtiğimiz yıl Bodrum’da hayatını iş insanı Ekrem Vardar’la birleştirmişti. Çift, evliliklerinin birinci yılını dostlarıyla kutlamayı planlıyor. Yine Bodrum’da, Caresse Residences’daki yazlık evlerinde yarın minik bir parti vermek isteyen Vardar çifti, bu mutlu günü dostlarıyla birlikte kutlayacak.
Ekranların sevilen oyuncusu Hazal Kaya’nın annelik izni bitti! Şubat 2019’da hayatını meslektaşı Ali Atay ile birleştiren Kaya, kasım ayında anne olmuştu. Oğlu Fikret Ali’yi kucağına aldıktan sonra setlere ara veren güzel oyuncu, en son dünyaca ünlü “Shameless” dizisinin adaptasyonu “Bizim Hikaye” ile ekranlardaydı.
İKİ DİZİYLE GELİYOR
Fikret Ali’yi büyüttükten sonra işe dönen Hazal Kaya, dijital platformda yayınlanacak olan “Pera Palas’ta Gece Yarısı” dizisi için kamera karşısına geçmişti.
Kaya, ayrıca bu sezon bir televizyon dizisiyle de ekranlarda olacak. Önümüzdeki haftalarda çekimleri başlayacak dizide, geçmişte çok zorluklar yaşayan ve bir kaza sonrasında geçmişinden kurtulmak için hafızasını kaybetmiş rolü yapan birisini canlandıracak.
Ayrıca aldığım duyumlara göre; “Pera Palas’ta Gece Yarısı” dizisi daha ilk sezonu gösterilmeden, yayıncının isteği üzerine ikinci sezon için sete çıkacakmış. Hazal Kaya, belli ki verdiği aradan sonra yine ekranlarda fırtına gibi esecek!
Ezeli rekabet, ebedi dostluk!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, önceki gün Bebek Otel’de bir araya gelerek yemek yedi. İki rakip kulübün başkanını birlikte yemek yerken görenler küçük bir şaşkınlık yaşayarak, gözlerine inanamadı! Acaba iki kulüp arasında yeni bir anlaşma mı geliyor diye düşünenler olmuş, hemen merakları gidereyim! Ali Koç ve Burak Elmas, gençlik yıllarından beri arkadaş. Aynı çevrenin gençleri olan iki başkan, rakip takımları tutsa da futbol tutkuları nedeniyle yakın arkadaş olmuş. Yani aralarındaki rekabet ezeli olsa da dostlukları ebedi…
Acun Ilıcalı’nın Ulus Yeşil Evler’deki tripleks villasını satışa çıkardığını geçtiğimiz aralık ayında yazmıştım. Şimdi evin satıldığını öğrendim. Evin yeni sahibi ise “Konuşanlar” programıyla yıldız olan komedyen Hasan Can Kaya!
Hasan Can Kaya, YouTube’daki kanalında yaptığı programla fenomen olmuş ve büyük izlenme rakamlarına ulaşmıştı. Acun Ilıcalı’nın dijital platform Exxen’i kurmasıyla da buraya geçerek, yılın en büyük transferlerinden birine imza atmıştı.
ÖNCE ANNESİNİ DÜŞÜNDÜ
Başarılı komedyen, anlaşmalardan kazandığı parayla kendisine yatırım yapmak yerine önce annesini düşündü. Annesine ev almak için görüşmeler yaptığı tesadüfen patronunun kulağına gelince de Ilıcalı, satışta olan evini Kaya’ya teklif etti. Annesiyle evi gezen ve çok beğenen Hasan Can Kaya, böylece aylardır satışta olan evin yeni sahibi oldu.
KOÇ'UN MİSAFİRLERİ
Yaz başından beri Bodrum’da tatil yapan Rahmi Koç, sonunda göründü! Bodrum’da demirli lüks teknesi Nazenin V’de denizin tadını çıkaran Koç, geçtiğimiz günlerde dostlarını ağırladı. Tahire Demircan ile birlikte, Ömer-Ayşegül Dinçkök ve Zeynep-Metin Fadıllıoğlu çiftlerini ağırlayan Rahmi Koç’un keyfi bir hayli yerindeydi.
Sanat tutkunları VIP davette buluştu
İstanbul’u 16 yıldır Akbank’ın ana sponsorluğunda dünya sanat çevrelerinde başarı ile temsil eden Contemporary İstanbul, önceki gün VIP davetle kapılarını açtı. Tersane İstanbul’da düzenlenen fuarın ön izlemesinde birçok ünlü isim buluştu.
Akbank ana sponsorluğunda 16. Contemporary İstanbul, şehrin kültürel ve endüstriyel mirasının en nadide unsurlarını bir araya getiren Tersane İstanbul’da VIP davetle kapılarını açtı. Pandemi kısıtlamalarının ardından gerçekleşen ilk uluslararası sanat etkinliği olan Contemporary İstanbul, 16. edisyonunu yeni ve özel bir mekanda, 7-10 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul’da gerçekleştirecek.
Hacı Sabancı - Nazlı Kayı
Sanatseverleri buluşturan Contemporary İstanbul’un VIP Ön İzlemesi dün akşam birçok ünlü simanın katılımıyla gerçekleşti. Fuar, tarihi Haliç Tersanesi ve Haliç semtine yeni bir soluk getirecek büyük bir yenileme projesinin ardından çağdaş sanatı İstanbul’un en önemli tarihi alanlarından birine taşıyacak. Sürdürülebilir sanat ortamının sağlanması için sanat kurumları ve galerilerle birlikte ortak hareket eden Contemporary İstanbul, 16. edisyonunda sadece Türkiye’nin önde gelen galerileri ile ziyaretçilere ulaştırdı.
Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve eşi Rabia Güreli’nin ev sahipliğindeki yemek davetine, Ümit-Cem Boyner, Burcu Esmersoy, Elif Dürüst, Hamdi Akın, Leyla Alaton gibi birçok sanatsever katıldı.
Elif Dürüst
Tolga Sezgin
Burcu Esmersoy
Rosella Karabacak
Ece Sükan - Tuba Ünsal - Ayten Danışman
Leyla Alaton
Erdil Yaşaroğlu - Begüm Kütük
Deniz Marşan - Başak Dizer Tatlıtuğ
Hamdi Akın - Ayşe Jaberi - Oğuz Satıcı
Seçkin Pirim
Ümit-Cem Boyner
Ayşe Çavuşoğlu - Yaman Erturan
Rabia-Ali Güreli