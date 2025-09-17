×
Sanat sezonu açıldı
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ

Sanat sezonu açıldı

Merkür Galeri, Kezban Arca Batıbeki’nin “Sound of Silence” sergisiyle sanat sezonuna güçlü bir açılış yaptı. Sanat, iş ve spor dünyasından isimlerin buluştuğu açılışta Batıbeki’nin son dönem işleri beğeni topladı.

Sanatçı Kezban Arca Batıbeki’nin yeni sergisi “Sound of Silence” sanatseverlerin yoğun katılımıyla Merkür Galeri’de açıldı.

Sanat sezonu açıldı
Berrak Barut - Sabiha Kurtulmuş - Tilda Tezman - Kezban Arca Batıbeki

Sanat sezonunu açan sergiye çok sayıda sanatsever, sanatçı ve koleksiyoner ilgi gösterdi. Açılışta Batıbeki’nin son dönem işlerini yakından görme fırsatı bulan davetliler, sanatçının sessizlik, doğa ve kadın bedeni arasındaki hassas ilişkilere dair kurduğu görsel evrenle buluştular.

Sanat sezonu açıldı
Berrak-Nezih Barut

1 Kasım’a kadar gezilebilecek sergide Batıbeki, kırk yılı aşkın üretim pratiğinde odaklandığı pop kültür, tüketim toplumu, kadın temsilleri, toplumsal cinsiyet politikaları ve bellek gibi temaları bu kez farklı bir boyuta taşıyor.
Sanat sezonu açıldı
Demet Sabancı - Cengiz Çetindoğan

“Sound of Silence”, sessizliğin yalnızca bir suskunluk değil; aynı zamanda bir direniş biçimi olabileceğini hatırlatıyor. Kadın figürlerinin doğayla kurduğu simbiyotik bağ, sanatçının kültürel eko-feminist yaklaşımını görünür kılıyor.

Sanat sezonu açıldı
İnci Aksoy

Ağaçlara kök salan bedenler, susturulmuş megafonlar ve hedef tahtasına dönüşen kadın imgeleri, kadınlık hâllerine dair güçlü bir manifesto niteliği taşıyor.
Sanat sezonu açıldı
Tilda Tezman

Efsane başkanlar buluştu 

Sanat ve iş dünyasından çok sayıda ünlü ismin bir araya geldiği açılışta, spor dünyasının iki efsanesi de buluştu! Galatasaray’ın efsanevi başkanı Adnan Polat ve Beşiktaş’ın efsanevi başkanı Serdar Bilgili, yakın dostları Akın Öngör’ü de aralarına alarak birlikte poz verdi.

Sanat sezonu açıldı

Serdar Bilgili - Akın Öngör - Adnan Polat

 

