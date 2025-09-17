Sanat sezonu açıldı

Haberin Devamı

Sanatçı Kezban Arca Batıbeki’nin yeni sergisi “Sound of Silence” sanatseverlerin yoğun katılımıyla Merkür Galeri’de açıldı.



Berrak Barut - Sabiha Kurtulmuş - Tilda Tezman - Kezban Arca Batıbeki

Sanat sezonunu açan sergiye çok sayıda sanatsever, sanatçı ve koleksiyoner ilgi gösterdi. Açılışta Batıbeki’nin son dönem işlerini yakından görme fırsatı bulan davetliler, sanatçının sessizlik, doğa ve kadın bedeni arasındaki hassas ilişkilere dair kurduğu görsel evrenle buluştular.



Berrak-Nezih Barut

1 Kasım’a kadar gezilebilecek sergide Batıbeki, kırk yılı aşkın üretim pratiğinde odaklandığı pop kültür, tüketim toplumu, kadın temsilleri, toplumsal cinsiyet politikaları ve bellek gibi temaları bu kez farklı bir boyuta taşıyor.



Demet Sabancı - Cengiz Çetindoğan



“Sound of Silence”, sessizliğin yalnızca bir suskunluk değil; aynı zamanda bir direniş biçimi olabileceğini hatırlatıyor. Kadın figürlerinin doğayla kurduğu simbiyotik bağ, sanatçının kültürel eko-feminist yaklaşımını görünür kılıyor.

Haberin Devamı



İnci Aksoy

Ağaçlara kök salan bedenler, susturulmuş megafonlar ve hedef tahtasına dönüşen kadın imgeleri, kadınlık hâllerine dair güçlü bir manifesto niteliği taşıyor.



Tilda Tezman

Efsane başkanlar buluştu

Sanat ve iş dünyasından çok sayıda ünlü ismin bir araya geldiği açılışta, spor dünyasının iki efsanesi de buluştu! Galatasaray’ın efsanevi başkanı Adnan Polat ve Beşiktaş’ın efsanevi başkanı Serdar Bilgili, yakın dostları Akın Öngör’ü de aralarına alarak birlikte poz verdi.

Haberin Devamı

Serdar Bilgili - Akın Öngör - Adnan Polat